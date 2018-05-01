Бакулина Лилия Талгатовна

Общая информация

Декан Юридического факультета КФУ, депутат Казанской городской Думы.



Родилась 29 января 1972 года в Казани

Образование:

1994 г. — Казанский государственный университет им.В.И.Ульянова-Ленина по специальности «юриспруденция»;

1994-1997 гг. – аспирант очной аспирантуры юридического факультета КГУ;

Трудовая деятельность:

1998-2001 гг. – ассистент кафедры теории и истории государства и права юридического факультета КГУ;

2001-2004 гг. – старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права юридического факультета КГУ;

2004-2015 гг. – доцент кафедры теории и истории государства и права юридического факультета КФУ;

2009-2015 гг. – заместитель декана по учебной работе юридического факультета КФУ;

С июня 2015 года – и.о. декана юридического факультета КФУ.

С ноября 2016 г. декан Юридического факультета КФУ.



В 2015 году награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ.

2016г. — Заслуженный юрист РТ.



Кандидат юридических наук, доцент

Воспитывает сына.

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