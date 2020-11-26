Якупов Линар Габдельнурович
Общая информация
Родился 30 января 1974 года в с. Балтаси Балтасинского района РТ.
Образование
Окончил Международный исламский университет Малайзии, факультет экономики и управления.
Трудовая деятельность
2000 г. — заместитель управляющего Бизнес инкубатора при Международном исламском университете Малайзии.
2001-2002 гг. — генеральный директор ЗАО «Малко».
2002-2006 гг. — коммерческий директор, финансовый директор, генеральный директор компании «Татинтелком».
2006-2011 гг. — генеральный директор Инвестиционной финансовой компании «Линова» (ИФК «Линова»).
20082010 гг. — директор Российского центра исламской экономики и финансов (РЦИЭФ) при Российском Исламском Университете (РИУ).
С 2010 г. — президент Некоммерческого фонда развития исламского бизнеса и финансов (IBFD Fund).
2011 г. — председатель Комитета по развитию малого и среднего предпринимательства РТ.
2011-2014 гг. — руководитель Агентства инвестиционного развития РТ.
С октября 2014 г. — советник премьер-министра РТ по вопросам взаимодействия с исламскими финансовыми институтами.
С марта 2015 г. — президент Ассоциации региональных инвестиционных агентств.
Награды и звания
Награжден престижной премией Global Islamic Finance Awards (GIFA) в номинации «Islamic Finance Advocacy Award 2013» — за вклад в продвижение исламских финансов.
В мае 2014 года номинирован для работы в Совете по глобальной повестке Всемирного экономического форума (The World Economic Forum) казанским представительством Сообщества глобальных шейперов (Global Shapers Community) за выдающийся вклад в развитие новой модели инновационного общества. В сентябре 2014 года включен в состав рабочей группы «Будущее городов» Совета по глобальной повестке The World Economic Forum.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420044, проспект Ямашева, 36, корпус 3.
- Телефон: (843) 567-60-60
Дата последнего обновления: 26.11.2020