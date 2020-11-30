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Основатель бренда «Б.Ю. Александров» Борис Александров умер от коронавируса

13:50, 30.11.2020
Основатель бренда «Б.Ю. Александров» Борис Александров умер от коронавируса
Фото: Instagram.com/aleksandrov_by

Президент компании «Ростагроэкспорт» и основатель бренда «Б.Ю. Александров» Борис Александров умер от COVID-19 в ночь на 30 ноября.

Как сообщает telegram-канал Mash, коронавирус у бизнесмена подтвердился 7 ноября.

Источник: Instagram.com/aleksandrov_by

Госпитализирован Александров был 23 ноября. Его состояние врачи оценивали как тяжелое. Он был подключен к аппарату ИВЛ.

29 ноября стало известно, что после заражения коронавирусом умер экс-президент Российской академии наук Владимир Фортов.

Татьяна Демина
Происшествия
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