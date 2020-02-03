Минниханов обсудил с генсеком ООН реализацию 17 Целей устойчивого развития

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем. Встреча состоялась в штаб-квартире ООН (Нью-Йорк).

Минниханов на встрече подчеркнул, что в регионе придают большое значение развитию сотрудничества с ООН и ее специализированными учреждениями — ЮНЕСКО, ЮНИДО, ВОЗ и др.



В ходе встречи состоялся конструктивный обмен мнениями относительно реализации 17 Целей устойчивого развития, принятых на Генеральной ассамблее ООН 25 сентября 2015 года, передает пресс-служба главы РТ.

Ранее Минниханов встретился с постоянным представителем России при Организации Объединенных Наций и в Совете безопасности ООН Василием Небензей.