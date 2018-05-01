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Бакулина Лилия Талгатовна

Гос. ведомства, Муниципальная власть
Бакулина Лилия Талгатовна Фото: www.kzn.ru

Общая информация

Декан Юридического факультета КФУ, депутат Казанской городской Думы.

Родилась 29 января 1972 года в Казани

Образование:

1994 г. — Казанский государственный университет им.В.И.Ульянова-Ленина по специальности «юриспруденция»;
1994-1997 гг. – аспирант очной аспирантуры юридического факультета КГУ;

Трудовая деятельность:

1998-2001 гг. – ассистент кафедры теории и истории государства и права юридического факультета КГУ;
2001-2004 гг. – старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права юридического факультета КГУ;
2004-2015 гг. – доцент кафедры теории и истории государства и права юридического факультета КФУ;
2009-2015 гг. – заместитель декана по учебной работе юридического факультета КФУ;
С июня 2015 года – и.о. декана юридического факультета КФУ.

С ноября 2016 г. декан Юридического факультета КФУ.

В 2015 году награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ.

2016г. — Заслуженный юрист РТ.


Кандидат юридических наук, доцент
Воспитывает сына.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Телефон: +7 843 238 79 11
  • Email: bltkfu@mail.ru

Дата последнего обновления: 01.05.2018

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