День в истории 29 января: первый в мире автомобиль, скончался Марат Садыков, старт «ТатАгроЭкспо»
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 29 января 2024 года
29 января пройдет открытие VI специализированной сельскохозяйственной выставки достижений АПК «ТатАгроЭкспо» и торжественное мероприятие, посвященное закрытию Года педагога и наставника в Татарстане. В мире отмечают День мобилизации против угрозы ядерной войны. Пять лет назад премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил новые правила продажи молочной продукции, 105 лет назад в США принята XVIII поправка к конституции, запрещающая производство, перевозку и продажу спиртных напитков. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Открытие VI специализированной сельскохозяйственной выставки достижений АПК «ТатАгроЭкспо».
- Торжественное мероприятие, посвященное закрытию Года педагога и наставника в РТ, с участием раиса РТ Рустама Минниханова.
- Совещание по итогам деятельности Госалкогольинспекции РТ в 2023 году и задачах на 2024 год
Кто родился: Тахир Каримуллин и Михаил Афанасьев
- 1860 — русский писатель и драматург Антон Чехов (скончался 15 июля 1904 года). Его пьесы, в особенности «Чайка», «Три сестры» и «Вишневый сад» на протяжении более ста лет ставятся во многих театрах мира. В Казани в честь Чехова названа улица.
- 1893 — русский советский геолог Николай Урванцев (скончался 20 февраля 1985 года). Известен как основатель Норильска.
- 1956 — татарский художник, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Ильяс Айдаров. Известен тем, что выставка его работ прошла на Международной космической станции (МКС), где были представлены картины с изображением исторических достопримечательностей Казани — этот факт занесен в Книгу рекордов Гиннесса (Российское отделение).
- 1963 — первый заместитель министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ, и. о. министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ Тахир Каримуллин.
- 1971 — глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев.
- 1972 — депутат Казанской городской Думы, декан юридического факультета Казанского федерального университета Лилия Бакулина.
- 1977 — первый заместитель руководителя Агентства инвестиционного развития РТ Инсаф Галиев.
- 1981 — председатель Государственного комитета РТ по закупкам Руслан Сабиров.
Кто скончался: Роберт Фрост и Евгений Леонов
- 1963 — один из крупнейших поэтов в истории США, четырехкратный лауреат Пулитцеровской премии Роберт Фрост (родился 26 марта 1874 года).
- 1994 — советский актер театра и кино, народный артист СССР Евгений Леонов (родился 2 сентября 1926 года).
- 2023 — министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков (родился 27 января 1970 года).
Праздники: День мобилизации против угрозы ядерной войны
День мобилизации против угрозы ядерной войны. Отмечается во всем мире в годовщину принятия Делийской декларации, которая призывает прекратить гонки ядерных вооружений, а также сократить и постепенно ликвидировать арсеналы стран мира. Документ был одобрен 29 января 1985 года.
Киберпонедельник в России. Это одна из крупнейших в мире распродаж и акций скидок на товары интернет-магазинов. В России первый «Киберпонедельник» прошел 28 января 2013 года и никак не был привязан к «Черной пятнице», которая проходила в декабре. Организатором данной акции в России выступила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).
События в истории: введен «сухой закон», создана первая в мире искусственная почка
- 1616 — открыта крайняя южная точка архипелага Огненная Земля. Это был мыс Горн.
- 1833 — в Санкт‑Петербурге открылась первая в России почтовая сеть внутри города.
- 1886 — немецкий изобретатель Карл Бенц получил патент на свой первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Считается днем рождения автомобиля.
- 1908 — учрежден первый российский аэроклуб.
- 1919 — в США принята 18-я поправка к конституции, запрещающая производство, перевозку и продажу спиртных напитков. Ей вводился так называемый «сухой закон».
- 1932 — в Нижнем Новгороде на Горьковском автомобильном заводе сошел с конвейера первый автомобиль марки «ГАЗ». Это был грузовик ГАЗ-АА.
- 1935 — образована Калининская область. Ныне называется Тверская область.
- 1950 — в Казани на ул. Островского, 15 открыли музей-квартиру классика татарской литературы Шарифа Камала.
- 1960 — создана первая в мире искусственная почка. Речь идет об аппарате для временного замещения выделительной функции почек.
- 1964 — на Олимпийских играх в Инсбруке Людмила Белоусова и Олег Протопопов стали первыми в истории СССР олимпийскими чемпионами в фигурном катании, победив в соревнованиях пар.
- 1978 — Швеция первой в мире ограничила производство аэрозолей в связи с их пагубным влиянием на озоновый слой атмосферы.
- 1989 — создано Международное историко-просветительское общество «Мемориал» для исследования политических репрессий в СССР. 29 декабря 2021 года решением Мосгорсуда были ликвидированы российские юридические лица «Международный «Мемориал» и правозащитный центр «Мемориал». Является лауреатом Нобелевской премии мира.
- 1992 — президент РФ Борис Ельцин подписал указ о свободе торговли. Документ фактически легализовал предпринимательство и позволял любому россиянину и предприятию заниматься продажей почти всех товаров в «любых удобных местах».
- 2000 — официантка Синтия Джей выиграла в казино Лас-Вегаса $35 миллионов на автомате «Однорукий бандит». Это крупнейший в мире выигрыш на игровых автоматах.
- 2010 — первый полет российского истребителя пятого поколения Су-57.
- 2015 — в Казани начали сносить здания Арских казарм на территории Советского района.
- 2019 — премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил новые правила продажи молочной продукции. По ним молоко и молочные продукты должны продаваться в магазинах отдельно с пометкой, что в них не содержатся заменители молочного жира.
- 2021 — президент России Владимир Путин подписал закон о продлении ДСНВ между Россией и США до 5 февраля 2026 года. Речь идет о двустороннем договоре о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. 21 февраля 2023 года Путин в послании к Федеральному Собранию заявил о приостановке участия России в договоре.
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