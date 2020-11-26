Якупов Линар Габдельнурович

Общая информация

Родился 30 января 1974 года в с. Балтаси Балтасинского района РТ.

Образование

Окончил Международный исламский университет Малайзии, факультет экономики и управления.

Трудовая деятельность

2000 г. — заместитель управляющего Бизнес инкубатора при Международном исламском университете Малайзии.

2001-2002 гг. — генеральный директор ЗАО «Малко».

2002-2006 гг. — коммерческий директор, финансовый директор, генеральный директор компании «Татинтелком».

2006-2011 гг. — генеральный директор Инвестиционной финансовой компании «Линова» (ИФК «Линова»).

20082010 гг. — директор Российского центра исламской экономики и финансов (РЦИЭФ) при Российском Исламском Университете (РИУ).

С 2010 г. — президент Некоммерческого фонда развития исламского бизнеса и финансов (IBFD Fund).

2011 г. — председатель Комитета по развитию малого и среднего предпринимательства РТ.

2011-2014 гг. — руководитель Агентства инвестиционного развития РТ.

С октября 2014 г. — советник премьер-министра РТ по вопросам взаимодействия с исламскими финансовыми институтами.

С марта 2015 г. — президент Ассоциации региональных инвестиционных агентств.

Награды и звания

Награжден престижной премией Global Islamic Finance Awards (GIFA) в номинации «Islamic Finance Advocacy Award 2013» — за вклад в продвижение исламских финансов.

В мае 2014 года номинирован для работы в Совете по глобальной повестке Всемирного экономического форума (The World Economic Forum) казанским представительством Сообщества глобальных шейперов (Global Shapers Community) за выдающийся вклад в развитие новой модели инновационного общества. В сентябре 2014 года включен в состав рабочей группы «Будущее городов» Совета по глобальной повестке The World Economic Forum.

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