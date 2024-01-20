Театр Тинчурина взялся за Исхаки и рэп

Директор Тинчуринского театра заявил, что их спектакли увидят даже самые удаленные районы Татарстана

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой лейбла Yummy Music. Рэп-дуэт Ittifaq: Назим Исмагилов и Ильяс Гафаров

В год празднования 90-летия театр драмы и комедии имени Тинчурина представит спектакль по песням рэп-проекта Ittifaq и трагикомедию по Гаязу Исхаки. Ну а труппе предстоят продолжительные поездки по республике: планируют добраться даже туда, где не работает «Пушкинская карта».



Татарский бай и хайп



Новый год театр Тинчурина начинает с премьер двух спектаклей, которые кардинально отличаются друг от друга. Уже в конце этого месяца выйдет трагикомедия «Җан Баевич» («Жан Баевич») по произведению классика татарской литературы Гаяза Исхаки. Режиссером спектакля стал Ильнур Гарифуллин. Авторы считают, что тема перекликается с современностью. Исполнитель главной роли, заслуженный артист РТ Зульфат Закиров, заметил, что, несмотря на его телосложение, которое может не ассоциироваться с богачом из 19-го века, его утвердили на роль сразу же.

— Мы с режиссером очень долго думали над образом. В целом это произведение поднимает схожие с сегодняшним днем проблемы. Спектакль можно воспринимать как урок для нашей молодежи. Сейчас многие молодые люди гонятся за сиюминутной славой, популярностью, хотят за пять минут стать знаменитыми и богатыми и не тратить на это особенных усилий. И Жан Баевич стремится к еще большему богатству, ассоциирует себя с европейскими аристократами, с именитыми графами. Но из-за своей глупости он не может быть таким. Бай думает что у него много денег и он все может купить, но получается не так. Спектакль заставляет задуматься. На одной чаше весов — слава, быстрые деньги, на другой — твоя личность, твоя семья, твоя религия, — размышлял актер.

Зайниев и рэп



Вторая премьера — совершенно другого плана. Спектакль называется «Флешка, рэп и любовь». Он посвящен легендарной группе Ittifaq, которая в свое время завоевала большую популярность среди любителей татарской альтернативной музыки. Ильяс Гафаров ныне возглавляет лейбл Yummy Music и продюсирует второго участника, Назима Исмагилова, известного как Усал. Пьесу специально для театра написал Ильгиз Зайниев. Режиссером стал главный режиссер театра Тинчурина Туфан Имамутдинов.

В театре отмечают, что оба спектакля призваны привлечь еще и молодое поколение зрителей, в частности школьников и студентов. При этом директор театра Фанис Мусагитов с гордостью сообщил журналистам, что прошлый год стал финансово успешным. Удалось заработать 45 миллионов рублей, которые составляют внебюджетные доходы. Всего за 2023 поставлено 355 спектаклей. Их посетили более 90 тысяч зрителей. К слову, Мусагитов пообещал потратить 85% от заработанной суммы на выплаты артистам и сотрудникам.

Ильнур Гарифуллин, помимо режиссуры, играет в Тинчуринском театре Идегея в одноименном спектакле. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой театра Тинчурина

«Поедем туда, где негде использовать «Пушкинскую карту»

В этом году театр планирует доехать до самых маленьких и далеких деревень Татарстана, где Пушкинскую карту попросту негде применить.



— Мы не собираемся выступать только в комфортных условиях залов в больших городах и районных центрах, мы поедем в глубинку. Мы поставили себе такую цель и видим в этом свою миссию, — заверил директор театра.

Фанис Мусагитов рассказал еще и о том, что театр Тинчурина надеется расширяться:



— У нас большой профессиональный театр, есть свой полноценный оркестр. Мы уже не помещаемся в нашем здании. Сейчас идет работа над проектом пристроя. Мы верим и надеемся, что он будет воплощен в жизнь. Может быть, как раз здесь и будут проходить отдельные репетиции оркестра, который в этом году тоже отмечает юбилей. Если самому театру имени Карима Тинчурина — 90, то театральному оркестру — 35. Это серьезная дата, к которой тоже будет приурочен ряд мероприятий.

К слову, о музыке: театр готовит <концерт-посвящение татарскому народу» «Синең хакта...» («Во имя любви...»), причем исполняемые песни режиссер Камиль Гатауллин отобрал на основе проекта «100 татарских песен XX века».



Продолжатся и другие начинания. Так, до марта продлится межрегиональный конкурс драматургии «Язга хәтле яз». Готовые произведения принимаются до 15 марта. Лонг-лист будет объявлен до 30 марта. Шорт-лист — до 15 апреля. Награждение победителей намечено на 30 апреля. А в январе — марте продолжатся читки пьес в рамках коллаборационной театральной лаборатории-семинара по национальной драматургии и театральной журналистике «Алкыш».