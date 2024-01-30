Сергей Акульчев оспаривает сумму страховки за пожар в пандемию

По делу о ЧП, после которого фабрика восстанавливалась полтора года, назначили экспертизу

Фото: скриншот realnoevremya.ru сайта nabchelny.ru

Крупный производитель кондитерских изделий, челнинский предприниматель Сергей Акульчев оспорил размер страховки за пожар на его фабрике в разгар пандемии. Бизнесмен намерен взыскать сумму больше той, что ему выплатили за ремонт оборудования, в десятикратном размере. Возгорание в мае 2020 года лишило его пяти из семи автоматизированных линий, так что на время предприятие переводили на ручной труд. В казанской страховой компании «Гранта» с расчетами кондитера не согласны и требуют доказательств о реально понесенных расходах. Мнения сторон выслушал корреспондент «Реального времени».



Акульчев: «Суд установит истину»



«Торговый дом Акульчев» подал иск к казанской СК «Гранта», требуя взыскать 39,5 млн рублей страхового возмещения за понесенные кондитерской фабрикой убытки от пожара 2020 года, а также 6,2 млн процентов. Третьим лицом к спору привлекли Сбербанк, соистцом выступила еще одна компания бизнесмена — «Производственная компания «Акульчев».

Позднее челнинский производитель уточнил требования, попросив взыскать со страховщика в пользу торгового дома 13,4 млн рублей задолженности по страховому возмещению и 2,11 млн неустойки, а в пользу производственной компании — 26,11 млн задолженности по страховому возмещению (позднее прибавив к сумме еще 4,37 млн) и 4,12 млн неустойки.

«ТД Акульчев» требует 39,5 млн рублей страхового возмещения за понесенные кондитерской фабрикой убытки от пожара 2020 года. предоставлено realnoevremya.ru ГУ МЧС России по РТ

СК «Гранта» потребовала от Акульчева доказательств, а именно документов, подтверждающих фактические затраты бизнесмена на восстановление оборудования. Сразу после пожара владелец предприятия сообщал мэру автограда, что от огня пострадали пять из семи автоматизированных линий и потребуется полтора года, чтобы вернуть их в рабочее состояние. Отладить работу в ручном режиме он рассчитывал за 3 месяца.

В истребовании доказательств о реальном ущербе на фабрике страховой компании отказали. Сам бизнесмен, комментируя процесс, был краток:

— Я думаю, как раз для этого спор и ведется. Суд установит истину. Во сколько обошлось восстановление я сейчас уже не вспомню точно, все-таки времени много прошло, — сообщил Сергей Акульчев «Реальному времени», но подтвердил серьезный урон, — Пять линий из семи вышли из строя, на время переходили на ручной труд, все верно. Сейчас делом занимаются юристы, процесс идет.

«Суд установит истину», заявил Сергей Акульчев, комментируя спор о сумме страховки за пожар на фабрике. realnoevremya.ru/Максим Платонов

СК «Гранта»: нужны доказательства расходов

К спору привлекли АО «Российская национальная перестраховочная компания», которая также потребовала доказательств фактически понесенных расходов на восстановление объектов линии SOW 91, SOW 48 G, SOW 90S, SOW 100, пострадавших при пожаре, а именно: договоры подряда, счетфактуры, п/п.

Вскоре после иска Акульчева СК «Гранта» выступила со встречным заявлением к «ТД Акульчев», требуя взыскания ущерба в порядке суброгации. В сентябре предприниматель запросил судебную экспертизу, а страховщик — объединить дела в одно производство. Оба ходатайства были удовлетворены. Суд отметил, что выделение заявлений ООО «ТД Акульчев» и ООО «ПК «Акульчев» в отдельные производства не отвечает целям эффективного правосудия.

Договоры страхования были заключены СК «Гранта» и «ТД Акульчев» 20 января 2020 года, то есть за 5 месяцев до пожара. Выгодоприобретателем по договору выступает Сбер. После того, как застрахованное оборудование пострадало в огне, и страховщик признал случай страховым, в апреле 2021 года фабрика получила страховое возмещение за оборудование: промышленную установку типа SOW90G, производственную линию SOW48G, установку для выпечки вафель SOW100 — 3,24 млн рублей, а также за промышленную установку типа SOW91 — 1,66 млн рублей.



СК «Гранта» выступила со встречным иском к «ТД Акульчев», требуя взыскания ущерба в порядке суброгации. realnoevremya.ru/ Максим Платонов

— Сумма страхового возмещения рассчитана в соответствии с условиями заключенных договоров страхования. В СК «Гранта» была застрахована часть имущества, поэтому данными о реальных расходах по восстановлению всей фабрики компания не располагает. Документы, подтверждающие понесенные расходы в части застрахованного имущества страхователем не предоставлялись. Все представленные страхователем документы при урегулировании убытка рассмотрены, — сообщили «Реальному времени» в страховой компании.



По ее информации, на данный момент объективные данные, документы, свидетельствующие об обоснованности требований не представлены. «Позиция ООО «СК «Гранта» заключается в том, что выплаченное страховое возмещение в полной мере соответствует принципу возмещения убытков на условиях заключенных договоров страхования».

Экспертиза по делу

Пожар на кондитерской фабрике вспыхнул ночью 22 мая 2020 года. Огнем было охвачено 150 квадратных метров площади, горела охладительная лента из пластика. К ликвидации возгорания привлекли 20 единиц техники и 75 человек, потушили пожар за 2,5 часа. В тот день пострадал командир отделения пожарной части №56, получивший ожоги, прикрывая подчиненных, с которыми работал в одной связке — он был госпитализирован. Спустя несколько дней после ЧП предприятие посетил мэр автограда Наиль Магдеев, пообещав оказать посильную поддержку.

Получив 4,9 млн рублей в качестве страхового возмещения, Акульчев не согласился с расчетами страховщика — «по причине явной несоразмерности страхового возмещения реальному ущербу». Полагая, что сумма является недостаточной, он обратился к ИП Хусаиновой Л.Ю. для оценки ущерба производственному оборудованию. Согласно ее расчетам, сумма страхового возмещения должна быть не менее 39,5 млн рублей.

Спустя несколько дней после пожара предприятие посетил мэр автограда Наиль Магдеев, пообещав оказать поддержку. скриншот realnoevremya.ru сайта nabchelny.ru

В СК «Гранта» сумму возмещения от Акульчева считают завышенной. Поскольку между сторонами возник спор о цене восстановительного ремонта производственных линий, суд решил назначить экспертизу. Ее поручили выполнить экспертам ООО «Центр судебной независимой оценки «Эталон» Петрову Андрею Владимировичу и Давлиеву Фанилю Фаязовичу. Им предстоит определить объем, характер и виды фактически проведенного восстановительного ремонта застрахованного оборудования, а также стоимость самих работ. Заключение эксперты должны представить в суд к 15 февраля.