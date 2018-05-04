Валиуллин Алмаз Абдулхакович
Общая информация
Родился 30 ноября 1978 года в г. Казани.
Образование:
2000 год — Босфорский университет (специальность «менеджмент», г. Стамбул )
Трудовая деятельность:
В 2001 — 2002 гг. — ведущий специалист отдела информатизации и внедрения новой техники Министерства связи Республики Татарстан.
В 2002 — 2004 гг. — инженер ОАО «Расчетно-информационный центр».
В 2004 — 2006 гг. — инженер ОАО «Таттелеком».
В 2006 — 2009 гг. — менеджер проектов, заместитель начальника отдела системного и технического обеспечения ЦИТ РТ.
В 2009 — 2010 гг. — начальник отдела эксплуатации Центра обработки данных ЦИТ РТ.
С апреля 2011 г. — генеральный директор ГУП «Центр информационных технологий Республики Татарстан».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, г. Казань, ул. Петербургская, 52
- Телефон: (843) 231-77-01
- Email: to-cit@tatar.ru
- Сайт: www.cit.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018