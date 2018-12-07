ООО Бюро туристических услуг Салават

Общая информация

«Бюро туристических услуг «Салават» (Салават City Center) работает в сфере туризма с 1990 года. Компания предоставляет полный комплекс услуг по обслуживанию корпоративных и индивидуальных клиентов в области отдыха, командировок и деловых поездок.

Многолетний опыт работы в туристической сфере позволяет сотрудничать со многими надежными партнерами напрямую и предоставлять выгодные тарифы на туристические услуги, такие как:

продажа групповых и индивидуальных туров любой сложности;

бронирование отелей в России и за рубежом (выгодные тарифы от прямых поставщиков);

бронирование и продажа авиабилетов по всем направлениям;

продажа железнодорожных билетов по России, странам СНГ, по Европе;

организация трансферов, аренда автотранспорта;

VIP сервис, в т.ч. обслуживание в аэропортах, включая услугу fast track — ускоренный режим таможенного и паспортного контроля в аэропорту;

и другие услуги.

Руководитель — Тарзиманова Наиля Махмудовна

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