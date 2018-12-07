ООО Бюро туристических услуг Салават
Общая информация
«Бюро туристических услуг «Салават» (Салават City Center) работает в сфере туризма с 1990 года. Компания предоставляет полный комплекс услуг по обслуживанию корпоративных и индивидуальных клиентов в области отдыха, командировок и деловых поездок.
Многолетний опыт работы в туристической сфере позволяет сотрудничать со многими надежными партнерами напрямую и предоставлять выгодные тарифы на туристические услуги, такие как:
- продажа групповых и индивидуальных туров любой сложности;
- бронирование отелей в России и за рубежом (выгодные тарифы от прямых поставщиков);
- бронирование и продажа авиабилетов по всем направлениям;
- продажа железнодорожных билетов по России, странам СНГ, по Европе;
- организация трансферов, аренда автотранспорта;
- VIP сервис, в т.ч. обслуживание в аэропортах, включая услугу fast track — ускоренный режим таможенного и паспортного контроля в аэропорту;
- и другие услуги.
Руководитель — Тарзиманова Наиля Махмудовна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420124, Татарстан респ, г. Казань, ул. Меридианная, д. 4 пом. 1022
- Телефон: (843) 292-42-42
- Email: turizm@salavat-tur.ru
- Сайт: www.salavat-tur.ru
Дата последнего обновления: 07.12.2018