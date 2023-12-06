Кто строит Нижнекамск и можно ли обойтись без вахтовиков

В городе сегодня работают порядка 15 тысяч приезжих

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Нижнекамск переживает новый виток своего развития. В городе полным ходом идет строительство моста через Каму, жилых комплексов и высокотехнологичных производств, вторую жизнь обретают важные социальные объекты. Однако реализовать столь масштабные проекты было бы невозможно без одномоментного привлечения тысяч рабочих рук. Тема привлечения рабочей силы из других регионов и из-за рубежа получает в последнее время особое внимание, так как российская экономика испытывает большой дефицит рабочих рук. Нижнекамск не исключение, а один из первых примеров, как город активно строит промышленную и социальную инфраструктуру. Вахтовики, специалисты из других регионов и дружественных стран позволили не только сохранить и нарастить темпы строительных работ, но и внести свою лепту в укрепление экономики региона.

«Это очень важный и нужный проект»

Нижнекамск бьет рекорды по объему социального и промышленного строительства. Один из значимых и крупных объектов — мост через Каму. Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин в своем интервью неоднократно называл его «дорогой жизни». По его словам, новый мост привлечет больше потенциальных резидентов, даст рост экономики, повысит благосостояние людей.



— Это очень важный и нужный проект, который будет реализован в рамках большого строительства автотрассы М-12. Дорога — это жизнь, а Нижнекамск долгое время был логистическим тупиком. Хотя мы рядом с Набережными Челнами, но эти 40 км и заезд через лесной массив были единственной дорогой. Поэтому всегда возникали вопросы по логистике, вывозу, ввозу продукции, перемещению людских ресурсов, — подчеркивает градоначальник.



realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Строительство моста идет круглосуточно, задействованы сотни специалистов и десятки единиц техники. Это будет самое крупное мостовое сооружение в рамках скоростного маршрута Казань — Екатеринбург в Татарстане, имеющего федеральное значение. Проект включает в себя строительство четырехполосной автодороги IБ категории, 10 мостов, 5 транспортных развязок, 11 путепроводов и 5 пересечений на разных уровнях.



Предполагается, что по мосту будут проезжать около 25 тыс. автомобилей в сутки, а время в пути от Нижнекамска до Казани сократится на один час. Общая протяженность обхода составит 81 км. Работы планируется завершить до конца 2024 года.



Темпы — ударные

Большая стройка идет и в самом Нижнекамске. На пересечении проспектов Мира и Строителей завершается строительство «ТАНЕКО Арены» — нового ледового дворца города. Параллельно, при поддержке СИБУРа, идет капитальный ремонт и реконструкция объектов базы «Алмаш», спортивных комплексов «Факел» и «Дружба», базы УСР, где в будущем появится новое творческое пространство «без границ» для нижнекамской молодежи.



В Нижнекамске в этом году было осуществлено беспрецедентное строительство дорожной сети внутри города, продолжилась реализация программы «Наш двор». Состоялось открытие нового общественного пространства — бульвара имени Баки Урманче.



Масштабная реконструкция коснулась НХТИ. Рабочие полностью меняют облик главного корпуса института. Параллельно идет строительство учебного центра СИБУРа. По словам директора НХТИ Ильдара Ахметова, открытие современного кампуса позволит решить одну из острых проблем Нижнекамска — отток перспективной молодежи. Сейчас 85% выпускников школ уезжают из города.



предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Около 70% от запланированных строительных работ уже выполнены. Рабочие утеплили фасад, заменили отопление, вентиляцию, системы водоотведения и водоснабжения. В настоящее время идет отделка помещений, монтаж потолков и напольного покрытия.



По словам руководителя проекта, строительной компании «Ак Барс», Ильдара Гиматдинова, выполнить в сжатые сроки такой большой объем работ без привлечения жителей соседних регионов и стран — было бы в разы сложнее. Всего на стройке задействовано 200 человек, работы ведутся в две смены, 7 дней в неделю.

— В работах по капитальному ремонту задействованы жители Удмуртии, Башкирии, Марий Эл, а также граждане Киргизии, Узбекистана, Таджикистана. Все имеют соответствующие разрешительные документы. Стройка идет 24 часа в сутки, без выходных, — подчеркивает он.



Это не новая история

На территории промышленной зоны продолжается строительство новых промышленных объектов. Один из масштабных инвестиционных проектов — этиленник «Нижнекамскнефтехима». Новый комплекс значим не только для предприятия и Татарстана (проект включен в Стратегию социально-экономического развития республики до 2030 года), но и для России в целом — он является частью долгосрочной стратегии развития химического и нефтехимического комплекса РФ до 2030 года.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Одномоментное строительство вышеупомянутых строительных объектов стало возможным, благодаря привлечению кадров из соседних регионов и дружественных стран. Это неновая история, отмечают в администрации города. Нижнекамск так и строился в свое время. Сюда ехали со всех уголков нашей, тогда большой страны — Советского Союза, граждане которой теперь являются жителями других государств — Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии, Молдовы.



— Масштабы строительства, которые мы наблюдаем — очень грандиозные. Некоторые из них можно назвать стройкой века. Это строительство ЭП-600, огромного мостового сооружения через Каму, дорожной городской и социальной инфраструктуры Все это требует единовременной потребности в большом количестве трудовых ресурсов — линейного звена, рабочих рук, — говорит заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района РТ по инфраструктурному развитию Нижнекамской агломерации Рафаэль Игтисамов.



По его словам, внутренних ресурсов в городе не хватает. Для выполнения задач, которые ставит руководство страны и республики, предприятия и компании вынуждены привлекать рабочую силу и специалистов извне — трудовых мигрантов. В настоящее время в Нижнекамске трудятся 15 тысяч приезжих. Из 9 тысяч человек, работающих на строительстве объектов нефтехимической отрасли, по официальным данным, 4,1 тыс. — иностранные граждане. Они составляют примерно 42% от общего числа мигрантов в городской агломерации. Большая часть из них — 2,5 тысячи — проживает в вахтовом городке.



предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Это было всегда, история возвращается. Тогда возводили Нижнекамск всем Союзом, и сейчас мы также единовременно создаем качественные промышленные и социальные объекты. Хочу отметить, что в Нижнекамске созданы необходимые условия для приезжих — оказание медицинских услуг, обустройство быта и условий жизнедеятельности, — подчеркивает он.



Плюсы привлечения иностранных специалистов состоят еще и в увеличении налоговой базы. Только подрядчики на «Нижнекамскнефтехиме» перечислили в республиканский и местный бюджет с начала года 349 млн рублей в виде НДФЛ, — сообщают в городской администрации. Другую доходную часть составляют патенты. При стоимости более 5,5 тысячи рублей на одного иностранного специалиста в месяц, а их только на нефтехимии 4,1 тысяча, приходится порядка 150—200 млн рублей.



Объем данных выплат, в соответствии с бюджетом Нижнекамска на 2023 год, сопоставим со всеми расходами на благоустройство, озеленение, уличное освещение, развитие и содержание парков и садов.

