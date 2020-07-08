Закиров Анвар Фаритович
Общая информация
Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан — главный судебный пристав Республики Татарстан, майор внутренней службы.
Родился 17.01.1979 в г. Бавлы Республики Татарстан.
Образование:
В 2001 году окончил Казанский государственный технологический университет по специальности «Техника и физика низких температур», квалификация — инженер.
В 2004 году окончил Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина по специальности «Юриспруденция», квалификация — юрист.
Трудовая деятельность:
2001—2015 гг. — работа в УФССП России по Республике Татарстан на должностях судебного пристава-исполнителя, ведущего специалиста, главного специалиста управления, начальника отдела — старшего судебного пристава Советского РОСП г. Казани, начальника отдела организации исполнительного производства, начальника отдела — старшего судебного пристава Авиастроительного РОСП г. Казани УФССП России по Республике Татарстан.
2016—2018 гг. — заместитель начальника отдела, начальник отдела организационно-аналитической работы и зонального контроля Управления организации исполнительного производства ФССП России.
С 16.06.2018 назначен на должность заместителя руководителя УФССП России по Республике Татарстан — заместителя главного судебного пристава Республики Татарстан.
С 20.12.2018 назначен на должность и.о. руководителя УФССП России по Чувашской Республике — Чувашии — главного судебного пристава Чувашской Республики.
С 08.07.2019 назначен на должность руководителя УФССП России по Чувашской Республике — Чувашии — главного судебного пристава Чувашской Республики.
С 01.05.2020 назначен на должность и.о. руководителя УФССП России по Республике Татарстан — главного судебного пристава Республики Татарстан.
С 15.06.2020 назначен на должность Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан — главный судебный пристав Республики Татарстан.
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- Сайт: www.r16.fssprus.ru
Дата последнего обновления: 08.07.2020