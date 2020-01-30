ВОЗ признала международной ЧС распространение китайского коронавируса

ВОЗ признала международной чрезвычайной ситуацией распространение коронавируса нового типа в Китае.

«Мы не знаем, какой ущерб нанесет этот вирус, если он распространится в стране со слабой системой здравоохранения. Мы должны помочь этим государствам подготовиться к такой возможности. По этой причине я объявил о чрезвычайной ситуации, вызывающей международную озабоченность, в связи с глобальной вспышкой нового коронавируса», — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус по итогам заседания комитета по ЧС. (цитата по ТАСС).