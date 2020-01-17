Ушел из жизни самый маленький в мире человек

Самый маленький в мире человек Хагендра Тапа Магар умер на 28-м году жизни.

«Хагендра быстро привлек внимание общественности и в 2011 году был назначен послом доброй воли Непала в области туризма», — сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

У Хагендры в последнее время были проблемы с сердцем, астмой и пневмонией. 16 января его госпитализировали в местную больницу, где он скончался сегодня в 15:00 по местному времени, говорится в сообщении.

Хагендра Тапа Магар родился в Непале в 1992 году, при росте 67,08 сантиметра он был признан самым маленьким человеком в мире, сохранившим способность самостоятельно передвигаться. Впервые он попал в Книгу рекордов Гиннесса в 2011-м.