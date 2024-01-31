Ольга Птицева: от девочки из Чукотки до самой яркой Young Adult писательницы
Ольга Птицева — одна из самых ярких русскоязычных писательниц в категории Young Adult. В новом выпуске «Книжной полки» литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова поговорит с Ольгой Птицевой о ее творческом пути от девочки из Чукотки до популярной писательницы. Они обсудят романы, вышедшие в издательстве Popcorn Books («Выйди из шкафа», «Там, где цветет полынь» и «Сестры озерных вод»), а также новый роман-антиутопию «Двести третий день зимы», который буквально на днях вышел в издательстве Polyandria NoAge. Ольга Птицева расскажет об отношениях автора с издательствами, о поколенческом разрыве и о том, можно ли зарабатывать на писательстве. А также в новом выпуске мы поговорим о магическом реализме и кровавом славянском фольклоре.
Смотреть: YouTube, «ВКонтакте», RuTube
Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».
комментарии