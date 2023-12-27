Александр Шадриков: «За 6 лет татарстанские предприятия вложили в экологию 35,6 млрд рублей»

На что направляются деньги и каких реальных результатов удалось добиться — на примере одного из лидеров российской нефтепереработки

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На днях онлайн-студию «Реального времени» посетил министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков. По его словам, за последние 30 лет валовой региональный продукт республики вырос почти в 3 раза. При этом объем негативных выбросов снизился на четверть. Объем попадающих в атмосферу парниковых газов сократился на без малого 13%, а их поглощение увеличилось более чем на 14%. Активными участниками процессов по снижению негативного воздействия на окружающую среду являются промышленные предприятия региона: только за последние 6 лет они инвестировали в экологические программы более 35 млрд рублей. Журналист «Реального времени» отправился на производственные площадки АО «ТАИФ-НК», чтобы на их примере лично увидеть и услышать, за счет чего снижается нагрузка на природу.

Декарбонизация

В начале декабря 2023 года в Татарстане в формате заседания межведомственной рабочей группы шло обсуждение вопроса климатической повестки и планов по декарбонизации Республики Татарстан.

По словам министра экологии РТ, в республике уделяется большое внимание состоянию атмосферного воздуха. скриншот онлайн-трансляции realnoevremya.ru

Как отметил в онлайн-эфире «Реального времени» министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков, значительное внимание уделяется мониторингу состояния атмосферного воздуха:

— Работают 16 станций наших, и еще девять станций мониторинга открывают для нас предприятия.

Первая такая станция на территории нефтеперерабатывающей компании заработала в 2021 году.

Первая станция автоматизированного мониторинга выбросов заработала на нефтеперерабатывающем предприятии в 2021 году. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Мы произвели монтаж автоматизированной системы мониторинга выбросов — это комплексная система. Она устанавливается на дымовую трубу технологической печи. Пока это единственная такая система на все предприятие, однако в обозримом будущем планируется полный охват производств. У нас разработан план, проектная документация по всем технологическим печам готова. В 2024 году планируем на КГПТО оснастить сразу две печи и далее, в течение нескольких лет, оборудуем остальные производства. Стоимость одного поста составляет в районе 45 млн рублей, а всего нужно девять, — пояснил журналисту заместитель главного инженера АО «ТАИФ-НК» Антон Николаев.

Антон Николаев: «Всего компания планирует установить 9 таких постов». realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Те же газы, что поступают в дымовую трубу, подаются по специальным патрубкам к датчикам и контроллерам поста мониторинга. Выбросы, в полном соответствии с требованиями федерального законодательства, отслеживаются и анализируются в режиме онлайн, что дает возможность оперативно реагировать на любые отклонения.

Состояние выбросов отслеживается в режиме 24/7 в режиме онлайн. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Скоро данные по замерам напрямую будут уходить в Минэкологии республики, в Росприроднадзор и на их сайтах окажутся доступны для всех. При этом уже сейчас налицо значительное сокращение содержания вредных веществ.

Владимир Лахомов: «Решение перейти на газ собственной выработки — это и экологично, и экономично». realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Вообще, по изначальному проекту, комбинированные горелки на наших печах были предназначены для работы на мазуте и природном газе. От сжигания мазута мы отказались лет 15 назад и перешли только на природный газ. Однако в процессе производства у нас на заводе Бензинов образуются свои, так называемые сбросные сухие газы, которые сгорали на факелах. Это было проблемой, от населения поступали жалобы, и мы завели этот газ в печи. А не так давно и от КГПТО водородсодержащий газ тоже завернули к нам на горелки. В итоге мы совсем не используем мазут, природный газ идет в основном только для разжигания и в гораздо меньших объемах, чем раньше, а сухой газ от производств, вместо горения на факелах, приносит пользу, нагревая продукт. Эти печи «перемалывают» все, а судя по тому, что из трубы идет только пар, «перемалывают» хорошо. Это и экология, и экономия, — пояснил директор Нефтеперерабатывающего завода Владимир Лахомов.

И еще о газах

С КГПТО на Нефтеперерабатывающий завод поступает газ для топок печей, а в обратном направлении и по другой системе — кислый газ. Тот самый сероводород, из которого затем извлекается сера.

Основное производство серы планируется перенести на КГПТО. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Там построена установка с большим запасом по мощности, по переработке. Поэтому в будущем в планах законсервировать установку цеха №05 НПЗ и переделать под производство другого вида продукции. То есть в планах у нас еще и расширение номенклатуры, — сообщил журналисту Антон Николаев.

Андрей Моисеев: «Рассматривается вопрос модернизации установки для самостоятельного выпуска более маржинальных продуктов». realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По факту идет выбор технологии еще более глубокого передела получаемого сырья, пояснил начальник цеха получения элементарной серы Андрей Моисеев.

— Там, где производится гидроочистка любого продукта: бензин, керосин, дизтопливо, идет в большом количестве выделение сероводорода. Сама установка гидроочистки влечет за собой рядом установку по получению серы. Для гибкости производства, то есть для увеличения межсервисного интервала установки, у нас произошло перераспределение потоков кислого газа. Для крупного производства необходимо несколько идентичных линий. В данный момент их у нас три: чтобы, не останавливая производство, иметь возможность перенаправлять потоки сырья. Конверсия нашей установки сегодня составляет 99,5%. Вся извлекаемая сера становится востребованным продуктом, который идет широкому спектру потребителей: шинной промышленности, сельскому хозяйству, в том числе для создания удобрений. У нас сейчас рассматривается вопрос модернизации установки для самостоятельного выпуска более маржинальных продуктов, которые будут получаться из серы, — отметил Андрей Моисеев. Той самой, что извлечена из углеводородного сырья и которая, если бы оставалась в продукте, стала бы серьезным загрязняющим компонентом выхлопа автомобилей, самолетов и другой техники.

Исключить испарение углеводородов

Это еще одно направление, которым плотно занимаются на предприятии. Причем плотно — в прямом смысле этого слова.

Резервуары под углеводородное сырье оборудованы понтонами. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— На заводе Бензинов мы произвели замену понтонов на резервуарах. Это необходимо для того, чтобы исключить испарение углеводородов в атмосферу через дыхательные клапаны, — рассказал о не так давно выполненной работе заместитель главного инженера компании.

Понтоны на резервуарах — это крыша под крышей. Своего рода «поршень», перекрывающий для паров возможность вырваться на волю.

Наливная эстакада оснащена наливными устройствами с герметичными крышками. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Чем-то похожая система реализована и на наливной эстакаде, где производится отгрузка светлых нефтепродуктов (бензина/нафты).

Марат Валишин: «С целью исключения выбросов осуществляется герметичный налив с отводом паров на рекуперацию». realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— В рамках технического перевооружения наливная эстакада была дооборудована наливными устройствами с герметичными крышками, а также смонтирована установка рекуперации паров. Продукт, который отгружается на СНЭ, является легколетучим, связано это с высоким давлением насыщенных паров бензина/нафты, и потому, с целью исключения выбросов в атмосферу, реализован герметичный налив с отводом паров на рекуперацию. Содержание отводимых углеводородов составляет 90—95% от паровоздушной смеси, остальное — воздушная масса. В данной установке основным оборудованием являются адсорберы, в которые загружен активированный уголь. На поверхности угля улавливаются легколетучие углеводороды, содержащиеся в паровоздушной смеси, которые конденсируются и возвращаются в замкнутую систему резервуарного парка. Регулярный отбор проб отводимой на свечу воздушной массы отражает фактическое отсутствие углеводородов, что является показателем эффективной работы данной установки — с гордостью рассказал о достижениях начальник седьмого цеха НПЗ Марат Валишин.

100% экономии воды

Еще один повод для гордости компании — замкнутый контур оборотного водоснабжения. Как рассказали на предприятии, за 7 лет здесь сэкономили более 12 млн кубометров речной воды.

— У нас забор водных ресурсов со стороны практически полностью отсутствует. Вода, которая попала в канализацию, поступает на наши очистные сооружения, приводится в порядок и снова подается на водооборотные блоки. Экономия водных ресурсов — практически 100%, — поделился в интервью начальник отдела охраны окружающей среды Руслан Валиев.

Осенью 2023 года в эксплуатацию введена новая градирня. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Именно эта вода подается на новенькую градирню, смонтированную осенью текущего года — во время капремонта. Сама градирня, едва введенная в эксплуатацию, уже тоже работает на вопросы экономии и экологии.

Руслан Валиев: «На наших производствах экономия водных ресурсов — практически 100%». realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Установка полностью отечественная. Более того, все, включая металлоконструкции, было изготовлено в Татарстане. При оборудовании градирни также были заменены каплеуловители оросительной системы, благодаря чему на 10—15% уменьшилось потребление собственной очищенной воды. Плюс повысился КПД нашей градирни, — рассказал заместитель главного энергетика компании Рамиль Нуруллин.

Рамиль Нуруллин: «Новая градирня имеет более высокий КПД». realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Локальные очистные сооружения тоже ультрасовременные. Введенные в эксплуатацию в 2017 году, они обеспечивают удаление 99,99% нефтепродуктов и других загрязнителей из поступающей воды. ЛОС полностью автоматизированы и способны прогонять через многоступенчатую систему до 500 кубометров воды в час. В октябре текущего года объектом получено комплексное экологическое разрешение (КЭР). То есть они полностью соответствуют экологическим требованиям РФ.

Локальные сооружения компании в 2023 году получили комплексное экологическое разрешение. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Отходы или сырье?

Гудрон, мазут, вакуумный газойль: все это темные нефтепродукты, стоящие часто даже дешевле, чем нефть, из которой получаются. Нефтепереработчики называют их низкомаржинальной продукцией, да еще и проблемной с точки зрения экологии. Такую было проще продать, пусть и с дисконтом, чем решать вопрос утилизации.

Точнее, так было до недавнего времени, пока не удалось добиться успеха с вводом в эксплуатацию Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков перегонки нефти.

С вводом в эксплуатацию КГПТО извлечение светлых нефтепродуктов в компании превысило 88%. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— С появлением нашего комплекса данные остатки мы перерабатываем в ценные светлые нефтепродукты. Кроме экономического эффекта, налицо и экологический эффект, — уверен заместитель директора КГПТО по производству Максим Гриценко.

По состоянию на октябрь 2023 года отбор светлых нефтепродуктов на предприятии превышал 88%, а в отдельные месяцы не опускался ниже планки в 90%. Задача-максимум: добиться 98% извлечения светлых нефтепродуктов из каждой тонны поступившей на переработку нефти.

Максим Гриценко: «Водородосодержащий циркуляционный газ больше не сжигается на факелах». realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Еще не так давно бесполезно сгорал водородсодержащий циркуляционный газ с производства. При обновлении системы он прямиком отправлялся на факел. Сегодня ситуация иная.

— Мы отправляем его на специализированную мембранную установку выделения водорода. Работающая за счет разницы давления и молекулярной массы веществ, она отделяет чистый водород чистотой до 99% и топливный газ. Водород возвращается в производственный процесс, а топливный газ в качестве топлива отправляется на ТЭЦ и на печи, — рассказал об еще одном экологическом решении Максим Гриценко.

Ежедневно сотрудники лабораторий берут сотни проб и замеров. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Контроль за соблюдением норм воздействия на окружающую среду на этом производстве, как и на любом другом в составе компании, — строжайший:

— Ежедневно производятся замеры воздушной среды со стационарных источников загрязнения атмосферы, на границе санитарно-защитной зоны, в целом на всей промышленной площадке. Также наша лаборатория аккредитована для анализа сточных вод, поступающих на наши локальные очистные сооружения на БОС «Нижнекамскнефтехима». Лаборанты по специальному план-графику выезжают на места контроля и производят замеры. Часть анализов обрабатывается на месте экспресс-методами, а часть, где необходимо использовать хроматограф и другую, имеющуюся в распоряжении компании аппаратуру, поступает в лабораторию, — пояснил Руслан Валиев.

Десятки замеров — ежедневно.

Всему свое место

Поговорка актуальна и для отходов. Во всех цехах на каждом производстве для мусора различных видов и классов опасности оборудованы свои места накопления. Для ветоши, картона и других, не несущих угрозу природе отходов, достаточно закрытых контейнеров. Для отходов I—II классов опасности — оборудованы отдельные локации.

На территории компании давно внедрен раздельный сбор отходов. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Это порядка 27 видов отходов, куда входят аккумуляторы, ртутные лампы, термометры, различные кислоты, что образуются в лабораториях. Для их раздельного накопления у нас оборудовано порядка 25 мест, максимально приближенных к местам образования таких отходов. 1 марта 2022 года заработала новая система по обращению с отходами I—II классов опасности. С первых дней мы тесно сотрудничаем с федеральным экологическим оператором — зарегистрировались в системе, заключили договор. Как накапливаем отходы, оформляем заявку, и они забирают на утилизацию или обезвреживание, — провела небольшую экскурсию инженер по охране окружающей среды Алена Мухарникова.

Ольга Сашинская: «У нас организован строгий контроль за деятельностью подрядных организаций в области обращения с отходами». realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Отходы в основном передаются на утилизацию специализированным организациям. Последующая утилизация, или, другими словами, переработка отходов, позволяет решить сразу несколько экологических задач: первое — снижение доли потребления природных ресурсов. Технологии производства в некоторых случаях за счет вторсырья позволяют практически полностью отказаться от использования чистых материалов. Второе — это снижение доли объемов для размещения на полигонах. А это помогает снизить нагрузку на окружающую среду. У нас организован строгий контроль за деятельностью подрядных организаций в области обращения с отходами. Еще на этапе проведения закупочных процедур мы проверяем у них наличие лицензии на обращение с каждым видом отходов. Кроме того, подрядные организации подписывают обязательное приложение к договору на передачу отходов, в котором обязуются соблюдать требования по охране окружающей среды, — дополнила коллегу, ведущий инженер по охране окружающей среды Ольга Сашинская.

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Совершенствование реализованных и работа над новыми решениями, позволяющими обеспечить еще более бережное отношение к окружающей среде, как заверили в компании, здесь идут постоянно. А кроме того, сотрудники производств — постоянные участники акций по наведению порядка на различных территориях в Нижнекамске, регулярно высаживают деревья и кустарники, а также поддерживают молодежные экологические конкурсы.