Анисимов Леонид Витальевич
Общая информация
Родился 3 февраля 1964 в Казани.
Образование
— 1987 г. — Окончил Казанский авиационный институт по специальности «Электрооборудование летательных аппаратов», г. Казань
— 2004 г. — Окончил Казанскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «Экономика и управление на предприятии строительства», г. Казань
— 2010 г. — Окончил Институт бизнеса и делового администрирования РАНХиГС при Президенте РФ по программе «Мастер делового администрирования (МВА)», г. Москва
Трудовая деятельность
— 1989-1990 — Инженер-конструктор филиала №1 Московского вертолетного завода
— 1990-1993 — Председатель кооператива «Капитель» Строительно-монтажного управления Вахитовского РИК
— 1993-1996 — Директор по строительству ТОО фирмы «Тапракс»
— 1996-1998 — Коммерческий директор ООО «Оллевит»
— С 1998 г. — 2025 г. — Генеральный директор ООО «Грань»
Общественная деятельность:
Член коллегии Союза строителей РТ.
Звания и награды:
— Заслуженный строитель РФ.
— Заслуженный строитель РТ.
— Почетный строитель РФ.
— Почетный строитель РТ.
Награжден знаком отличия «За труд и доблесть на благо Казани» (2005); медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» (2008); медалью ордена «За заслуги перед РТ» за особый вклад в развитие строительной отрасли РТ и многолетнюю плодотворную работу (2017); знаком отличия «За безупречную службу Казани» (2024).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420087, Родины, 20б
- Сайт: www.gran-kazan.ru
Дата последнего обновления: 16.07.2026