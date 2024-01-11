Создал шедевр за счет средств бюджета? Сдай документы в архив!

На коллегии Госкомитета РТ по архивному делу критиковали КАМАЗ и Зеленодольскую центральную районную больницу

На заседании коллегии Государственного комитета РТ по архивному делу председатель Гульнара Габдрахманова раскритиковала крупные татарстанские компании, которые не передают документы в ее ведомство, тогда как это могло бы помочь сэкономить бюджетные средства. Вероятно, скоро в числе тех, кто обязан сдавать материалы в архив, окажутся все, кто работает при государственной поддержке.

Кто не сдает?

Перед коллегией делегации во главе с премьер-министром РТ Алексеем Песошиным показали новое здание архива в селе Столбище. Знакомство было настолько обстоятельным, что само мероприятие началось за полчаса позже. Перед этим собравшимся, включая заместителя председателя Госсовета республики Марату Ахметова, показали портал архивного дела «Истәлек» (в котором пункт «О проекте» пустует) и мультфильмы на русском и татарском языке, где два героя, Блокнотик и Печать, работают в архиве и узнают, в частности, о государственных символах РТ.

— Это была моя мечта о создании архивного городка, которую я озвучила своему руководству, — начала свое выступление Габдрахманова, — спасибо огромное, что моя мечта воплотилась в жизнь.

После чего глава архива обратилась к цифрам, которые зачастую не радовали. К примеру, объем хранящейся научно-технической документации в архивных учреждениях Нижегородской области почти в 10 раз больше, чем в Татарстане. По показателям на 2023 год по приему архивных документов — это 47,5%. По упорядочению — 2,3%.

— Сохраняется задолженность по передаче документов у 846 организаций, — отметила Габдрахманова. А по упорядочению — у 487.

Анализ организации хранения архивных документов в управлениях сельского хозяйства и продовольствия, к примеру, показал, что у Елабужского района в этом плане долги с 1997 года.

В здравоохранении «лидер» по непередаче на постоянное хранение в муниципальный архив — Зеленодольская центральная районная больница, который не передавал документы с 1982 года. На втором месте — Нижнекамская ЦРБ (1984 год). Документы ЦРБ — это государственная, а не муниципальная собственность, отметила выступающая.

Что касается обращений, то, по словам Габдрахмановой, в 2023-м архив исполнил 71330 запрос социально-правового, 12048 тематического (в основном — имущественного) и 2421 генеалогического характера.

«3,5 млрд рублей (5%) потерь ежегодно»

— Мы становимся базой знаний, в которой концентрируется информация не только на бумажных, но и на электронных носителях. Каждый бизнес-процесс, профинансированный из бюджета республики, в виде комплекса документов должен передаваться на государственное хранение, — сказала Габдрахманова.

К примеру, в 2020 году в строительстве, транспорте, культуре, образовании и здравоохранении на разработку проектной, проектно-сметной, проектно-изыскательной документации было потрачено почти 5,5 млрд рублей, указала председатель. «Документы (результаты) не сохраняются. 3,5 млрд рублей (5%) потерь ежегодно», — гласила надпись в презентации.

В частности, Габдрахманова указала на то, что на разработку проекта «Адымнар — путь к знаниям и согласию» потрачено, ориентировочно, 2 млрд рублей.

— Однако проектная документация по строительству школы хранится у разработчика, — отметила Гульнара Закариевна, вслед вспомнив, что, скажем, все сценарии, фильмы в связи с празднованием столетия ТАССР не попали в архив.

Также критиковала председатель архива здравоохранение, дорожное хозяйство, чьи разработки не прибывают в здание в селе Столбище.

— Отсутствует единая база результатов, созданных на бюджет республики, — резюмировала глава учреждения. И привела обширный список из организаций, во главе с «КамАЗом» которые документы не передают, а связь с руководителями наладить «очень сложно».

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой правительства Республики Татарстан

Созданное за счет государства должно храниться у государства

Процесс можно изменить, на законодательном уровне, в частности, включив в состав обязательного экземпляра документов Республики Татарстан созданные при предоставлении мер государственной поддержки. Причем отправить их можно будет в виде pdf-файла.

— Предприятиям и организациям, которые до сих пор не сдают документы в архив, нужно пересмотреть свое отношение к данному вопросу, — подвел итог Песошин, поручив госкомитету РТ по архивному делу совместно с Министерством земельных и имущественных отношений РТ разработать четкий механизм передачи указанных документов на государственное хранение и их коммерциализации. А также — пополнять список источников:

— Это не делается по мановению волшебной палочки. Здесь большая работа. Не факт, что если мы нормально займемся, мы сразу, в один год, это обработаем.

Что касается изменений в законодательстве, то Песошин предложил всем подразделениям посмотреть, чтобы не было «перехлестов»:

— К примеру, предлагается, чтобы обязательный экземпляр проектной документации хранился здесь, но уже в том же министерстве строительства есть библиотека повторного применения.

Любопытно, что уже давно обязательно должны сдавать, в виде цифровых файлов, свои материалы СМИ республики. Они собираются в Центре хранения аудиовизуальной и печатной продукции. К сожалению, изучение сайта центра не обнадеживает: на нем отображается 208 фотографий, 3 аудио-материала и немного киножурналов прошлого. То есть закон о обязательной сдаче материалов есть, но закона о том, как их доносить до общественности — нет.