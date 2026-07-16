Анисимов Леонид Витальевич

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Общая информация

Родился 3 февраля 1964 в Казани.

Образование

— 1987 г. — Окончил Казанский авиационный институт по специальности «Электрооборудование летательных аппаратов», г. Казань

— 2004 г. — Окончил Казанскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «Экономика и управление на предприятии строительства», г. Казань

— 2010 г. — Окончил Институт бизнеса и делового администрирования РАНХиГС при Президенте РФ по программе «Мастер делового администрирования (МВА)», г. Москва



Трудовая деятельность

— 1989-1990 — Инженер-конструктор филиала №1 Московского вертолетного завода

— 1990-1993 — Председатель кооператива «Капитель» Строительно-монтажного управления Вахитовского РИК

— 1993-1996 — Директор по строительству ТОО фирмы «Тапракс»

— 1996-1998 — Коммерческий директор ООО «Оллевит»

— С 1998 г. — 2025 г. — Генеральный директор ООО «Грань»



Общественная деятельность:

Член коллегии Союза строителей РТ.



Звания и награды:

— Заслуженный строитель РФ.

— Заслуженный строитель РТ.

— Почетный строитель РФ.

— Почетный строитель РТ.

Награжден знаком отличия «За труд и доблесть на благо Казани» (2005); медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» (2008); медалью ордена «За заслуги перед РТ» за особый вклад в развитие строительной отрасли РТ и многолетнюю плодотворную работу (2017); знаком отличия «За безупречную службу Казани» (2024).

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