«Ак Барс» объявил о расторжении контракта с Эмилем Гариповым

«Ак Барс» на своем официальном сайте объявил о расставании с вратарем Эмилем Гариповым.

Контракт с голкипером расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Эмиль Гарипов покидает «Ак Барс» контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Клуб благодарит вратаря за игру и 9 сезонов, проведённых в составе команды, а также за неизмеримый вклад в завоевание третьего Кубка Гагарина и желает удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении клуба.

Гарипов сыграл в «Ак Барсе» 252 матча, выиграл 141 встречу и 21 игру провёл на ноль при коэффициенте надёжности 1.89 и 93.3% отражённых бросков — это лучшие показатели клуба в КХЛ среди вратарей.

В сезоне 2017/18 голкипер вместе с командой завоевал Кубок Гагарина, став лучшим вратарём финальной серии.

Ранее о расторжении контракта с «Ак Барсом» сообщил агент Гарипова Станислав Романов.