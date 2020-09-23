Хайруллин Ирек Акрамович

Общая информация

Родился 30 ноября 1954 года в г. Альметьевск Республики Татарстан.

Образование:

1976 год — Казанский химико-технологический институт им. С. М. Кирова

Трудовая деятельность:



1976 — 1979 гг. — мастер на машиностроительном предприятии, г. Северодвинск.

1979 — 1980 гг. — слесарь, инженер ЦБПО по ЭПУ ПО «Татнефть», г. Альметьевск.

1980 — 1989 гг. — старший инженер, заместитель начальника, начальник цеха в НГДУ «Ямашнефть».

1989 — 1990 гг. — заместитель начальника производственного отдела ПО «Татнефть».

1990 — 1999 гг. — первый заместитель генерального директора ЗАО «ТАТЕХ».

С 1999 г. — генеральный директор ЗАО «ТАТЕХ».

Награды и звания

Почетный нефтяник ОАО «Татнефть». Почетный нефтяник министерства топлива и энергетики РФ. Заслуженный нефтяник РТ. Менеджер года — 2002. Лидер Российской экономики. Лауреат Государственной премии РТ в области науки и техники за работу «Разработка и внедрение в крупных промышленных масштабах энергоресурсосберегающих технологий на нефтяных промыслах». Лауреат премии им. И.М. Губкина.

Награжден почетной грамотой министерства топлива и энергетики РФ, медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» (2014 г.).

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