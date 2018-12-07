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ООО Бюро туристических услуг Салават

Туризм

Общая информация

«Бюро туристических услуг «Салават» (Салават City Center) работает в сфере туризма с 1990 года. Компания предоставляет полный комплекс услуг по обслуживанию корпоративных и индивидуальных клиентов в области отдыха, командировок и деловых поездок.

Многолетний опыт работы в туристической сфере позволяет сотрудничать со многими надежными партнерами напрямую и предоставлять выгодные тарифы на туристические услуги, такие как:

  • продажа групповых и индивидуальных туров любой сложности;
  • бронирование отелей в России и за рубежом (выгодные тарифы от прямых поставщиков);
  • бронирование и продажа авиабилетов по всем направлениям;
  • продажа железнодорожных билетов по России, странам СНГ, по Европе;
  • организация трансферов, аренда автотранспорта;
  • VIP сервис, в т.ч. обслуживание в аэропортах, включая услугу fast track — ускоренный режим таможенного и паспортного контроля в аэропорту;
  • и другие услуги.

Руководитель — Тарзиманова Наиля Махмудовна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420124, Татарстан респ, г. Казань, ул. Меридианная, д. 4 пом. 1022
  • Телефон: (843) 292-42-42
  • Email: turizm@salavat-tur.ru
  • Сайт: www.salavat-tur.ru

Дата последнего обновления: 07.12.2018

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