Сафин Диас Нургалиевич
Общая информация
Родился 14 марта 1970 года в г. Междуреченск Кемеровской области.
Образование:
— В 1996 г. — Окончил Казанский государственный университет (по специальности «юриспруденция»).
— В 2003 г. — Казанский государственный университет (по специальности «менеджмент организации») (2003 г.).
Трудовая деятельность:
— В 1987 — 1988 — лаборант ЦИВТ КГУ.
— В 1988 — 1990 — служба в рядах Советской армии.
— В 1991 — 1993 — учеба в КГУ.
— В 1993 — 1996 — юрист ТОО «Телекомпания «Эфир», Казань.
— В 1996 — 1997 — юрист АО «Радио Телефонные Технологии», Казань.
— В 1997 — 1999 — заместитель генерального директора АО «Радио Телефонные Технологии», Казань.
— В 1999 — 2000 — коммерческий директор ОАО «ТАИФ-Телком», Казань.
— В 2000 — директор по продажам и региональному развитию ОАО «Радиотелекоммуникации», Казань.
— В 2000 — 2002 — коммерческий директор, директор ООО «Центр Телеком», Казань.
— В 2002 — 2004 гг. — Коммерческий директор отделения «Мегафон«по Республике Татарстан и республике Марий Эл.
— В 2005 — 2007 гг. — Управляющий по Татарстану и Удмуртии «Евросеть».
— В 2007 — 2009 гг. — Генеральный директор филиала Skylink.
— В 2009 — 2012 гг. — Директор по развитию Казанского филиала «ВымпелКом».
— В 2012 — 2015 гг. — Коммерческий директор «МТС Туркменистан».
— В 2015 — 2018 гг. — Директор филиала по Республике Татарстан ПАО «Ростелеком».
— В 2018 — 2022 гг. — Руководитель регионального представительства в ПФО DAHUA technology RUS, LLC.
— С сентября 2022 г. — Генеральный директор ЗАО «ИПТ «Идея».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, РТ, г. Казань, ул. Петербургская, 50, корпус 5, офис 5
- Телефон: +7(843) 570-68-50
Дата последнего обновления: 05.04.2023