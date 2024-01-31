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Ольга Птицева: от девочки из Чукотки до самой яркой Young Adult писательницы

15:00, 31.01.2024 4 Сюжет: Книжная полка «Реального времени»
Ольга Птицева: от девочки из Чукотки до самой яркой Young Adult писательницы
Фото: «Реальное время»

Ольга Птицева — одна из самых ярких русскоязычных писательниц в категории Young Adult. В новом выпуске «Книжной полки» литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова поговорит с Ольгой Птицевой о ее творческом пути от девочки из Чукотки до популярной писательницы. Они обсудят романы, вышедшие в издательстве Popcorn Books («Выйди из шкафа», «Там, где цветет полынь» и «Сестры озерных вод»), а также новый роман-антиутопию «Двести третий день зимы», который буквально на днях вышел в издательстве Polyandria NoAge. Ольга Птицева расскажет об отношениях автора с издательствами, о поколенческом разрыве и о том, можно ли зарабатывать на писательстве. А также в новом выпуске мы поговорим о магическом реализме и кровавом славянском фольклоре.

Смотреть: YouTube, «ВКонтакте», RuTube

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».

Екатерина Петрова
ОбществоКультура
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 15:35
    Сколько же лет этой юной девушке?
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    Анонимно 19:05
    в интернете пишут, что 32)
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  • Анонимно 15:35
    Young Adult - надо же какая категория есть
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    Анонимно 19:06
    Young Adult литература или просто YA — это категория художественной литературы для читателей в возрасте от 12 до 18 лет. Хотя жанр преимущественно ориентирован на подростков, приблизительно половина читателей YA — это взрослые. Тематика YA-литературы соотносится с возрастом и опытом главного героя
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