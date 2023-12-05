«Перевозки должны быть в два конца!»: лежачие татарстанцы платят десятки тысяч, чтобы вернуться с лечения

«Реальное время» исследовало рынок услуг по доставке лежачих пациентов из больниц

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 20 тысяч рублей и более может обойтись возвращение домой жителям отдаленных районов Татарстана после лечения в казанских клиниках, если они не выходят из их дверей на своих ногах. Государство оплачивает транспортировку пациентов до медучреждения, но не обратно, а коммерческая перевозка лежачих больных стоит дорого, иногда запредельно. «Реальное время» — об убийственных в прямом смысле расценках, скромном выборе на этом рынке услуг и нерезиновом Фонде ОМС.

Дорогая услуга



Тему «Реальному времени» подсказали читатели, которым пришлось перевозить пожилого родственника домой после лечения в РКБ. Туда его доставила скорая помощь, необходимое лечение врачи провели, при выписке выяснилось, что долечиваться домой он должен ехать лежа и никак иначе. Варианты отвезти на машине или взять такси отпали. А стоимость перевозки специально оборудованной машиной оказалась больше месячной пенсии пациента.

Как выяснило «Реальное время», по доступным — льготным ценам — ни пенсионеров, ни инвалидов возить в республике некому. Казанское социальное такси «Забота» перевозкой лежачих больных не занимается.

— У нас обычный легковой автомобиль, и мы перевозим только инвалидов, которые могут в нем сидеть или детей-инвалидов с родителями, — пояснил диспетчер этой службы «Реальному времени».

Коммерческие службы перевозки при поездке в отдаленные районы выставляют счета на 12-20 тыс. realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

А коммерческие службы перевозки только за доставку лежачих больных по Казани просят от 2,5—3,5 тысячи рублей, а при поездке в отдаленные районы выставляют счета на 12—20 тысяч. С учетом того, что лечение и уход за лежачим больным и так очень затратны, а доходы такие пациенты имеют мизерные, то, в отсутствие платежеспособных родственников, перед ними маячит перспектива оказаться на улице перед больницей с выпиской в руках и без надежды добраться домой. Лежа под чьим-то присмотром.

Впрочем, разумеется, на улице никто в итоге не остается — вопрос, какой ценой решается эта проблема.

50 рублей как приманка

«Реальное время» провело мониторинг цен на коммерческую услугу перевозки лежачих пациентов в Татарстане и соседних республиках. И выяснилось, что оказывают ее всего несколько фирм, причем на соседних рынках работают те же перевозчики, что и в Татарстане. А из тех, кто рекламирует такую услугу, в реальности на звонки потенциальных заказчиков откликаются далеко не все. Так что ни выбора у заказчиков, ни реальной конкуренции в этом сегменте бизнеса фактически нет.

Для исследования был сделан запрос о стоимости доставки лежачего пациента РКБ на расстояние 175 км — до деревни Кузнечиха в Спасском районе. При этом оказалось, что заявленная на сайтах компаний стоимость перевозки за 1 км не соответствует сумме в счете при заказе.

Результаты мониторинга представлены в таблице ниже.

Заявленная на сайтах компаний стоимость перевозки за 1 км не соответствует сумме в счете при заказе realnoevremya.ru

Плата за качество

Все перевозчики, предлагающие услугу транспортировки лежачих больных, обещают специально оборудованный транспорт — иномарки-фургоны, квалифицированный персонал, комфорт и безопасность.

Однако на вопрос «Реального времени», почему платные услуги Территориального центра медицины катастроф РТ, то есть госструктуры, ощутимо дороже, чем у их коллег на свободном рынке, ответственный по внебюджетной деятельности Марат Сахабутдинов пояснил, что услуги на самом деле разнятся и по уровню комфорта и по качеству:

— У нас на перевозке таких пациентов работает полная бригада: врач, фельдшер и водитель. Это специалисты, умеющие производить все манипуляции грамотно, знающие, что можно и чего нельзя допускать при транспортировке пациента с тем или иным заболеванием. В коммерческих организациях обычно работают двое — водитель и фельдшер либо санитар, они выполняют функции грузчиков…

Скорая помощь помочь не может

— Мы работаем в строгом соответствии с документами, которые нам направляет Территориальное отделение Фонда обязательного медицинского страхования РТ, в рамках Программы госгарантий, — говорит главврач казанской Станции скорой медицинской помощи Фарид Галяутдинов. — В ней расписаны тарифы на все медицинские услуги, и бригадам скорой оплачиваются выезды на вызовы, включая доставку больных в медицинские учреждения. За ее пределы мы выйти не можем.

В программе госгарантий есть такая медицинская услуга, как транспортировка пациентов из одного медицинского учреждения в другое. Например, привезла скорая пациентку в одну больницу с подозрением на аппендицит, а там выяснилось, что нет у нее никакого аппендицита, а есть гинекологическое заболевание — и скорая везет ее в профильное учреждение.



— Перевозка пациентов домой, даже лежачих, программой госгарантий не предусмотрена, — подчеркнул Галяутдинов. — Такой выезд не будет оплачен.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

А один из водителей скорой помощи согласился анонимно ответить на вопрос «Реального времени», не могут ли работники скорой прихватить такого пациента попутно, если поступил вызов в нужном направлении — просто по-человечески помочь человеку, оказавшемуся в сложном положении:

— Таких пациентов, безусловно, жаль, я им сочувствую, но… Во-первых, мы не имеем права терять время на его погрузку-высадку по пути на вызов, во-вторых, мы не вправе отклоняться от маршрута, а в-третьих, к сожалению, с нашими машинами тоже случаются ДТП, и если внутри в такой момент окажется посторонний пассажир, и он пострадает, ответственность ляжет на водителя вне зависимости от наличия его вины в ДТП. Ни я, и никто из моих товарищей, ни одна наша бригада на такое не подпишется.

Главврач Казанской станции скорой помощи заметил, что в такой ситуации спасением для малоимущих пациентов могла бы стать помощь волонтеров. «Реальное время» задало вопрос о наличии волонтеров пресс-службе РКБ. По получении ответ будет опубликован.

«Перевозки должны быть обязательно в два конца»

— У большинства медицинских и реабилитационных учреждений есть транспорт для перевозки маломобильных категорий населения, — говорит экс-депутат Госсовета Татарстана, основатель фонда «День добрых дел» и проекта «Социальное такси» Рустем Хасанов. — Дефицита в таком транспорте нет, но у каждого учреждения есть своя зона ответственности, а в результате люди, которые в нем нуждаются, воспользоваться им не могут. На мой взгляд, если человек обращается за медицинской помощью, реабилитационными процедурами в рамках полиса ОМС, квот на высокотехнологичную медицину, оплачиваемых государством, то предоставляя услугу, но не предоставлять возможность ею фактически воспользоваться — это анекдот, который в приличном обществе лучше не рассказывать. А мы живем в условиях такого анекдота.

Основатель фонда «День добрых дел», одним из проектов которого является социальное такси для инвалидов-колясочников, рассказал, что на заседаниях комитета Госсовета по социальной политике он еще несколько лет назад ставил вопрос о том, что пользоваться таким спецтранспортом на коммерческих условиях многим пациентам не по карману, «но никаких подвижек не произошло». Хотя простое решение проблемы, на его взгляд, существует:



— Ничто не мешает включить такие услуги в перечень социальных. И тогда коммерсанты, которые их оказывают, станут поставщиками социальных услуг. Это я предлагал обсудить еще года три-четыре назад в рамках поправок в законодательство, регулирующее сферу социального предпринимательства. Ничто не мешает государству субсидировать получение услуги от коммерческой организации, если человек входит в определенный перечень и если этот человек обратится за этой услугой к поставщику, государство сможет субсидировать расходы на нее получателю либо поставщику, согласно представленному акту.

предоставлено realnoevremya.ru фондом «День добрых дел»

Экс-депутат подчеркнул, что субсидирование таких услуг, в принципе, уже предусмотрено, но наполовину: доставка к месту лечения или реабилитации субсидируется, а обратно, домой — нет.

— Я предлагаю задуматься не о государственной политике в целом, а о логике и наличии здравого смысла! С чего мы вдруг решили, что безногий или парализованный человек, которого доставили в медицинское учреждение, чтобы ему лишь только хуже не стало, способен будет отправиться в обратную дорогу на автобусе или метро? На мой взгляд, такие перевозки должны быть обязательно в два конца!