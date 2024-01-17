День в истории 17 января: KazanForum стал федеральным, НТВ начал вещание в Москве, коллегия Минлесхоза
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 17 января 2024 года
17 января итоги 2023 года подведут Управление Росгвардии по РТ и Минлесхоз Татарстана. В мире отмечаются День детских изобретений и День наставничества. Год назад экономический форум «Россия — Исламский мир» сменил название и статус, 30 лет назад, спустя несколько месяцев после запуска в Санкт-Петербурге, начал вещание в Москве телеканал НТВ. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка дня
- Президент Владимир Путин по видеосвязи проведет совещание с членами правительства. Они обсудят вопросы, поднятые в ходе общения главы государства с жителями Анадыря и предпринимателями Дальневосточного федерального округа.
- Заседание по итогам деятельности Управления Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии) по Татарстану в 2023 году и задачах на 2024-й. Планируется участие премьер-министра Татарстана Алексея Песошина.
- Итоговая коллегия Министерства лесного хозяйства Татарстана.
- Чемпионат России по волейболу среди мужских команд — «Зенит-Казань» на выезде сыграет против «Динамо-Москвы».
- Чемпионат России по водному поло — сборная Республики Беларусь против казанского «КОС-Синтеза».
Кто родился: Бенджамин Франклин, Аль Капоне и Мухаммед Али
- 1706 — американский политик, один из отцов-основателей США Бенджамин Франклин (скончался 17 апреля 1790 года).
- 1847 — русский ученый, основоположник аэродинамики как науки Николай Жуковский (скончался 17 марта 1921 года).
- 1863 — русский актер и режиссер, народный артист СССР Константин Станиславский (скончался 7 августа 1938 года). Известен как реформатор театра — он создал науку о творчестве артиста, сформулировал законы поведения актера на сцене.
- 1892 — татарский актер и режиссер, заслуженный артист РСФСР, народный артист ТАССР Зайни Султанов (скончался 5 мая 1952 года) Один из основателей татарского театра.
- 1899 — американский гангстер Аль Капоне (скончался 25 января 1947 года).
- 1928 — родился татарский прозаик и драматург Аяз Гилязов (скончался 13 марта 2002 года). Он написал пять больших романов, около 20 повестей, более 40 пьес, которые поставлены во многих театрах Татарстана, России и за ее пределами. В честь него назван Набережночелнинский государственный татарский драматический театр.
- 1942 — американский боксер Мухаммед Али (настоящее имя Кассиус Марселлус Клей-младший, скончался 3 июня 2016 года). Его считают родоначальником современного бокса. Коронная фраза боксера — «Порхай как бабочка, жаль как пчела».
- 1944 — министр внутренних дел России в 1992—1995 годах уроженец Казани Виктор Ерин (скончался 19 марта 2018 года). В 1995—2000 годах также работал замглавы Службы внешней разведки.
- 1969 — директор Казанского училища олимпийского резерва Рамиль Шакиров.
- 1979 — руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Татарстану — главный судебный пристав республики Анвар Закиров.
- 1981 — директор филиала страховой компании «Согласие» в Татарстане Альберт Ишбулатов.
Кто скончался: самый маленький человек в мире и самый старый
- 1598 — русский царь в 1584—1598 годах Федор I Иоаннович (родился 20 мая (по другим данным, 31 мая) 1557 года). Является последним царем из династии Рюриковичей.
- 1961 — африканский политик, первый премьер-министр Конго после провозглашения ее независимости в июне 1960 года Патрис Лумумба (родился 2 июля 1925 года). Его имя носит одна из улиц Казани.
- 2020 — житель Непала Хагендра Тапа Магар (родился 4 октября 1992 года). При росте 67,08 сантиметра он был признан самым маленьким человеком в мире, сохранившим способность самостоятельно передвигаться. Впервые он попал в Книгу рекордов Гиннесса в 2011-м.
- 2023 — старейшей человек мира с 19 апреля 2022-го — Люсиль Рандон (родилась 11 февраля 1904 года).
Праздники: День наставника и детских изобретений
- День детских изобретений. Дата выбрана в связи с днем рождения одного из отцов-основателей США, дипломата, ученого, инженера Бенджамина Франклина, который запатентовал свое первое изобретение — ласты для плавания руками — в 12 лет.
- Международный день наставничества. Впервые его отпраздновали 17 января 2017 года. Праздник отмечают в честь дня рождения американского боксера и неоднократного чемпиона мира Мухаммеда Али. Спортсмен известен тем, что помогал бедным и жертвовал деньги на строительство объектов.
События в истории: отмена смертной казни в СССР, введение ГТО
- 395 — Римская империя раскололась на Западную и Восточную.
- 1377 — резиденцией папы римского стал Ватикан. Является самым маленьким государством в мире и по сей день остается резиденцией высшего духовного руководства Римско-католической церкви.
- 1918 — создан Комиссариат по делам мусульман Внутренней России (Центральный мусульманский комиссариат). Первым председателем стал Мулланур Вахитов.
- 1920 — в СССР официально отменили смертную казнь.
- 1921 — Владимир Ульянов-Ленин подписал декрет Совета народных комиссариатов РСФСР «О воздушных передвижениях в воздушном пространстве над территорией РСФСР и над ее территориальными водами». Документ, ставший первым законодательным актом Советской России в области воздушного права. По нему все самолеты должны были быть зарегистрированы и приписаны к одному из аэродромов, а пилоты — иметь свидетельство о прохождении испытания на право вождения воздушного судна.
- 1933 — запущен в пробную эксплуатацию первый турбоагрегат на Казанской КазГРЭС (ныне — Казанская ТЭЦ-1).
- 1960 — начался 49-дневный дрейф самоходной баржи Т-36 без запасов воды и еды в Тихом океане. Одним из членов экипажа был татарстанец Асхат Зиганшин.
- 1972 — вышло постановление о введении нового всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
- 1994 — начал вещание в Москве телеканал НТВ. В Санкт-Петербурге он заработал чуть раньше — 10 октября 1993 года. Это была первая частная телекомпания, ориентированная на общественно-политическую повестку и телевизионные новости.
- 1995 — в японском городе Кобе произошло землетрясение, погибли более 6 400 человек.
- 2017 — актовый зал в Казанском федеральном университете переименовали в Императорский зал в честь Александра I, чьим указом был основан Казанский университет.
- 2020 — синоптики Татарстана зафиксировали температурный рекорд в Казани. По данным наблюдений, 16 января на авиационной метеостанции «Казань-Сокол» температура воздуха достигла +2,6°С. Это максимум за всю историю наблюдений в столице Татарстана.
- 2022 — Совет Госдумы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах для посещения мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, заведений общепита и объектов розничной торговли.
- 2023 — министр обороны России Сергей Шойгу объявил о масштабных изменениях в российской армии, в том числе рассказал об увеличении числа военных до 1,5 млн человек. В планах создание двух новых межвидовых стратегических территориальных объединений Вооруженных сил России — Московского и Ленинградского военных округов. Также будут сформированы самодостаточные группировки войск в новых регионах страны. Еще Сергей Шойгу поставил задачу создать армейский корпус в Карелии, три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в ВДВ.
- 2023 — Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» указом президента России Владимира Путина получил федеральный статус и будет проходить ежегодно. Также поменялось название — с появления в 2009 году он назывался KazanSummit.
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