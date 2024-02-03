День в истории 3 февраля: первый случай скулшутинга в России, родился Василь Шайхразиев, два матча «Рубина»
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 3 февраля 2024 года
3 февраля «Рубин» проведет сразу две игры, а казанский «Ак Барс» на выезде сыграет с «Трактором». Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. 10 лет назад произошел первый случай стрельбы в школах в России, 20 лет назад — первый полет российского космонавта на американском космическом корабле. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Традиционные субботние совещания с участием раиса Татарстана Рустама Минниханова.
- Чемпионат России по волейболу среди мужских команд — «Зенит-Казань» против «Белогорья» из Белгорода.
- Чемпионат России по водному поло среди мужских команд — «КОС-Синтез» против «Динамо-СШОР».
- В рамках тренировочного сбора в Турции казанский «Рубин» проведет сразу два контрольных матча — с астраханским «Волгарем» и «Челябинском».
- Континентальная хоккейная лига — казанский «Ак Барс» на выезде сыграет с «Трактором».
Кто родился: Нинель Юлтыева и Тафиль Хазиахметов
- 1809 — немецкий композитор Феликс Мендельсон (скончался 4 ноября 1847 года). Известен как автор Свадебного марша.
- 1926 — советская балерина, народная артистка РСФСР и Татарстана Нинель Юлтыева (скончалась 23 ноября 2014 года). Была примой-балериной и художественным руководителем балетной труппы Татарского театра оперы и балета им. М. Джалиля,позднее работала в качестве профессора Казанского института культуры, а в 1998 году Нинель Юлтыева стала худруком Казанского хореографического училища.
- 1936 — народный художник Татарстана, автор флага республики Тафиль Хазиахметов (скончался 25 мая 2007 года).
- 1942 — советский военачальник, последний министр обороны СССР Евгений Шапошников (8 декабря 2020 года).
- 1963 — заместитель премьер-министра Татарстана, председатель нацсовета «Милли Шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.
- 1964 — генеральный директор строительной компании ООО «Грань» Леонид Анисимов. Она строила школы «Адымнар», театр имени Камала, административное здание завода «Элекон», а также ряд объектов в Болгаре — комплексы «Белая мечеть» и «Памятный знак», Болгарскую исламскую академию, фестивально-событийный комплекс и т. д.
- 1965 — учредитель и директор ООО «Ак таш» Газинур Ахметов. Компания возводила дома в ЖК «Салават купере», корпус Республиканской клинической инфекционной больницы, военные госпитали в Казани, Курске, Белгороде и т. д.
- 1967 — главный врач казанской Горбольницы №7 имени Марата Садыкова Артур Делян.
- 1978 — генеральный директор Татарского книжного издательства Ильдар Сагдатшин.
Кто скончался: Ильяс Аухадеев и Пако Рабан
- 1924 — 28-й президент США в 1913—1921 гг. Томас Вильсон (родился 28 декабря 1856 года). Является лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в Версальский мирный договор.
- 1968 — дирижер, пианист и педагог Ильяс Аухадеев (родился 25 ноября 1904 года). Возглавлял Казанское музыкальное училище, которому позже присвоили его имя.
- 2013 — советский и российский композитор, народный артист России Оскар Фельцман (родился 18 февраля 1921 года).
- 2019 — рэп-исполнитель Децл (настоящее имя Кирилл Толмацкий, родился 22 июля 1983 года).
- 2023 — французский модельер Пако Рабан (родился 18 февраля 1934 года). Основатель собственного дома высокой моды Paco Rabanne. Был первым, кто начал использовать в своих дефиле музыкальное сопровождение вместо традиционного зачитывания номеров нарядов, включая их описание.
Праздники: День борьбы с ненормативной лексикой
- Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Неофициальный праздник, призванный привлечь внимание к проблеме использования нецензурной брани.
События в истории: учреждение опричнины, первый полет российского космонавта на американском космическом корабле
- 1565 — Иван Грозный учредил опричнину. Это разделило страну на две части — особый царский удел и земли, которыми продолжили ведать бояре (земщина).
- 1920 — декретом Совета Народных Комиссаров для «централизации, хранения и учета всех принадлежащих РСФСР ценностей» было создано Государственное хранилище ценностей Наркомфина (Гохран России).
- 1966 — советская автоматическая межпланетная станция (АМС) «Луна-9» впервые в мире осуществила мягкую посадку на поверхность Луны в районе Океана Бурь и передала первую лунную фотопанораму.
- 1981 — ЦК КПСС решил организовать филиал Центрального музея В.И. Ленина в Казани. В 1991 году деятельность музея была прекращена, а в 1992 году его реорганизовали в Национальный культурный центр «Казань».
- 1994 — первый полет российского космонавта на американском космическом корабле. Сергей Крикалев вошел в экипажа шаттла «Дискавери» в рамках космического полета STS-60.
- 2014 — произошла стрельба в московской школе №263. Ученик 10-го класса расстрелял учителя и двух полицейских. По данным СМИ, это первый случай стрельбы в школах в России.
- 2020 — президент Республики Татарстан Рустам Минниханов первый и на данный момент последний раз встретился с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем. Встреча состоялась в штаб-квартире ООН (Нью-Йорк).
- 2021 — Россия и США продлили договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Он будет действовать до 5 февраля 2026 года.
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