Список персон

Анисимов Леонид Витальевич

Строительство, Строительные компании
Анисимов Леонид Витальевич
Фото: realnoevremya.ru

Общая информация

Родился 3 февраля 1964 в Казани.

Образование
— 1987 г. — Окончил Казанский авиационный институт по специальности «Электрооборудование летательных аппаратов», г. Казань
— 2004 г. — Окончил Казанскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «Экономика и управление на предприятии строительства», г. Казань
— 2010 г. — Окончил Институт бизнеса и делового администрирования РАНХиГС при Президенте РФ по программе «Мастер делового администрирования (МВА)», г. Москва

Трудовая деятельность
— 1989-1990 — Инженер-конструктор филиала №1 Московского вертолетного завода
— 1990-1993 — Председатель кооператива «Капитель» Строительно-монтажного управления Вахитовского РИК
— 1993-1996 — Директор по строительству ТОО фирмы «Тапракс»
— 1996-1998 — Коммерческий директор ООО «Оллевит»
— С 1998 г. — 2025 г. — Генеральный директор ООО «Грань»

Общественная деятельность:
Член коллегии Союза строителей РТ.

Звания и награды:
— Заслуженный строитель РФ.
— Заслуженный строитель РТ.
— Почетный строитель РФ.
— Почетный строитель РТ.

Награжден знаком отличия «За труд и доблесть на благо Казани» (2005); медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» (2008); медалью ордена «За заслуги перед РТ» за особый вклад в развитие строительной отрасли РТ и многолетнюю плодотворную работу (2017); знаком отличия «За безупречную службу Казани» (2024).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420087, Родины, 20б
  • Сайт: www.gran-kazan.ru

Дата последнего обновления: 16.07.2026

Прикрепленные материалы


Если вы нашли ошибку, напишите нам