Итоги года в технопарке «Идея»: новые площадки, партнеры и соглашения
В 2023 году отечественная промышленность «встала на крыло», открыв для себя новые горизонты. Перезапустить ее деятельность, заменив западные и открыв собственные технологические решения, удалось благодаря работе технопарков. Так, инновационно-производственный технопарк «Идея» в уходящем году стал членом Национальной ассоциации трансфера технологий, запустил серию проектных сессий, вступил в Ассоциацию разработчиков и производителей электроники, а его лаборатории успешно получили государственную аккредитацию.
- Развитие отношений между Фондом «Сколково» и технопарком «Идея». 27 декабря 2022 года между Фондом «Сколково» и технопарком «Идея» было подписано соглашение о сотрудничестве. Уже в марте 2023-го состоялось подписание соглашения между технопарком «Идеей» и ИТ-парком по поддержке инновационных компаний и проектов в рамках различных направлений работ Фонда «Сколково».
Согласно документу, ИТ-парк, являясь оператором фонда, привлекает сооператора в лице технопарка «Идея» для выполнения части функций регионального оператора Фонда «Сколково» на территории Республики Татарстан. В свою очередь, «Идея» будет ответственной за такие направления, как «Промтех» и «Энерготех».
В рамках своих компетенций технопарк обязан привлекать новые инновационные проекты, консультировать их по использованию эффективных финансовых инструментов, организовывать мероприятия, направленные на популяризацию научно-технической и инновационной деятельности, и др.
По результатам от 1 декабря 2023 года технопарк «Идея» совместно с ИТ-парком заняли первое место в рейтинге среди региональных операторов «Сколково».
— Технопарк «Идея» обладает широким потенциалом и инфраструктурными возможностями по работе как с начинающими предпринимателями, так и со средним и малым бизнесом, в частности, по привлечению грантов. К примеру, являясь представителем Фонда содействия инновациям в республике до сентября 2022 года, наш технопарк привлек в татарстанские проекты более 1 млрд рублей. Учитывая наш опыт работы по программам Фонда содействия инновациям и с другими институтами развития, верю, что новое направление работы будет результативным и эффективным, — комментировал эту новость генеральный директор «Идеи» Диас Сафин.
- Открытие Центра продуктового развития компании «Соллерс». В августе на базе технопарка «Идея» при участии раиса Татарстана Рустама Минниханова открылся Центр продуктового развития компании «Соллерс». Он является площадкой продуктовой кооперации с технологическими партнерами в России и за рубежом, а также точкой притяжения для российских инженеров и молодых специалистов, начинающих карьеру в автомобилестроении.
Количество сотрудников центра составляет порядка 300 человек, из них 45 — в головном офисе в Казани. В настоящее время в его работе находится проект полного привода для автомобилей, а также локализация интеграции дизельного двигателя.
Также в центре займутся развитием компетенций в области электронной архитектуры автомобилей и цифровых технологий управления транспортом. «Идея» привлекла «Соллерс» благодаря своей инфраструктуре, включающей в том числе распределенный межотраслевой центр реверсивного инжиниринга.
- Технопарк «Идея» стал членом Национальной ассоциации трансфера технологий. В том же месяце технопарк «Идея» стал членом Национальной ассоциации трансфера технологий, созданной в мае 2017 года негосударственным институтом развития «Иннопрактика» и Федеральной службой по интеллектуальной собственности («Роспатент»). Основным фокусом деятельности ассоциации является трансфер технологий как процесс коммерциализации научно-технических компетенций и технологий, передача соответствующих прав на них из сектора разработки в сектор последующего применения.
НАТТ — это «точка входа» в научный сектор для бизнеса, набор инструментов и сервисов, которая объединяет науку, бизнес и органы власти, дополняя и повышая эффективность их усилий в области трансфера технологий. Среди основных направлений деятельности ассоциации: развитие цифрового инструмента — платформы трансфера технологий, мониторинг рынка, экспертное сопровождение законодательных инициатив, разработка методик образовательного контента, реализация образовательных программ для центров трансфера технологий ведущих вузов и компаний и многое другое. Членами НАТТ являются ключевые участники экосистемы трансфера технологий в России, такие как «Ростех», «Росатом», «Роснефть», РЖД, МГУ, КФУ, Фонд «Сколково» и др.
— Членство в ассоциации позволит технопарку «Идея» расширить пул потенциальных партнеров, эффективно встроиться в интеграционную кооперационную цепочку вузов и предприятий реального сектора экономики, развить работу Центра реверсивного инжиниринга. Будет сделан акцент на технологический брокеридж, то есть развитие сервисов инжиниринга, трансфера технологий и интеллектуальных прав, организации международного взаимодействия и т. п., — комментировал эту новость генеральный директор технопарка «Идея» Диас Сафин.
- Конкурс «Студенческий стартап». В октябре Фонд содействия инновациям утвердил результаты IV очереди конкурса «Студенческий стартап» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства», определив все 1 500 студентов, каждый из которых получит поддержку в 1 млн рублей. Татарстан в очередной раз стал одним из лидеров — 71 проект за IV волну, общее количество проектов-победителей за все четыре волны по республике составило 442 миллионера.
Отбор проектов проводился в два этапа. Первый этап проходил с января по апрель, итоги подведены в июле — отобрано 1 235 проектов. Второй — с мая по июнь 2023 года, по его результатам отобрано 265 проектов. Регионами-лидерами по числу победителей второго этапа стали Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Ростовская и Томская области.
— Как и в прошлом году, мы составили дополнительный перечень заявок, рекомендованных к поддержке в следующем году из средств федерального бюджета 2024 года. Такие проекты, получившие высокие оценки жюри, могут быть профинансированы уже в этом году, если кто-либо из победителей четвертой очереди конкурса откажется от заключения договора, — комментировал эту новость генеральный директор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков.
- Лаборатории в технопарке получили госаккредитацию. В ноябре технопарку «Идея» Центральным органом ГОСТ Аккредитации был выдан аттестат признания компетентности лабораторий и соответствия требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.
Аккредитация подтверждает, что сотрудники лаборатории являются компетентными специалистами как для проведения работ, так и для интерпретации результатов и выдачи заключений, а оборудование лаборатории настроено и проверено и гарантирует получение точных данных.
Заключения аккредитованных лабораторий необходимы в строительстве, при проведении горных работ, при осуществлении мониторинга окружающей среды, сопровождении технологических работ и многих других направлениях. Свидетельство об аккредитации было выдано на три года.
- Вступление в Ассоциацию разработчиков и производителей электроники. В том же месяце технопарк «Идея» вступил в Ассоциацию разработчиков и производителей электроники (АРПЭ). Она является уникальным некоммерческим объединением более 160 компаний Российской электронной отрасли.
Основными задачами технопарка «Идея» в рамках АРПЭ являются:
участие в формировании механизмов госрегулирования, направленного на увеличение рыночного спроса на продукцию электронной промышленности российских предприятий, включая предприятия Татарстана, в том числе на международном рынке;
инвестиционная деятельность для целей решения наиболее перспективных инжиниринговых и технологических задач, связанных с формированием новых или развитием существующих рынков электроники;
- выстраивание партнерских отношений с предприятиями отрасли, увеличение объемов работ, выполняемых за счет кооперации;
- участие в формировании центров подготовки инженерных и управленческих кадров высшей квалификации для решения задач развития электронной промышленности на базе ведущих технических вузов Татарстана;
- 29 ноября технопарк посетила делегация Казанского государственного аграрного университета во главе с ректором, доктором технических наук, профессором Айратом Валиевым.
- участие в формировании механизмов госрегулирования, направленного на увеличение рыночного спроса на продукцию электронной промышленности российских предприятий, включая предприятия Татарстана, в том числе на международном рынке;
- участие в реализации комплекса мероприятий, направленных на сокращение избыточных административных барьеров и рисков, снижающих инвестиционную привлекательность отрасли для частных инвесторов;
продвижение на государственном уровне различных инициатив поддержки предприятий электронной промышленности из Татарстана;
создание и развитие кластера «Электроника» на базе технопарка.
- Нефтехимия, робототехника и микроэлектроника: технопарк провел ряд проектных сессий. Кроме того, в четвертом квартале технопарк «Идея» провел несколько проектных сессий. Например, в начале ноября состоялся круглый стол, посвященный актуальным вопросам импортозамещения и современным трендам в агробиотехнологиях. Председательствовал на ней экс-директор ИВФ Татарстана Айнур Айдельдинов, участие в сессии принял замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Гелюс Баязитов. Реальный сектор представляли, например, ГК Bionovatic, ООО «Казаньсельмаш», ООО НПИ «Биопрепараты». В дискуссии принимали участие ученые из АН РТ и вузов республики, где ведется профильное обучение — КФУ, КНИТУ (КХТИ), КГАУ, КГАВМ им. Баумана.
В середине месяца в технопарке прошла проектная сессия «Развитие робототехники как драйвер современного производства». Промышленность представляли сотрудники КАМАЗа, со стороны производителей роботов участвовала «Эйдос-Робототехника», в дискуссии принимал участие начальник отдела машиностроительного комплекса Минпромторга РТ Владимир Иванык. Вузы и научное сообщество представляли ученые из КФУ и Университета Иннополис.
Еще одна сессия ноября — «Актуальные вопросы импортозамещения микроэлектроники в автомобильной промышленности». На встрече также обсуждали болезненные вопросы, которые возникли в результате ухода многих западных компаний, производивших ключевые компоненты электронной «начинки» автомобилей. Здесь было много участников: компании «Микрон», ICL, «Энергоразвитие» представляли кластер электроники и электротехники. Своих делегатов прислали автопроизводители — КАМАЗ, «Соллерс» и «Атом». От ученых участвовали АН РТ, КФУ, КНИТУ (КАИ) и КНИТУ (КХТИ).
В первый день декабря прошла проектная сессия, посвященная химии и нефтехимии. Промышленный и административный кластер представляли делегаты от ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», исполкома Нижнекамского района, ООО «Инженерно-производственный центр», АО «Нэфис Косметикс», ООО «Соллерс-инжиниринг». От научного сообщества присутствовал профессор Харлампий Харлампиди из КНИТУ (КХТИ) и коллеги с его кафедры. Технопарк «Идея» представлял интересы своих резидентов — молодежные и студенческие стартапы из вузов республики.
- Подписание соглашения с Университетом управления «ТИСБИ». 20 декабря генеральный директор технопарка «Идея» Диас Сафин и ректор Университета управления «ТИСБИ» Дмитрий Поляков подписали соглашение об организации деятельности и развитии пространства коллективной работы «Точка кипения — ТИСБИ».
«Точка кипения — ТИСБИ» станет площадкой для генерации идей и реализации проектов, направленных на развитие образования, проектной деятельности, игрофикации, профориентации, участия в грантах, централизации сообществ, обмена опытом, площадкой для профессиональной ориентации и профпроб для людей с инвалидностью и особыми образовательными потребностями.
Это пространство, которое станет магнитом для заинтересованных в своем профессиональном развитии педагогов, учащихся, молодежи с активной предпринимательской позицией, инициативных бизнес-сообществ и представителей власти, а также продвигающих повестку в области достижения технологического суверенитета страны.
- Зарубежные и российские гости технопарка в 2023 году. На протяжении года технопарк «Идея» принимал множество гостей, а также участвовал в ряде важных встреч.
15 июня в технопарке состоялась встреча с делегацией управляющей компании «ЭнергоРазвитие». Предприятие является комплексным интегратором наиболее актуальных и эффективных разработок в области электроэнергетики и ведет работы по всей территории России.
С 31 августа по 2 сентября в Казани проходит нефтегазохимический форум, в рамках которого гендиректор технопарка Диас Сафин и руководитель компании-резидента «Идеи» «Спутник» Ильдар Гайн проводили переговоры с заместителем премьер-министра Белоруссии Петром Пархомчиком. Целью переговоров было обсуждение выхода «Спутника» на рынок этого государства.
3 октября технопарк «Идея» посетила делегация из Тегеранского университета медицинских наук и компании BioSunPharmed Исламской Республики Иран.
6 октября «Идею» посетила делегация TEXNOPARK из Узбекистана, объединяющая 20 проектов, ориентированных на реализацию задач, поставленных президентом страны Шавкатом Мирзиеевым, по созданию высокотехнологичных производств.
29 ноября технопарк посетила делегация Казанского государственного аграрного университета во главе с ректором, доктором технических наук, профессором Айратом Валиевым.
- Детский авиа- и судомодельный спорт. В Центре авиа- и судомоделирования технопарка «Идея» весь 2023 год также кипела работа. Начиная с января его подопечные принимали участие в соревнованиях городского, республиканского и межрегионального уровней, неизменно завоевывая призовые места.
Так, например, 21 июля маленькие конструкторы из Центра авиа- и судомоделирования «Идеи» участвовали в Открытом чемпионате и первенстве в классе гоночных радиоуправляемых моделей на кубок «Эникса» на полигоне в селе Каинки Верхнеуслонского района Татарстана. Первое место среди юниоров занял один из воспитанников — Артур Фещенко.
Кроме того, команда Центра авиа- и судомоделирования технопарка «Идея» победила на республиканских соревнованиях по авиамодельному спорту «неДетская авиация — 2023». В соревнованиях участвовали 27 школьников.
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