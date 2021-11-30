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Николай Колесов избран гендиректором «Вертолетов России»

18:59, 30.11.2021
Николай Колесов избран гендиректором «Вертолетов России»
Фото: vpk.name

Николая Колесова из Казани избрали генеральным директором холдинга «Вертолеты России». Ранее он возглавлял холдинг «Концерн радиоэлектронные технологии» (КРЭТ). Теперь гендиректором КРЭТ станет заместитель Александр Пан, сообщает пресс-служба «Ростеха».

Сам Николай Колесов сменил Андрея Богинского, который перешел на должность заместителя гендиректора по гражданской авиации — генерального директора корпорации «Иркут».

Фото: rostec.ru

Николай Колесов родился 17 декабря 1956 года в Казани. В 1975 году окончил Городское профессионально-техническое училище N55, а в 1987 году — Казанский финансово-экономический институт. В 1997—2007 гг. занимал должность генерального директора ОАО «Завод Элекон», в 2007—2008 гг. был губернатором Амурской области, а в 2009 году возглавил КРЭТ. Также был депутатом Госсовета Татарстана второго и третьего созывов.

Диана Жиленкова
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