Закиров Анвар Фаритович

Общая информация

Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан — главный судебный пристав Республики Татарстан, майор внутренней службы.

Родился 17.01.1979 в г. Бавлы Республики Татарстан.

Образование:

В 2001 году окончил Казанский государственный технологический университет по специальности «Техника и физика низких температур», квалификация — инженер.

В 2004 году окончил Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина по специальности «Юриспруденция», квалификация — юрист.

Трудовая деятельность:

2001—2015 гг. — работа в УФССП России по Республике Татарстан на должностях судебного пристава-исполнителя, ведущего специалиста, главного специалиста управления, начальника отдела — старшего судебного пристава Советского РОСП г. Казани, начальника отдела организации исполнительного производства, начальника отдела — старшего судебного пристава Авиастроительного РОСП г. Казани УФССП России по Республике Татарстан.

2016—2018 гг. — заместитель начальника отдела, начальник отдела организационно-аналитической работы и зонального контроля Управления организации исполнительного производства ФССП России.

С 16.06.2018 назначен на должность заместителя руководителя УФССП России по Республике Татарстан — заместителя главного судебного пристава Республики Татарстан.

С 20.12.2018 назначен на должность и.о. руководителя УФССП России по Чувашской Республике — Чувашии — главного судебного пристава Чувашской Республики.

С 08.07.2019 назначен на должность руководителя УФССП России по Чувашской Республике — Чувашии — главного судебного пристава Чувашской Республики.

С 01.05.2020 назначен на должность и.о. руководителя УФССП России по Республике Татарстан — главного судебного пристава Республики Татарстан.

С 15.06.2020 назначен на должность Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан — главный судебный пристав Республики Татарстан.





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