День в истории 29 января: первый в мире автомобиль, скончался Марат Садыков, старт «ТатАгроЭкспо»

Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 29 января 2024 года

Фото: коллаж realnoevremya.ru

29 января пройдет открытие VI специализированной сельскохозяйственной выставки достижений АПК «ТатАгроЭкспо» и торжественное мероприятие, посвященное закрытию Года педагога и наставника в Татарстане. В мире отмечают День мобилизации против угрозы ядерной войны. Пять лет назад премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил новые правила продажи молочной продукции, 105 лет назад в США принята XVIII поправка к конституции, запрещающая производство, перевозку и продажу спиртных напитков. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».

Повестка

Открытие VI специализированной сельскохозяйственной выставки достижений АПК «ТатАгроЭкспо».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Торжественное мероприятие, посвященное закрытию Года педагога и наставника в РТ, с участием раиса РТ Рустама Минниханова.

Совещание по итогам деятельности Госалкогольинспекции РТ в 2023 году и задачах на 2024 год

Кто родился: Тахир Каримуллин и Михаил Афанасьев

1860 — русский писатель и драматург Антон Чехов (скончался 15 июля 1904 года). Его пьесы, в особенности «Чайка», «Три сестры» и «Вишневый сад» на протяжении более ста лет ставятся во многих театрах мира. В Казани в честь Чехова названа улица.

1893 — русский советский геолог Николай Урванцев (скончался 20 февраля 1985 года). Известен как основатель Норильска.

1956 — татарский художник, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Ильяс Айдаров. Известен тем, что выставка его работ прошла на Международной космической станции (МКС), где были представлены картины с изображением исторических достопримечательностей Казани — этот факт занесен в Книгу рекордов Гиннесса (Российское отделение).

realnoevremya.ru/Максим Платонов

1963 — первый заместитель министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ, и. о. министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ Тахир Каримуллин.

1971 — глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев.

1972 — депутат Казанской городской Думы, декан юридического факультета Казанского федерального университета Лилия Бакулина.

1977 — первый заместитель руководителя Агентства инвестиционного развития РТ Инсаф Галиев.

Инсаф Галиев (слева). realnoevremya.ru/Олег Тихонов

1981 — председатель Государственного комитета РТ по закупкам Руслан Сабиров.

Кто скончался: Роберт Фрост и Евгений Леонов

1963 — один из крупнейших поэтов в истории США, четырехкратный лауреат Пулитцеровской премии Роберт Фрост (родился 26 марта 1874 года).

1994 — советский актер театра и кино, народный артист СССР Евгений Леонов (родился 2 сентября 1926 года).



2023 — министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков (родился 27 января 1970 года).

1 / 116 Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Праздники: День мобилизации против угрозы ядерной войны

День мобилизации против угрозы ядерной войны. Отмечается во всем мире в годовщину принятия Делийской декларации, которая призывает прекратить гонки ядерных вооружений, а также сократить и постепенно ликвидировать арсеналы стран мира. Документ был одобрен 29 января 1985 года.

Киберпонедельник в России. Это одна из крупнейших в мире распродаж и акций скидок на товары интернет-магазинов. В России первый «Киберпонедельник» прошел 28 января 2013 года и никак не был привязан к «Черной пятнице», которая проходила в декабре. Организатором данной акции в России выступила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).

realnoevremya.ru/Максим Платонов

События в истории: введен «сухой закон», создана первая в мире искусственная почка

1616 — открыта крайняя южная точка архипелага Огненная Земля. Это был мыс Горн.

1833 — в Санкт‑Петербурге открылась первая в России почтовая сеть внутри города.

1886 — немецкий изобретатель Карл Бенц получил патент на свой первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Считается днем рождения автомобиля.

1908 — учрежден первый российский аэроклуб.

1919 — в США принята 18-я поправка к конституции, запрещающая производство, перевозку и продажу спиртных напитков. Ей вводился так называемый «сухой закон».

1932 — в Нижнем Новгороде на Горьковском автомобильном заводе сошел с конвейера первый автомобиль марки «ГАЗ». Это был грузовик ГАЗ-АА.

1935 — образована Калининская область. Ныне называется Тверская область.

1950 — в Казани на ул. Островского, 15 открыли музей-квартиру классика татарской литературы Шарифа Камала.

1960 — создана первая в мире искусственная почка. Речь идет об аппарате для временного замещения выделительной функции почек.

1964 — на Олимпийских играх в Инсбруке Людмила Белоусова и Олег Протопопов стали первыми в истории СССР олимпийскими чемпионами в фигурном катании, победив в соревнованиях пар.

1978 — Швеция первой в мире ограничила производство аэрозолей в связи с их пагубным влиянием на озоновый слой атмосферы.

1989 — создано Международное историко-просветительское общество «Мемориал» для исследования политических репрессий в СССР. 29 декабря 2021 года решением Мосгорсуда были ликвидированы российские юридические лица «Международный «Мемориал» и правозащитный центр «Мемориал». Является лауреатом Нобелевской премии мира.

1992 — президент РФ Борис Ельцин подписал указ о свободе торговли. Документ фактически легализовал предпринимательство и позволял любому россиянину и предприятию заниматься продажей почти всех товаров в «любых удобных местах».

2000 — официантка Синтия Джей выиграла в казино Лас-Вегаса $35 миллионов на автомате «Однорукий бандит». Это крупнейший в мире выигрыш на игровых автоматах.

2010 — первый полет российского истребителя пятого поколения Су-57.

2015 — в Казани начали сносить здания Арских казарм на территории Советского района.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

2019 — премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил новые правила продажи молочной продукции. По ним молоко и молочные продукты должны продаваться в магазинах отдельно с пометкой, что в них не содержатся заменители молочного жира.

2021 — президент России Владимир Путин подписал закон о продлении ДСНВ между Россией и США до 5 февраля 2026 года. Речь идет о двустороннем договоре о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. 21 февраля 2023 года Путин в послании к Федеральному Собранию заявил о приостановке участия России в договоре.