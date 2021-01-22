Галиев Инсаф Мушаррафович

Общая информация

Родился 29 января 1977 года.

Образование

1999 г. — окончил Казанский государственный университет по специальности «международные отношения».

2007 г. — окончил Институт государственной службы при Президенте РТ по специальности «государственное и муниципальное управление».

2014 г. — окончил Университет управления «ТИСБИ» по специальности «юриспруденция». 2014 г. — окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «государственная и общественная политика».

Кандидат исторических наук (2006 г.).

Трудовая деятельность

1999-2001 гг. — главный специалист отдела информационного обеспечения внешнеэкономической деятельности Министерства торговли и экономического сотрудничества РТ.

2001-2007 гг. — ведущий специалист отдела развития муниципальных и ведомственных информационных ресурсов; главный специалист отдела координации внешнеэкономического сотрудничества; заместитель начальника отдела защиты рынка и продвижения продукции и услуг; заместитель начальника, начальник отдела координации международных внешнеэкономических связей Министерства торговли и внешнеэкономического сотрудничества РТ.

2007-2012 гг. — начальник отдела координации международного и межмуниципального сотрудничества аппарата Казанской городской Думы.

2012-2015 гг. — заместитель руководителя Агентства инвестиционного развития РТ.

С 6 мая 2015 г. — первый заместитель руководителя Агентства инвестиционного развития РТ.

Награды и звания

Награжден медалью «В память 1000-летия Казани», почетной грамотой Казани, почетной грамотой и благодарностью министерства торговли и внешнеэкономического сотрудничества РТ, почетной грамотой Агентства инвестиционного развития РТ.

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