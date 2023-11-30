В Казань приходит новый формат инвестиционной недвижимости. Продажи стартовали

Апарт-отель Vertical Boutique откроется в центре Казани в 2026 году, инвестировать в его номера можно уже сейчас

Фото: предоставлено для realnoevremya.ru ГК «Новастрой»

ГК «Новастрой» презентовала первый в Татарстане проект инвестиционного апарт-отеля под управлением федерального бренда в историческом центре Казани. Уже начались продажи номеров: цена за один лот начинается от 8 миллионов рублей, за время строительства она, очевидно, вырастет. Доходность от сдачи недвижимости в аренду в будущем планируется на уровне 10—12% в год. Отелем управляет профессиональный бренд, который сейчас из федерального ранга переходит в международный. Что представляет собой новый формат инвестиционной коммерческой недвижимости, каким видится его будущее в Казани и из чего будет складываться доходность инвестора — рассказывает «Реальное время».

Кто выводит принципиальную новинку на рынок инвестиционной недвижимости Татарстана

Инвестиционный апарт-отель Vertical Boutique* возводит ГК «Новастрой» на улице Бурхана Шахиди, в 5 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала, в 10 минутах от Кремля. Сдача в эксплуатацию планируется во втором квартале 2026 года.

Напомним, ГК «Новастрой» работает на рынке 5 лет, на сегодняшний день входит в топ-10 застройщиков республики по объему строительства. В ее портфеле — жилые комплексы, объекты коммерческой недвижимости, проекты комплексного освоения территории. «Реальное время» уже рассказывало, к примеру, о том, как застройщик планирует «реанимировать» территорию, где в прошлом находился ресторан «Акчарлак».

Инвестиционный апарт-отель Vertical Boutique вырастет на улице Бурхана Шахиди, в 5 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. предоставлено для realnoevremya.ru ГК «Новастрой»

Теперь «Новастрой» выходит на рынок с амбициозным и принципиально новым для Казани проектом: строит ультрасовременный отель четырехзвездного класса и продает его... «по частям». Все номера в нем спроектированы в едином стиле, подведены под международные стандарты 4* — и выставлены на продажу отдельными лотами. Номера продаются по договору долевого участия, после окончания срока строительства они передаются в индивидуальную собственность инвестору. После этого владелец сможет подписать договор на профессиональное управление с партнером казанского застройщика — федеральным брендом Becar Asset Management**.

Это крупный федеральный бренд, на сегодняшний день одна из самых авторитетных в России компаний, осуществляющих управление гостиничными активами. В ее портфеле — более 2000 номеров в апарт-отелях, которые уже открыты и пользуются огромным спросом в Москве, Санкт-Петербурге и Дубае. У ее специалистов богатый опыт управления объектами с большим количеством собственников: организации эксплуатации, амортизации недвижимости и оборудования, регулярного клининга и высококачественного клиентского сервиса.

Денис Самарин: «Инвестиционный апарт-отель — новый для Казани формат недвижимости, который позволяет инвесторам получать пассивный доход, не вкладывая свое время и усилия в процесс аренды». Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Денис Самарин, директор ГК «НоваСтрой», объяснял на презентации, посвященной старту продаж:

— Видя высокий спрос на инвестиционно привлекательные лоты при реализации жилой недвижимости, мы решили создать продукт с еще более выгодными условиями для наших клиентов. Инвестиционный апарт-отель — новый для Казани формат недвижимости, который позволяет инвесторам получать пассивный доход, не вкладывая свое время и усилия в процесс аренды. Совместно с лидером рынка России в этой области — компанией Becar Asset Managment мы выбрали концепцию городского апарт-отеля, который предлагает широкие возможности для комфортного проживания, работы, качественного общения, переговоров и эстетических впечатлений, что способствует высокой доходности проекта как в качестве арендного бизнеса, так и за счет растущего спроса на качественные предложения в центре Казани.

По-настоящему пассивный доход: что это такое

Недвижимость будет обслуживаться и сдаваться в аренду, а инвестор получит пассивный доход, который, по прогнозным оценкам, составит порядка 10—12% от стоимости объекта в год (подробности расчетов экономики проекта готов предоставить отдел продаж ГК «Новастрой»). Все заботы о технической эксплуатации и арендному движению берет на себя управляющая компания: счастливый обладатель недвижимости при этом может находиться в любой точке мира — от Австралии до Аргентины. Все, что ему нужно будет делать самому, владея лотом в Vertical Boutique, — ежеквартально получать начисление своего арендного дохода.

Инвестор получит пассивный доход, который, по прогнозным оценкам, составит порядка 10—12% от стоимости объекта в год (подробности расчетов экономики проекта готов предоставить отдел продаж ГК «Новастрой»). Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Благо с использованием цифровых сервисов, разработанных Becar Asset Management, все процессы будут для него прозрачны. В личном кабинете инвестор сможет видеть приходные чеки, график бронирования своих лотов, особенности динамического ценообразования (в зависимости от сезонной загрузки и востребованности гостиничного фонда Казани), детали технического обслуживания и состояние своей собственности.

Инвестор может купить один лот, а может — несколько: застройщик не говорит о каких-либо ограничениях. Он может заключить договор на профессиональное управление своими номерами, а может распоряжаться ими самостоятельно. Однако по опыту работы Becar Asset Management в отелях, которыми управляет этот бренд, 99% инвесторов предпочитают такой договор заключить и снять с себя заботы по управлению своим активом.

Что касается безопасности инвестиций, все вопросы снимаются ФЗ 214. Средства размещаются на эскроу-счетах, что минимизирует риски инвестора. Счет открывается в независимом банке, который контролирует безопасность вложенных инвестором средств.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Четыре звезды в сердце Казани: в стиле будущего, с памятью о прошлом

Принципиальное отличие отеля Vertical Boutique будет заключаться в том, что это будут «апарты» нового формата. Современный, динамичный, стильный отель по концепции отталкивается от того, что гостю нужно предоставить абсолютно все в одном периметре, не оставить его в одиночестве, а окружить заботой, качественным обслуживанием и дружелюбным общением. Так, в стиле дружественного комьюнити, работают все апарт-отели брендов, которыми управляет и дизайн которых разрабатывает Becar Asset Management. В них множество живописных фотозон, они предлагают широкие возможности и для комфортного проживания, и для полноценной работы, и для качественных переговоров.

В отеле предоставляются широкие возможности и для комфортного проживания, и для полноценной работы, и для качественных переговоров. предоставлено для realnoevremya.ru ГК «Новастрой»

В Казани большая часть отелей характеризуется классичным наполнением и консервативными стилевыми решениями. Однако среди платежеспособной аудитории растет спрос на минималистичный лофт, оживленный при этом эстетичными фотозонами. В отелях бренда Vertical фотографироваться хочется на каждом квадратном метре, при этом ощущения перегруженности пространства не возникает: все легко, красиво и гармонично. При всем этом архитектор проекта Павел Тиняев, директор архитектурной мастерской «Старая Казань», ухитрился сохранить и многоликий «дух места»: в облике здания есть явный оммаж и дореволюционному стилю Ямской слободы, и неоконструктивизму советского периода. Старая Казань встречается здесь с новой, ненавязчиво напоминая о себе и изящно отражаясь в тщательно смоделированном пространстве.

Номера сдаются полностью подготовленными к сдаче в аренду, с отделкой в едином стиле и оснащением, соответствующим международным требованиям к отелям 4*. Всего к реализации предлагается 102 гостиничных номера четырех основных классов (стандарт, комфорт, сьют и джуниор сьют). Каждый номер оборудован местом для работы, мини-кухней (микроволновая печь, чайник, плита на две горелки, минимальный набор посуды на двоих человек), отдельным санузлом и полностью укомплектован мебелью.

На первом этаже откроются ресторан, кофейня, лобби-бар (под эту задачу сейчас подбирается оператор федерального масштаба). предоставлено для realnoevremya.ru ГК «Новастрой»

На «минус первом» этаже апарт-отеля будет 20 парковочных мест (кстати, они тоже войдут в портфель инвестиционной недвижимости и вот-вот выйдут в продажу). Внутренний летний двор будет закрыт от посторонних, зато гости смогут проводить там сколько угодно времени вместе со своими гостями. На первом этаже откроются ресторан, кофейня, лобби-бар (под эту задачу сейчас подбирается оператор федерального масштаба), будет организовано многофункциональное пространство для конференций и встреч.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Антонина Дарчинова, коммерческий директор ГК «Новастрой», на презентации, посвященной старту продаж, подытожила:

— Это яркий лайфстайл-отель с профессиональным управлением, который станет первым таким объектом в Казани. Район, в котором он строится, будет динамично развиваться в ближайшее время. Например, здание ТЦ «Модная Семья» выкупил крупный инвестор под современный офисный центр. А мы строим в этом же районе концепт-комплекс «Максат». Здесь развиваются и другие крупные инфраструктурные проекты, и эта территория в сердце Казани логическим образом замкнется на нашем апарт-отеле. Учитывая все это, мы предполагаем, что стоимость объекта к моменту ввода в эксплуатацию вырастет примерно на 50% (это соответствует темпам роста цены на квадратный метр в центре нашего города). Таким образом, инвестор получит не только стабильный арендный доход, но и серьезное, практически гарантированное удорожание своей инвестиции!

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Застройщик ООО «Специализированный застройщик «КРОНОС».

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Людмила Губаева