Валиуллин Алмаз Абдулхакович

Общая информация

Родился 30 ноября 1978 года в г. Казани.

Образование:



2000 год — Босфорский университет (специальность «менеджмент», г. Стамбул )

Трудовая деятельность:



В 2001 — 2002 гг. — ведущий специалист отдела информатизации и внедрения новой техники Министерства связи Республики Татарстан.

В 2002 — 2004 гг. — инженер ОАО «Расчетно-информационный центр».

В 2004 — 2006 гг. — инженер ОАО «Таттелеком».

В 2006 — 2009 гг. — менеджер проектов, заместитель начальника отдела системного и технического обеспечения ЦИТ РТ.

В 2009 — 2010 гг. — начальник отдела эксплуатации Центра обработки данных ЦИТ РТ.

С апреля 2011 г. — генеральный директор ГУП «Центр информационных технологий Республики Татарстан».

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