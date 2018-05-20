Мусин Наиль Мазгарович
Общая информация
Директор Медико-фармацевтического колледжа ФГБОУ ВО «КГМУ»
Образование:
Окончил медико-профилактический факультет КГМУ(2007 г.)
Трудовая деятельность:
2007 — 2013 гг. — помощник ректора Казанского государственного медицинского университета, интерн.
С 2013 г. — директор медико-фармацевтического колледжа Казанского государственного медицинского университета.
С 2016 г. — ассистент кафедры общей гигиены КГМУ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, г. Казань, ул. Тукая, 73
- Телефон: +7(843) 293-18-57
- Email: college@kazangmu.ru
Дата последнего обновления: 20.05.2018