Николай Колесов избран гендиректором «Вертолетов России»
Николая Колесова из Казани избрали генеральным директором холдинга «Вертолеты России». Ранее он возглавлял холдинг «Концерн радиоэлектронные технологии» (КРЭТ). Теперь гендиректором КРЭТ станет заместитель Александр Пан, сообщает пресс-служба «Ростеха».
Сам Николай Колесов сменил Андрея Богинского, который перешел на должность заместителя гендиректора по гражданской авиации — генерального директора корпорации «Иркут».
Николай Колесов родился 17 декабря 1956 года в Казани. В 1975 году окончил Городское профессионально-техническое училище N55, а в 1987 году — Казанский финансово-экономический институт. В 1997—2007 гг. занимал должность генерального директора ОАО «Завод Элекон», в 2007—2008 гг. был губернатором Амурской области, а в 2009 году возглавил КРЭТ. Также был депутатом Госсовета Татарстана второго и третьего созывов.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым