Татарский певец Ильгам Шакиров скончался в возрасте 83 лет

Сегодня татарский певец Ильгам Шакиров скончался на 84-м году жизни. Исполнитель умер после продолжительной болезни.

Организацией похорон займется комиссия правительства РТ, которую возглавил вице-премьер Василь Шайхразиев, передает «Татар-информ». Первое ее заседание состоится в 18.00.

Ильгам Шакиров родился 15 февраля 1935 года в деревне Новый Буляк Сармановского района Татарской АССР.

В 1954 году он поступил в Казанское музыкальное училище. Уже через год Ильгам Шакиров был принят на вокальный факультет Казанской консерватории в класс Е.А. Амбросимовой и З.Г. Байрашевой.

В 1960 году он окончил Казанскую государственную консерваторию по специальности «вокал». С этого же года являлся ведущим солистом-вокалистом Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. Удостоен звания Народного артиста Республики Татарстан и Российской Федерации, является лауреатом Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая.