Хайруллин Ирек Акрамович
Общая информация
Родился 30 ноября 1954 года в г. Альметьевск Республики Татарстан.
Образование:
1976 год — Казанский химико-технологический институт им. С. М. Кирова
Трудовая деятельность:
1976 — 1979 гг. — мастер на машиностроительном предприятии, г. Северодвинск.
1979 — 1980 гг. — слесарь, инженер ЦБПО по ЭПУ ПО «Татнефть», г. Альметьевск.
1980 — 1989 гг. — старший инженер, заместитель начальника, начальник цеха в НГДУ «Ямашнефть».
1989 — 1990 гг. — заместитель начальника производственного отдела ПО «Татнефть».
1990 — 1999 гг. — первый заместитель генерального директора ЗАО «ТАТЕХ».
С 1999 г. — генеральный директор ЗАО «ТАТЕХ».
Награды и звания
Почетный нефтяник ОАО «Татнефть». Почетный нефтяник министерства топлива и энергетики РФ. Заслуженный нефтяник РТ. Менеджер года — 2002. Лидер Российской экономики. Лауреат Государственной премии РТ в области науки и техники за работу «Разработка и внедрение в крупных промышленных масштабах энергоресурсосберегающих технологий на нефтяных промыслах». Лауреат премии им. И.М. Губкина.
Награжден почетной грамотой министерства топлива и энергетики РФ, медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» (2014 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: 423458, ул. Маяковского, 116
- Телефон: (8553) 39-70-01
- Email: tatex@tatex.ru
Дата последнего обновления: 23.09.2020