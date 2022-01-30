Ушел из жизни народный артист РСФСР Леонид Куравлев
Скончался актер, народный артист РСФСР Леонид Куравлев. Он умер на 86-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов.
Леонид Куравлев особенно известен ролями в кинофильмах «Афоня», «Иван Васильевич меняет профессию», «Самая обаятельная и привлекательная», «Золотой теленок».
В этом году 5 января артиста госпитализировали в ГБУЗ «Городская клиническая больница №40» в Коммунарке из московского городского реабилитационного центра. Он проходил лечение от пневмонии. В больницу Куралвев поступил с подозрением на коронавирус, но тесты, по информации СМИ, показывали отрицательный результат. 12 января стало известно, что артист перенес операцию на желудке.
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