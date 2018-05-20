Список персон

Мусин Наиль Мазгарович

Образование и наука
Мусин Наиль Мазгарович

Общая информация

Директор Медико-фармацевтического колледжа ФГБОУ ВО «КГМУ»

Образование:

Окончил медико-профилактический факультет КГМУ(2007 г.)

Трудовая деятельность:

2007 — 2013 гг. — помощник ректора Казанского государственного медицинского университета, интерн.
С 2013 г. — директор медико-фармацевтического колледжа Казанского государственного медицинского университета.

С 2016 г. — ассистент кафедры общей гигиены КГМУ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, г. Казань, ул. Тукая, 73
  • Телефон: +7(843) 293-18-57
  • Email: college@kazangmu.ru

Дата последнего обновления: 20.05.2018

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