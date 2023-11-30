День в истории 30 ноября: юбилей герба России и замглавы МВД по РТ, заседание совета ОЭЗ «Иннополис»
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 30 ноября 2023 года
30 ноября пройдет заседание Наблюдательного совета ОЭЗ «Иннополис» и торжественное мероприятие по случаю 35-летия команды «КАМАЗ-мастер». В мире отмечают День домашних животных, День защиты информации и День памяти всех жертв применения химического оружия, в России — День современного герба России. Два года назад Николая Колесова из Казани избрали генеральным директором холдинга «Вертолеты России», 101 год назад в составе РСФСР появилась Чеченская автономная область. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка дня
- Раис Татарстана Рустам Минниханов встретится с Генеральным консулом Узбекистана Фариддином Насриевым в Казани.
- Заседание Наблюдательного совета ОЭЗ «Иннополис» под руководством Рустама Минниханова.
- Торжественная церемония закладки фундамента вычислительного центра ПАО «Таттелеком».
- Рустам Минниханов посетит Набережные Челны, где примет участие в торжественном мероприятии по случаю 35-летия команды «КАМАЗ-мастер».
- Матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — «Ак Барс» в Казани сыграет с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.
- Чемпионат России по волейболу среди женских команд — «Динамо-Ак Барс» против «Атом-Курск».
Кто родился: Твен, Черчилль, Артемьев
- 1835 — писатель Марк Твен. Известен написанием повестей про Тома Сойера.
- 1874 — политический деятель, премьер-министр Великобритании в 1940—1945 и 1951—1955 годах Уинстон Черчилль.
- 1937 — советский и российский композитор, народный артист России Эдуард Артемьев. Он написал музыку к более чем 150 художественным фильмам.
- 1954 — генеральный директор «дочки» «Татнефти» ЗАО «Татех» Ирек Хайруллин. За 2022 год выручка компании составила 14,8 млрд рублей, прибыль — 1,3 млрд.
- 1963 — заместитель министра внутренних дел по Татарстану Фяргат Мухаметзянов.
- 1978 — бывший генеральный директор ГУП «Центр информационных технологий Республики Татарстан», советник главы Минцифры РТ Алмаз Валиуллин.
- 1984 — директор медико-фармацевтического колледжа Казанского государственного медицинского университета Наиль Мусин.
- 1990 — норвежский шахматист, 16-й чемпион мира (был им 10 лет) Магнус Карлсен.
Кто скончался: Оскар Уайльд и Джамал Валиди
- 1900 — ирландский писатель, автор романа «Портрет Дориана Грея» Оскар Уайльд.
- 1962 — автор этимологического словаря русского языка Макс Фасмер.
- 1932 — татарский мыслитель и просветитель Джамал Валиди. Был одним из первых исследователей творчества Габдуллы Тукая, Фатиха Амирхана, Галимджана Ибрагимова.
- 1980 — один из родоначальников советской серийной репортажной фотографии Макс Альперт.
- 2013 — актер, народный артист СССР Юрий Яковлев.
- 2015 — режиссер, народный артист СССР Эльдар Рязанов.
- 2017 — летчик-испытатель Марина Попович. Всего установила 102 мировых рекорда в области авиации.
- 2018 — 41-й президент США (1989—1993) Джордж Буш-старший.
- 2020 — президент компании «Ростагроэкспорт» и основатель бренда «Б.Ю. Александров», под котором выпускаются известные сырки. Борис Александров.
Праздники: Всемирный день домашних животных и Международный день «Города за жизнь»
- День современного герба России. 30 ноября 1993 года по указу президента России Бориса Ельцина двуглавый орел вновь стал официальным государственным символом России. Процесс законодательного оформления российской символики был завершен спустя семь лет, в последние дни 2000 года.
- Всемирный день домашних животных. Учредить это праздник предложили в 1931 году, на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы в итальянской Флоренции. Тогда активисты предложили организовывать мероприятия, направленные на воспитание в людях чувства ответственности за животных, в том числе домашних.
- Всемирный день слонов «Слоноуин». Праздник отмечается уже больше 30 лет и посвящен живым слонам. Отмечать «Слоноуин» предложили экологи, чтобы привлечь внимание к проблеме сокращения их численности.
- Международный день «Города за жизнь». Праздник отмечается в честь первого упразднения смертной казни в европейском государстве. 30 ноября 1786 года великий герцог Тосканы Леопольд II издал указ, отменяющий высшую меру наказания в Великом герцогстве Тосканском.
- Международный день защиты информации или День компьютерной безопасности. Его объявила американская Ассоциация вычислительной техники в 1988 году, чтобы напомнить пользователям о необходимости защиты их компьютеров и информации, хранящейся там.
- День памяти всех жертв применения химического оружия. Отмечается с 2006 года. Его учредили годом ранее на X конференции государств — участников Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении, причем изначально выбрали дату 29 апреля. Однако в 2015-м участники Конвенции перенесли День памяти всех жертв применения химического оружия на 30 ноября, так как это первый день начала ее очередной сессии.
События в истории: начало «зимней войны», выпуск самого продаваемого альбома в истории музыки
- 1872 — состоялся первый официальный международный матч по футболу. Игра между сборными Шотландии и Англии, которая прошла в Глазго, завершилась со счетом 0:0.
- 1876 — день рождения трансформатора. В этот день его запатентовал русский инженер Павел Яблочков.
- 1900 — немецкие инженеры Карл, Франц и Генрих Грефы запатентовали автомобиль с передним приводом.
- 1922 — в составе РСФСР появилась Чеченская автономная область.
- 1936 — в Лондоне сгорел Хрустальный дворец площадью 90 тысяч «квадратов».
- 1939 — началась советско-финская война, известная как «Зимняя война». Она продлилась до 12 марта 1940 года.
- 1954 — произошел первый полностью задокументированный случай ранения человека внеземным объектом. В США Энн Элизабет Ходжес была ранена осколком метеорита Силакога.
- 1964 — СССР запустил автоматическую межпланетную станцию «Зонд-2» к Марсу.
- 1979 — открылся Музей истории Казанского государственного университета, который возглавила Стелла Писарева.
- 1982 — выпущен самый продаваемый альбом в истории музыки. Речь идет о пластинке под названием Thriller Майкла Джексона.
- 1991 — прошел референдум об отделении Ингушетии от Чечено-Ингушской АССР и создании отдельной Ингушской Республики.
- 2018 — Госпогранслужба Украины запретила въезд на территорию страны российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.
- 2019 — «Ак Барс» объявил о расторжении контракта с вратарем Эмилем Гариповым после девяти сезонов в клубе.
- 2021 — Николая Колесова из Казани избрали генеральным директором холдинга «Вертолеты России».
- 2021 — президент России Владимир Путин анонсировал появление в стране гиперзвукового оружия с максимальной скоростью 9 Махов.
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