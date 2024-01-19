Из самолета в наручниках: пассажир из Нижнекамска ответил за перекур над Афганистаном

Потерпевшими от действий пассажира рейса Паттайя — Казань признали бортпроводницу и полицейского

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Отдохнул с женой в Таиланде, перед возвращением выпил виски, а после приземления в аэропорту Казани покинул самолет уже в наручниках. Похождения нижнекамца Рамиля Хайруллина на борту «Боинга» потянули на два преступления и обвинительный приговор. Как отвязных авиатуристов из Татарстана наказывают за курение и мат в воздухе и почему пьяный пассажир рискует «проснуться в иностранной тюрьме» — в материале «Реального времени».

Виски, самолет, девушка



Скандальный перелет туристов из Паттайи в Казань занял почти девять часов. Разбираться в обстоятельствах этого рейса следователям и судам пришлось больше полугода.

Согласно приговору, 6 апреля 2023 года, когда «Боинг 747» авиакомпании «АЗУР эйр» пролетал над территориями Афганистана и Узбекистана, пассажир Рамиль Хайруллин устроил перекур в туалете воздушного судна. Учуявшая запах бортпроводница сделала замечание, а нетрезвый нарушитель поднял крик — стал оскорблять женщину, в том числе матом, и размахивать руками у ее лица. Чтобы усмирить скандалиста, понадобилось вмешательство и старшего проводника, и командира экипажа. Любой неадекватный человек на борту воздушного судна сам по себе является источником опасности. О курении как угрозе сами летчики говорят так: в случае пожара самолет сгорает за минуту.

Впрочем, требования экипажа пассажир поначалу игнорировал, как и уговоры других отдохнувших в Таиланде туристов. Следуя служебной инструкции, бортпроводники должны были вписать предупреждение о недопустимости такого поведения в посадочный талон клиента. Но тот отказывался выдавать свой билет. Как позже вспоминала потерпевшая бортпроводница, каждая просьба заканчивалась тем, что Хайруллин вскакивал с места со словами: «Я тебе сейчас устрою» — и вновь начинал сыпать оскорблениями.

Потерпевший сотрудник МВД рассказывал — пассажир был пьян, вел себя агрессивно, на требования прекратить не отреагировал даже после предупреждения о возможном применении силы. realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Конфликтная ситуация в воздухе растянулась по времени почти на час и помотала нервы всем участникам перелета. А через два часа, когда лайнер приземлился в Казани, на его борт поднялись сотрудники линейного управления МВД России на транспорте. Командир отделения по обеспечению общественного порядка в аэропорту подошел к месту пассажира Хайруллина, представился и предложил пройти на выход вместе с ним.

Далее все присутствующие в салоне наблюдали вторую «серию» скандала — Хайруллин обложил полицейского матом. На следствии потерпевший сотрудник МВД рассказывал — пассажир был пьян, вел себя агрессивно, на требования прекратить не отреагировал даже после предупреждения о возможном применении силы и специальных средств.

В итоге к одобрению большинства присутствующих на борту Рамиля Хайруллина заковали в наручники и вывели из самолета насильно. Медицинское освидетельствование подтвердило факт опьянения — 0,98 мг/л, на нарушителя составили протоколы о двух правонарушениях — курении и появлении пьяным в общественных местах.

Рассматривал уголовное дело о том же перелете Лаишевский райсуд Татарстана. И в августе приговорил Хайруллина к 1 году и 7 месяцам исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства. Туриста признали виновным в хулиганстве, то есть грубом нарушении общественного порядка на воздушном транспорте (п. в ч. 1 ст. 213 УК РФ), и в публичном оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ).

Адвокат предлагала смягчить наказание Хайруллину, указывая, что ее клиент является инвалидом по зрению. realnoevremya.ru

Под конец 2023-го свою оценку этому делу дал Верховный суд Татарстана — по жалобе защиты. Осужденный каялся лишь в том, что обидел полицейского. Факт преступления на борту «Боинга» отрицал. Говорил, что действительно перед вылетом выпил виски, в самолете имел словесный конфликт с проводником, но нецензурной брани и угроз не допускал. Его адвокат Екатерина Шибанкова просила оправдания по данному эпизоду, полагая, что этим действиям Хайруллина уже дана оценка в постановлении об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП РФ — за появление пьяным в общественных местах.

Кроме того, защитник предлагала смягчить наказание, указывая, что исполнять наказание в виде исправительных работ ее клиент — инвалид по зрению — не сможет. Вот только апелляционная инстанция признала приговор авиахулигану законным. Гражданские иски потерпевшие к нему не предъявляли.

Как зеленодольца высадили посреди Атлантики

Тот же крепкий напиток, виски, ранее довел до греха бизнесмена из Зеленодольска Дмитрия Виера. Вместе с приятелем Эдуардом Ковтуном он летел из Москвы в Гавану, но оказался... в исландской тюрьме.

«Подумаешь, выпили на двоих литр виски и закурили в экономклассе! А кто там не пьет?! Одиннадцать часов лететь!» — вспоминал при встрече с автором этих строк зеленодолец ту историю. Произошла она, к слову, еще в июне 2010-го на рейсе «Аэрофлота», однако для Виера растянулась на несколько лет, поскольку авиакомпания предъявила счет проблемным пассажирам.

В своем иске «Аэрофлот» указал: действия туристов из Татарстана испортили полет 320 другим пассажирам: Виер и Ковтун решили подымить в самолете, принялись оскорблять проводниц, угрожать и даже пытались развязать драку. После чего командир экипажа решил их высадить в аэропорту Кефлавик с указанием на агрессию и неадекватное поведение.

На новые билеты до Острова свободы Виеру и Ковтуну не хватило денег — вернулись в Россию через Германию. realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Не было такого! Я заснул в самолете, а проснулся в исландской тюрьме! Эдик был в соседней камере. Мы стали требовать переводчика, и нам его предоставили, а потом выпустили и подкинули до отеля. А еще одежду пришлось покупать. Мы ведь улетали из Москвы в шортах, а из тюрьмы вышли — народ в шапках ходит», — рассказывал о своих злоключениях горе-путешественник, вспоминая, что вместо 11 дней на Кубе провел четыре в Рейкьявике — быстро оформить визы туристам не удалось — официально границу шенгенской зоны они даже не пересекали. На новые билеты до Острова свободы денег не хватило — вернулись в Россию через Германию.



А в 2013-м Зеленодольский горсуд взыскал с гражданина Молдовы Ковтуна и россиянина Виера в солидарном порядке 225 тысяч в пользу авиакомпании — за непредвиденные расходы на дозаправку и наземное обслуживание в аэропорту Кефлавик, аэронавигационный сбор и питание пассажиров. При этом в выплате компенсации 10 тысяч рублей за ущерб репутации «Аэрофлота» татарстанский суд отказал.

Ударил проводника — попал в СИЗО

15 сентября 2020 года на рейсе из Антальи отличился директор казанской фирмы Тимур Кислицын. Согласно приговору Лаишевского суда, во время полета на родину этот пассажир доставил немало беспокойства — распивал спиртные напитки, периодически покидал свое место и уходил пообщаться в другой конец салона, отказывался выполнять требования экипажа и пристегнуть ремень безопасности.

Позже свидетели рассказывали — усаживать этого туриста пришлось насильно, несмотря на его угрозы расправы и мат в отношении сотрудников авиакомпании. А уже после приземления пьяный пассажир пнул одного из бортпроводников, причинив физическую боль и подорвав авторитет этого члена экипажа, установил суд.

В результате домой в тот день авиахулиган так и не попал — был задержан и арестован. Причем под стражей он провел пять месяцев — вплоть до оглашения приговора.

В декабре 2021-го самолет АК «Россия» улетел в Хургаду без Дмитрия Тихонова, замдиректора по логистике одной из автофирм. realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вину в суде признал полностью и был наказан уголовным штрафом в 700 тысяч рублей. Впрочем, с учетом пяти месяцев СИЗО размер штрафа был сокращен до 500 тысяч, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе Лаишевского суда.

В ноябре 2020-го в Международном аэропорту «Казань» столяра-монтажника из Питера Алексея Ермолаева и его друзей не пустили на внутренний рейс авиакомпании «Азимут». Представитель компании объяснил им причину — они пьяны и представляют опасность для других пассажиров. Ермолаев был возмущен — стал требовать назад деньги, оскорблять присутствующих, а затем и прибывших на место полицейского и сотрудников группы быстрого реагирования аэропорта. Одного из последних даже ударил. И оказался под арестом. Всего за несколько минут Ермолаев нарушил три статьи УК РФ и стал обвиняемым в хулиганстве, публичном оскорблении представителя власти и побоях.

Дело питерского монтажника суд рассматривал в особом порядке. И с учетом полного признания вины, добровольного погашения ущерба потерпевшим приговорил Ермолаева к уголовному штрафу в 205 тысяч рублей, который смягчил до 100 тысяч с учетом отбытого под стражей и домашним арестом. Свои действия пассажир объяснял одним: «Употребил большое количество спиртных напитков».

В декабре 2021-го самолет АК «Россия» улетел в Хургаду без Дмитрия Тихонова, замдиректора по логистике одной из автофирм. Позднее судом было установлено — на борт «Боинга 738» этот пассажир поднялся уже нетрезвым. Вылет рейса задерживался — на протяжении двух часов пассажиры находились в салоне. Тихонов же распивал спиртное и в какой-то момент затеял ссору с одной из пассажирок, а затем распространил свое недовольство и на остальных участников рейса. И так разошелся, что пожелал пассажирам и членам экипажа, чтобы самолет рухнул, а потом стал желать смерти представителям одной национальности. Особенно его слова напугали одну из пассажирок, у которой в 2013-м при крушении «Боинга» в казанском аэропорту погиб близкий человек.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

На просьбы пассажиров и требования командира судна прекратить Тихонов отвечал нецензурной бранью. В итоге транспортная полиция поднялась на борт лайнера и забрала хулигана с собой. А в июле 2022-го Лаишевский райсуд приговорил его к 10 месяцам исправительных работ.



В Международном аэропорту «Казань» статистику конфликтов с пьяными пассажирами не ведут, но отмечают — в последнее время нарушителей стало меньше.