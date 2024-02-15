День в истории 15 февраля: договор о разграничении между Россией и Татарстаном, день рождения Мусы Джалиля
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 15 февраля 2024 года
15 февраля откроется весенняя сессия Госсовета Татарстана. Сегодня отмечаются День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и День детей, больных раком. Пять лет назад в Москве задержали основателя одной из крупнейших инвестиционных компаний Baring Vostok Майкла Калви, 20 лет назад установлен штандарт президента России и подписан Договор России и Татарстана о разграничении полномочий, 35 лет назад закончился вывод советских войск из Афганистана. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- 51-е заседание Госсовета Татарстана шестого созыва. Оно будет первым в весенней сессии. В повестку дня включен 31 вопрос. Среди прочего будут представлены отчеты министра внутренних дел по Татарстану о деятельности полиции за прошлый год, доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в республике в 2023 году и отчет о реализации Программы развития Казанского университета на 2021—2030 годы.
- Расширенное заседание коллегии Управления Федеральной службы исполнения наказаний по РТ об итогах работы за 2023 год и задачах на 2024 год.
- Очные обсуждения итогов реализации публичных целей и задач Министерства спорта РТ за 2023 год.
- Континентальная хоккейная лига, регулярный чемпионат — «Ак Барс» против «Металлурга».
Кто родился: Муса Джалиль и Ильхам Шакиров
- 1564 — итальянский физик, механик, астроном, философ, математик Галилео Галилей (скончался 8 января 1642 года).
- 1906 — советский и татарский поэт Муса Джалиль (скончался 25 августа 1944 года). В конце 30-х годов возглавил Татарское отделение Союза писателей. С началом войны ушел на фронт, где был военным корреспондентом издания «Отвага». В 1942 году был ранен, попал в плен, где вступил в легион «Идель-Урал», чтобы вести подпольную деятельность — устраивал побеги военнопленных. Когда группу подпольщиков раскрыли, поэта с соратниками отправили в тюрьму смерти Моабит, где он написал свои знаменитые «Моабитские тетради» и где в 1944 году его казнили. Ему присвоили звание Героя Советского Союза.
- 1935 — легендарный татарский певец, народный артист РСФСР и ТАССР Ильхам Шакиров (скончался 16 января 2019 года). Его имя присвоено концертному залу в комплексе «Казань Экспо», Международному телевизионному конкурсу молодых исполнителей «Татар моңы» и проспекту в казанском ЖК «Салават купере».
- 1989 — основатель и руководитель маркетплейса KazanExpress («Магнит Маркет») Линар Хуснуллин.
Кто скончался: Михаил Глинка и Кузьма Петров-Водкин
- 1857 — русский композитор Михаил Глинка (родился 1 июня 1804 года). Основоположник русской классической музыки.
- 1870 — русский офицер, друг и секундант Александра Пушкина Константин Данзас (родился в 1801 году). После поединка приговорен императорским военным судом за участие в смертельной дуэли к повешению, замененному впоследствии по просьбе вдовы Пушкина, обращенной к императору, двумя месяцами ареста в Петропавловской крепости.
- 1939 — русский живописец-символист Кузьма Петров-Водкин (родился 5 ноября 1878 года). Считается одним из крупнейших русских художников XX века.
Праздники: День памяти воинов-интернационалистов и Всемирный день управления информацией
- День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (День памяти воинов-интернационалистов). Праздник учрежден указом президента России в 2010 году, отмечается с 2011 года в России. Дата связана с тем, что 15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана.
- День детей, больных раком, или Международный день борьбы с раком у детей. Ежегодная дата, отмечаемая с 2001 года по инициативе Международной организации детского рака.
- Международный день операционной медсестры. Учрежден в 2009 году Международной ассоциацией операционных медсестер.
- Всемирный день управления информацией. Отмечается с 1992 года в каждый третий четверг февраля.
- День государственности Сербии. Главный национальный праздник страны. 15 февраля 1835 года была принята так называемая Сретенская конституция — первая демократическая Конституция Сербии.
События в истории: 35 лет вывода советских войск из Афганистана, 30 лет штандарту президента России
- 1820 — физик Ханс Кристиан Эрстед обнаружил магнитное действие электричества.
- 1922 — в Гааге открыто первое заседание Международного суда.
- 1933 — анархист Джузеппе Дзангара совершил неудачное покушение на жизнь недавно избранного президента США Франклина Рузвельта, который в тот момент выступал с речью в Майами. Дзангара выстрелил из пистолета 32-го калибра, находясь в толпе, когда в парк въехал кортеж и открылась дверь лимузина. Пуля попала в мэра Чикаго Антона Чермака — он скончался 6 марта 1933 года от перитонита.
- 1941 — Балетная труппа Татарского театра оперы и балета показала первый спектакль — балет-сюиту «Танцы народов СССР».
- 1947 — вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР, согласно которому устанавливался запрет на брак между гражданами Советского Союза и иностранцами.
- 1965 — утвержден флаг Канады.
- 1989 — окончание вывода советских войск из Афганистана.
- 1994 — указом Бориса Ельцина установлен штандарт президента России, символ президентской власти. Штандарт представляет собой квадратное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней — белого, средней — синего, нижней — красного цвета (в соответствии с цветами государственного флага РФ), окаймленное золотой бахромой. В его центре — золотое изображение государственного герба России.
- 1994 — в Москве президенты России и Татарстана Борис Ельцин и Минтимер Шаймиев подписали Договор Российской Федерации и Республики Татарстан «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан».
- 2012 — Владимир Путин, занимавший тогда пост премьер-министра России, вручил медаль Столыпина первому президенту Татарстана, Государственному Советнику республики Минтимеру Шаймиеву.
- 2013 — над Челябинском прошел метеоритный дождь. Это событие стало единственным на сегодняшний день задокументированным случаем падения метеорита на крупный промышленный город.
- 2017 — в Казань впервые прибыла мэр Парижа Анн Идальго. Она встретилась с Рустамом Миннихановым и в том числе сообщила, что Парижу важен опыт Татарстана в вопросах обеспечения безопасности в период проведения массовых мероприятий. Тогда же Казань поддержала заявку столицы Франции на проведение Олимпиады 2024 года.
- 2019 — премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития в татарстанском Менделеевске.
- 2019 — в Москве задержали основателя одной из крупнейших инвестиционных компаний Baring Vostok Майкла Калви. Его и еще семерых фигурантов обвиняли в хищении имущества на 2,5 млрд рублей банка «Восточный». В августе 2021 года Калви приговорили к 5 годам и шести месяцам колонии условно.
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