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ВОЗ признала международной ЧС распространение китайского коронавируса

22:58, 30.01.2020
ВОЗ признала международной ЧС распространение китайского коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

ВОЗ признала международной чрезвычайной ситуацией распространение коронавируса нового типа в Китае.

«Мы не знаем, какой ущерб нанесет этот вирус, если он распространится в стране со слабой системой здравоохранения. Мы должны помочь этим государствам подготовиться к такой возможности. По этой причине я объявил о чрезвычайной ситуации, вызывающей международную озабоченность, в связи с глобальной вспышкой нового коронавируса», — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус по итогам заседания комитета по ЧС. (цитата по ТАСС).

ОбществоМедицина
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