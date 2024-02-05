«5колесо» и «Мойдодыр» ушли за долги к новому хозяину

Айдар Исмагилов рассчитался с подрядчиками, а нового владельца шиномонтажей город хочет лишить визуального бренда

Фото: скриншот realnoevremya.ru сайта yandex.ru/maps

Демонтировать фирменное колесо под вывеской шиномонтажей в Казани обязал суд компанию «5колесо», решение вынесено пока по двум павильонам. Снимать «визитную карточку» предстоит уже новому владельцу, поскольку основатель сети Айдар Исмагилов продал автосервисный бизнес за долги. Информацию «Реальному времени» подтвердил сам предприниматель, сообщив, что теперь занимается только своей бизнес-школой. Подробности — в материале издания.



Исмагилов: продали бизнес подрядчикам



Федеральная сеть шиномонтажей «5колесо» в Казани может лишиться своего главного символа — колеса, которое украшает каждый сервисный центр и является неотъемлемым элементом фирменного дизайна. Исполком Казани выиграл два дела против компании, потребовав демонтировать конструкции на ул. Зорге и К. Цеткин, поскольку внешний вид павильонов не был согласован с Управлением архитектуры и градостроительства.

Будут ли владельцы компании оспаривать эти решения — пока неясно, в картотеке арбитража информации об этом нет. Сам основатель сети шиномонтажей Айдар Исмагилов на вопрос издания дал неожиданный ответ:

— Компания «5 колесо» мне больше не принадлежит, поэтому не могу сказать, как новые собственники поступят. Я сейчас никакого отношения к этому бизнесу не имею, и мне сложно судить. Из компании я вышел, Бикмуллин — тоже. Про эти судебные дела даже не в курсе был, при мне исков от исполкома не было, видимо, после продажи подали. Я не знал, что требуют демонтировать конструкции и что у администрации города какие-то претензии. Из бизнеса мы вышли полностью. У нас были долги перед подрядчиками, строителями, и мы продали компанию за долги.

По словам предпринимателя, сейчас он занимается только бизнес-школой.



Кто купил бизнес основателей «5колеса» и «Мойдодыра»

Айдар Исмагилов со своим бизнес-партнером Ильдаром Бикмуллиным владели самой крупной в Татарстане сетью автомоек «Мойдодыр» и федеральной сетью шиномонтажных мастерских «5колесо». Предприниматели управляли 23 автомойками в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске, а шиномонтажей под брендом компании в России работает около 300, из них порядка 50 в республике, остальные — в разных городах страны. Бизнесом управляли через компании «Сервис групп», «5колесо» и ряд других юрлиц. Параллельно с автомобильным направлением Исмагилов развивал проекты и в сфере общепита: выступает совладельцем сети «Кыстыбый» и кафе «Мануфакт» (закрылось в декабре), его супруга управляет пекарней Breadly.

Исполком Казани потребовал демонтировать конструкции в виде колеса на фасаде шиномонтажей на ул. Зорге и К. Цеткин. скриншот realnoevremya.ru/yandex.ru/maps

Подробнее о новых владельцах автосервисного бизнеса Исмагилов говорить не стал. Согласно данным портала «СПАРК-Интерфакс», с осени его фирмами владеет компания «Ирбис». Однако кроме названия с бизнесом основателя сети автозаправок под брендом IRBIS Рината Гаптельхакова ее ничего не связывает. Созданное тогда же, в октябре 2023 года, казанское ООО «Ирбис» контролируется некой Ларисой Рябовой (через ООО «Логис» и ООО «Фиера»). В базе данных она указана как руководитель и учредитель компаний с недостоверными сведениями в ФНС. По зарегистрированным ею в июле прошлого года фирмам «Логис» и «Фиера» сведения в ЕГРЮЛ признаны недостоверными, а компании отсутствуют по юридическому адресу, сообщают налоговики.

Руководит «Ирбисом» также малоизвестная Татьяна Дуболазова, которая на сегодня управляет еще четырьмя недавно созданными фирмами для консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Бывшая компания Исмагилова «Сервис групп», согласно последним открытым финансовым результатам, завершила 2022 год с оборотом в 42 млн и чистой прибылью в 4,5 млн рублей. «5колесо» за тот же период показало выручку в 102,7 млн и чистую прибыль в 20,4 млн рублей.

Всего «Ирбис» управляет и контролирует 10 компаний, четыре из которых ранее принадлежали основателям «Мойдодыра» и «5колеса» (ООО «Сервис групп», «Сервис групп-1», «Сервис-групп ТНП», «5колесо»).

«Проблемы бизнеса связаны с потерей качества»

— Заметил, что с продажей бизнеса этот сервис утратил качество. Персонал центрального аппарата расформирован, ни униформы, ни систем обучения не осталось. Каждая торговая точка сама по себе, использует старую клиентскую базу, но под брендом «5колесо» по сути уже не работает. Сайт у них тоже не работает, единого номера нет, записаться невозможно. Единственное, что осталось, — программа лояльности, скидку дают, и все. Поэтому все давно уже к этому шло, — считает руководитель АН «Квартет» Рустем Сафин.

Не слишком успешно, по оценке эксперта, развивается и сеть автомоек. По его словам, раньше покупатели точек «Мойдодыра» рассчитывали, что у них сохранится трафик клиентов, однако это оказалось не так. По этой причине многие из объектов начали закрываться: «На Гладилова у них была достаточно видовая мойка, но потом ее купили, и у новых владельцев бизнес не пошел, потому что бренд там — ноунейм, и клиенты перестали ездить».



— А проблема связана именно с потерей качества, что я даже по своему опыту могу сказать. Плюс ко всему начали превышать операционные расходы. Поэтому что там продавать, вообще непонятно. Клиентской базы откровенно нет, бизнес-процессы все разрушены. Сейчас Исмагилов активно учит всех бизнесу, но если мы вспомним все его проекты: «5колесо», «Мойдодыр», фитнес-клубы MamaSpace, можно сказать, они все замерли. Единственный успешный проект «Кыстыбый», но и то он им не управляет, а только финансирует, — добавил эксперт.

В начале прошлого года компании «5колесо» пришлось отбиваться от претензий налоговиков на значительную сумму в четверть миллиарда рублей. Однако в разговоре с «Реальным временем» Айдар Исмагилов исключил, что продажа бизнеса связана с этой тяжбой.

По данным ФНС, у группы предприятий, объединенных брендом и родственными связями, была 31 шиномонтажная мастерская в Воронежской области, 25 — в Самарской, 34 — в Пермском крае, три — в Московской области, 21 — в Казани. ИП Бикмуллина (мать Ильдара Бикмуллина) перечисляла семейным компаниям деньги. По версии надзорного органа, нарушение состояло в том, что Бикмуллина платила ЕНВД, хотя утратила такое право. На предприятии работало более ста человек, поэтому она должна была перейти на общий режим налогообложения. Налоговики указали на схему построения бизнеса, при которой часть сотрудников шиномонтажей «5колесо» были формально устроены на предприятиях, зарегистрированных на ее супруга и сына. Исходя из этого Бикмуллиной доначислили налоги за 2016 год — 134,6 млн рублей НДС, 74 млн рублей НДФЛ, а также пени и штрафы.

Налоговики указали на схему построения бизнеса, при которой часть сотрудников шиномонтажей были формально устроены на предприятиях супруга и сына. realnoevremya.ru

— Я читал, что они работали под одним брендом, но оформляли на разных ИП. По факту все понимали, что это один бизнес. Как они вышли из этой истории с налоговой, не знаю, претензии были серьезные. Я думал, что после этих заявлений бизнес прикроется. Так и произошло на самом деле — через полгода бизнеса не стало. Поэтому мое мнение — это все-таки финансовые проблемы и проблема оптимизации налогов. Что касается цены продажи, там покупать особо нечего было. Оборудование все устаревшее, не обновленное. Сотрудники не квалифицированные, устроены неофициально, бренда по сути нет. Так что, скорее всего, действительно, отдали за долги, сказали: забирайте. Потому что за деньги это покупать смысла нет, там нет уникального продукта, — считает Рустем Сафин.

Тремя годами ранее Айдар Исмагилов вместе с партнерами пытался урегулировать другой спор с исполкомом Казани — город требовал снести реконструированную под кальянную бывшую котельную. Семеро бизнесменов превратили бывшее техническое здание в заведение общепита Example Lounge, но проект забуксовал, не только как самовольная постройка — помешали запрет Роспотребнадзора на работу индустрии в условиях пандемии и еще более раннее ужесточение требований к кальянным.

Демонтировать колеса в течение месяца

Нарушение правил благоустройства Казани сотрудники исполкома выявили прошлой весной в ходе внеплановой проверки. Вынесли предостережение владельцам павильонов, а поскольку не получили ответа — обратились в суд. Согласно правилам, любые элементы декоративно-художественного оформления торговых объектов нужно согласовывать с уполномоченными органами. Компания требование нарушила, при таких обстоятельствах суд решил удовлетворить иск города.

Доводы представителей «5колеса» о том, что исполком избрал ненадлежащий способ защиты и мог привлечь компанию к ответственности в административном порядке, отклонили. Установленный правительством России мораторий на плановые проверки и запрет на возбуждение дела об административном правонарушении действует за исключением проведения контрольных (надзорных) мероприятий. Так, в 2022—2024 годах такие внеплановые контрольные инспекции проводили исключительно при условии согласования с прокуратурой. Кроме того, выбор способа защиты права принадлежит истцу, и применительно к отношениям в сфере благоустройства такой способ не запрещен законом.

Компанию обязали устранить нарушение, демонтировав конструкцию в виде колеса на фасаде павильонов в течение 30 дней. скриншот realnoevremya.ru/yandex.ru/maps

Поскольку компания длительное время не выполняла предписание городских властей, были удовлетворены требования исполкома и о взыскании денег в случае неисполнения решения суда. За каждый день просрочки — 300 рублей в день.

— При определении величины судебной неустойки суд учитывает, насколько неблагоприятным будет применение данной меры для должника, она не должна быть слишком заниженной, в противном случае будет утрачен стимулирующий эффект, — говорится в решении.

Компанию обязали устранить нарушение, демонтировав конструкцию в виде колеса на фасаде павильонов в течение 30 дней со дня вступления в силу решения суда. Определение по точке ул. Клары Цеткин. д.8б/1 вынесли 26 января, по ул. Рихарда Зорге, 31г. — 16 января.