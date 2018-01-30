Окно в Китай: в Казани открыли логопарк «Почты России» за 4 миллиарда

Как Минниханов сканировал посылки и о чем просил Никифорова

Фото: Максим Платонов

В Казани сегодня приземлился первый самолет из Китая с посылками из интернет-магазинов Поднебесной. Теперь все посылки, заказанные жителями Татарстана, Марий Эл, Чувашии, Удмуртии, Самарской и Ульяновской областей, будут приходить не в Москву, а в Казань. Мощности нового логистического центра позволят обрабатывать до 1,2 млн отправлений в сутки. Объем международных отправлений вырос в 15 раз за последние 5 лет и будет расти, несмотря на снижение лимита беспошлинного ввоза. Что покупают россияне в Китае, сегодня с помощью рентгена увидели чиновники и корреспондент «Реального времени».

20 тонн посылок из Ханчжоу

Брендированный ТУ-204С «Почты России» приземлился в аэропорту Казани в 8.05. Это первый прямой рейс из китайского Ханчжоу, на его борту посылки общим весом 20 тонн — это то, что в последние дни заказали на «Алиэкспресс» жители Татарстана, Марий Эл, Чувашии, Удмуртии, Самарской и Ульяновской областей. Если раньше отправления сначала прибывали в Москву, а потом развозились по регионам, то теперь оправления для адресатов, проживающих в этих шести регионах ПФО, отгружаются в Казани.

Сегодня лишь официальное открытие логистического почтового центра, в тестовом режиме он заработал в декабре 2016 года, обрабатывая только внутренние почтовые отправления (те, которые сначала приходили в Москву и лишь потом сюда), запуск сопровождался рядом скандалов. Покупатели китайских интернет-магазинов называли его «черной дырой», где посылки сортировались до месяца, а иногда и вовсе пропадали. Почта России ссылалась как раз на то, что логистический центр работает в тестовом режиме, впрочем, покупателям от этого было не легче.

Самое интересное, что жалобы на зависшие в логистическом центре товары есть до сих пор, «ждуны» даже создали группу в соцсети, где пытаются сообща отыскать свои посылки.

Это первый прямой рейс из китайского Ханчжоу, на его борту посылки общим весом 20 тонн — это то, что в последние дни заказали на «Алиэкспресс» жители Татарстана, Марий Эл, Чувашии, Удмуртии, Самарской и Ульяновской областей



«Человек лампочки купил»

Впрочем, сегодня о недостатках не говорили. Министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров подчеркнул: «Этот объект является ярким примером самой современной логистической почтовой инфраструктуры и соответствует самым современным международным стандартам. Такой специальной техники, таких скоростных сортировочных машин, досмотровых комплексов вы не найдете ни в одном логистическом центре». А по словам замруководителя Федеральной таможенной службы Руслана Давыдова, «мы практически не вспоминаем о так называемых новогодних завалах на почте».

Логистический центр находится рядом с аэропортом «Казань», на территории 36 тыс. кв. метров. Здесь посылки проходят таможню и сортируются. Каждый пакет проходит через рентген-аппарат, вот откуда сотрудники почты знают, что вы заказали — телефон или носки. Инвестиции в строительство и оборудование нового логистического центра оцениваются в 4 млрд рублей.

За покупательскими предпочтениями россиян наблюдали официальные лица.

— Это что — лампочки? — уточнил Минниханов.

— Да, человек лампочки купил, — подтвердил Руслан Давыдов.

Сейчас в логистическом центре Казани сортируют 500 тысяч отправлений в сутки, полная мощность — 1,2 млн отправлений.

За покупательскими предпочтениями россиян наблюдали официальные лица



«Человек через границу не перелетает, а товар-то границу пересекает?»



Интерес россиян к китайским товарам вызывает у властей раздражение, точнее то, сколько государство теряет на таможенных платежах. Сейчас беспошлинно можно ввозить товары на сумму до 1000 евро, и не более 31 кг в месяц.

— Нигде в мире такого нет. Вот Финляндия, например, обнулила порог. Это новый вид торговли. Человек через границу не перелетает, а товар-то границу пересекает, значит, за него платежи должны быть внесены? Должны, потому что это — торговый оборот. А у нас, поскольку физические лица покупают, получилось такое противоречие. Потому что никто не ожидал, что это будет такими темпами развиваться — у нас двукратный прирост каждый год, — рассказывал Минниханову Давыдов, наблюдая за работой почтового рентгена.

На радость любителям покупать за бугром, таможенное вето не наложат в этом году. Постепенное снижение лимита беспошлинных покупок начнется с 1 января 2019 года — до 500 евро, с 1 января 2020-го — до 200 евро. Руслан Давыдов отметил, что в Белоруссии таможенная пошлина уже 22 евро, как и во многих странах Европы, однако почта там начала терять доходы. Если торопить события, а это решение Евразийской экономической комиссии позволяет сделать, то доходы может потерять и Россия.

— Есть важный момент — мы не можем принять это решение на национальном уровне. Мы должны теперь единое решение принимать на весь Евразийский союз. Потому что в Казахстане даже тысяча [евро], и если мы здесь резко опустим, то все пойдет через Казахстан — это будет дольше, и налоги мы тоже не получим, — объясняет Николай Подгузов, гендиректор «Почты России».

«Почта России» планирует в ближайшие два года открыть еще пять логистических центров — в Хабаровске, Ростове, Новосибирске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге



50 млрд рублей — на еще пять логистических центров в России

По словам Руслана Давыдова, лимит в 1000 евро был установлен до расцвета интернет-торговли. «Идеология какая была — человек летал за границу, разрешалось провезти с собой какие-то вещи, теперь, когда летит миллион в день таких посылочек, понятно, что с ними надо по-другому обходиться. И наше производство страдает, мы все покупаем в Китае».

Впрочем, снижение нормы беспошлинного ввоза, судя по прогнозам властей в России, в отличие от Белоруссии, не сильно скажется на покупательском спросе. Объем международных посылок в России вырос в 15 раз за 5 лет, но в ближайшие годы, по словам Николая Никифорова, вырастет еще в 2—4 раза.

На это рассчитывает и «Почта России», которая планирует в ближайшие два года открыть еще пять логистических центров — в Хабаровске, Ростове, Новосибирске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге.

— Инвестиции составят около 50 млрд рублей. Эту услугу необходимо развивать не только как сортировку. Необходимо предоставлять комплексную сквозную услугу. Когда логистика обеспечивает все процессы после того, как произошло нажатие на сайте кнопки «купить». Клиент должен кликать на понравившийся ему продукт, и дальше мы должны подхватывать этот процесс — забрать товар, упаковать его, отсортировать, доставить — и все делать в приемлемые для потребителя сроки, — сказал Николай Подгузов журналистам.





Намек понят: о чем Минниханов просил Никифорова

Сейчас в логистическом центре в Казани работают 700 человек, при выходе на полную мощность объект может обеспечить занятость 1500 сотрудников.

— Я уверен, что Николай Анатольевич, вы будете просить дополнительные площади, чтобы расширять этот логистический комплекс, а мы с удовольствием вам будем помогать, — намекнул Рустам Минниханов Николаю Никифорову, что не хотелось бы, чтобы на этом инвестиции Минсвязи РФ в Татарстан были бы завершены.

Из ближайших планов по расширению работы логистического центра — открытие центра гибридной печати (способ отправки выписок и счетов за услуги, когда заказчик в электронном виде отправляет документ, в центре гибридной почты его распечатывают, упаковывают в конверт или мейлируют (специальный способ складывания писем для пересылки без конверта) и отправляют адресатам) и фулфилмента (подготовка заказов к отправке) для операторов интернет-торговли.

1 / 49 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов