В Набережных Челнах после пожара на кондитерской фабрике возобновляются работы

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Производство продукции на набережночелнинской фабрике «Акульчев» вновь запущено. Известно, что цеха предприятия работают в штатном режиме в четыре смены, сообщили «Реальному времени» на фабрике.

Сообщается, что на сегодняшний день продолжаются работы по восстановлению помещений, пострадавших в ходе пожара. Некоторые участки отстраиваются заново.

В связи с тем, что автоматизация была уничтожена пожаром, на фабрике возросла потребность в ручном труде. На сегодняшний день предприятие готово принять на работу специалистов разных категорий: укладчиц-упаковщиц, грузчиков, кондитеров и др.

Работы по восстановлению фабрики планируют закончить к концу этого года.

Напомним, что площадь пожара составила примерно 150 кв. м, пострадавших не было.

