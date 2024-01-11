Минобразования Татарстана: вести в школах электронный и бумажный журнал одновременно — недопустимо

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Школы не обязаны вести бумажный журнал успеваемости. Более того, одновременное ведение бумажного журнала с электронным — недопустимо, рассказали в Минобразования Татарстана.



Как пояснили в министерстве, текущий контроль успеваемости — одна из функций образовательного учреждения, но выбор между бумажным и электронным форматами журнала осуществляется самой школой. Одновременное их ведение недопустимо.



В Министерстве указали, что разработка и утверждение порядка текущего контроля успеваемости являются компетенцией каждой школы.

В Татарстане все школы перешли на обновленную версию системы «Электронное образование РТ». Теперь вход в систему осуществляется через детскую учетную запись ЕСИА («Госуслуги»), из-за чего у некоторых родителей возникли проблемы с отслеживанием успеваемости своих детей. В некоторых школах педагоги и вовсе были вынуждены предложить ученикам вернуться к бумажным дневникам.



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Маргарита Головатенко