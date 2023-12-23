Крипипаста про Сквидварда, Рубчинский в Yeezy, скандал с Депардье: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Фото: realnoevremya.ru

Главной темой прошедших семи дней для жителей Татарстана стала крипипаста — страшилка, повествующая о смерти персонажа мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны» Сквидварда Кью Тентаклса. Также граждане активно интересовались российским дизайнером Гошей Рубчинским, который недавно стал новым руководителем отдела дизайна бренда Yeezy Канье Уэста. Еще одной волнующей персоной стал французский актер Жерар Депардье, вокруг которого вновь разгорелся скандал, связанный с домогательствами. Что еще интересовало татарстанцев в интернете и какие запросы оказались наиболее популярными — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Сквидвард стал главным героем TikTok

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).



realnoevremya.ru

Крипипаста — пугающая история про смерть Сквидварда появилась еще в далеком 2010 году. Ее опубликовал в интернете анонимный пользователь, который представился стажером на детском канале Nickelodeon. По его словам, пленка с потерянным эпизодом была найдена еще в 2005 году — на ней запечатлен вырезанный момент с суицидом персонажа.

В ролике показывается как осьминог Сквидвард тренируется играть на кларнете. В это время его глаза становятся красного цвета, будто бы наливаются кровью. После репетиции он выступает на большой сцене мульт-города Бикини Ботом, но все заканчивается провалом — его освистали. Дальше он представляется нам дома сидящим на кровати и плачущим кровью. Экран мутнеет, и голос из-за кадра говорит: «Сделай это». После этих слов Сквидрад погибает от собственных рук.

Ролик породил множество фанатских артов, а в сентябре 2019 года в официальном мультсериале «Спанч Боб» даже была сделана отсылка на эту историю. Сейчас же эта крипипаста завирусилась в TikTok и обрела новую популярность.

скриншот видео от realnoevremya.ru

Что касается Гоши Рубчинского, то недавно дизайнер приостановил сотрудничество с японским брендом Comme des Garçons и прекратил работу над основанной им компанией Rassvet Family. На прошлой неделе рэпер Канье Уэст в своем официальном аккаунте в «Х» (ранее Twitter) сообщил, что россиянин стал главным дизайнером его бренда Yeezy.

— Сегодня компания Yeezy приветствует Гошу Рубчинского в качестве нового руководителя отдела дизайна. Приход этого легендарного российского дизайнера в Yeezy, ведущий мировой музыкальный и модный бренд, — важная веха в истории дизайна, — говорилось в сообщении рэпера.

7 декабря на общественном телеканале France 2 был показан документальный фильм «Депардье: Падение огра». Он повествует о визите актера в Северную Корею, который был приурочен к празднованию 70-летия страны в 2018 году. Несмотря на то, что Жерар знал о постоянной съемке, он все равно делал непристойные комментарии в адрес женщин и неоднократно подвергал их сексуальным домогательствам. Он вел себя непристойно, в том числе и по отношению к своей переводчице, а также девочке-подростку в конноспортивном клубе. В день выхода фильма одна из обвинивших его в насилии — 60-летняя актриса Эммануэль Дебевер — покончила с собой. Вместе с этим испанская журналистка и писательница Рут Баса подала заявление в полицию Малаги об изнасиловании, которое произошло в 1995 году, когда она брала у актера интервью.

Ряд телеканалов и кинодеятелей заявили, что больше никогда не будут работать с актером. Минкульт Франции начал проверку, итогом которой может стать лишение артиста почетного знака. В ответ на это Жерар Депардье передал главе ведомства Риме Абдул свой Орден Почетного легиона.

Единственным, кого искали во всех городах, оказался Владимир Путин

Также данные рассматривались по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.



realnoevremya.ru

Пугающие кадры якобы потерянного эпизода «Спанч Боба» больше всего интересовали жителей Набережных Челнов. Заметно меньше эта страшилка волновала казанцев, а в остальных крупных городах о ней и вовсе не слышали. Гоша Рубчинский и его смена деятельности также оказались наиболее популярны в столице Татарстана, как и история Жерара Депардье.

В топ поисковых запросов вновь попало онлайн-казино, которым интересовались везде, кроме Альметьевска. Уверено сохраняет свою позицию и нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Ажиотаж вокруг кинокартины заметно начал снижаться, вероятно, это связано со сливом его финальных серий. Однако, как рассказывал сам режиссер проекта Жора Крыжовников, они были пересняты, и потому финал окажется непредсказуемым.

Единственным, кто интересовал жителей нефтяной столицы и собрал баллы во всех четырех крупных городах, оказался президент России Владимир Путин. Причиной тому стала его недавняя пресс-конференция по итогам года, совмещенная с прямой линией.

Татарстанцы стали смотреть мультики Disney на YouTube

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:



realnoevremya.ru

На видеохостинге YouTube первое место со сверхпопулярностью досталось прямой линии Владимира Путина. Она прошла 14 декабря и стала первой с момента начала специальной военной операции на Украине. Глава государства за 4 часа смог ответить на ряд волнующих вопросов от россиян. В числе проблем, которые были подняты гражданами и самим президентом: обмеление Волги, стоимость проезда по М-12, продление льготной ипотеки и др.

На втором месте расположился американский мультипликационный сериал канала Disney «Сорвиголова Кик Бутовски». Главный герой мультсериала — мальчик по имени Кларенс Бутовски по прозвищу Кик. У него есть хобби: он обожает экстрим. Во всех делах ему помогает друг Гюнтер Магнусон. Также ему приходится разбираться со своим старшим братом Брэдом.

Замыкает лидерскую тройку все тот же сериал — «Слово пацана. Кровь на асфальте». На этой неделе свое мнение о кинокартине высказал председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Он напомнил, что кинокартина о казанских ОПГ вызвала оживленные дискуссии по всей стране.

— «Пацаны. Кровь на асфальте» — так, что ли, он назывался, этот фильм? Но я лично свою позицию высказывал, остаюсь при ней. Цель и задача разработки этого фильма, организаторами этого фильма, сценаристами этого фильма все-таки заключались в том, чтобы не повторить этих ошибок «казанского феномена», который был в те годы, — сказал глава парламента.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».