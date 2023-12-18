Фарид Мухаметшин озвучил цель сериала «Слово пацана»

Фото: realnoevremya.ru/Екатерина Петрова (архив)

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин высказал свое мнение относительно сериала «Слово пацана». Он напомнил, что кинокартина о казанских ОПГ вызвала оживленные дискуссии по всей стране.

— «Пацаны. Кровь на асфальте» — так, что ли, он назывался, этот фильм? Но я лично свою позицию высказывал, остаюсь при ней. Цель и задача разработки этого фильма, организаторами этого фильма, сценаристами этого фильма все-таки заключались в том, чтобы не повторить этих ошибок «казанского феномена», который был в те годы, — сказал глава парламента на 50-м заседании.

Фарид Мухаметшин призвал депутатов обращать внимание на молодежь и говорить об их проблемах. По его словам, в республике есть над чем работать с молодыми татарстанцами.

скриншот realnoevremya.ru из видео «Слово пацана. Кровь на асфальте»/vk.com

«Слово пацана» начинали снимать в Казани. Однако из-за резонанса и требования запретить съемки его сняли в Ярославле. Кинопроект Жоры Крыжовникова, в котором звучит песня группы «Аигел», вызвал множество дискуссий. Свое мнение о сериале высказывали раис Татарстана Рустам Минниханов и прокурор республики Альберт Суяргулов.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила «благодарность» нашумевшему сериалу за то, что проект обнажил проблему насилия в молодежной среде. Она напомнила, что регулярно пытается привлечь внимание к подростковой преступности. По ее словам, ситуации с унижением или избиением детей происходят во многих регионах России.

В Госдуме просили Роскомнадзор и Следственный комитет проверить сериал «Слово пацана» на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков. 9 декабря стало известно, что в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» не нашли нарушений законодательства.

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Айрат Назипов