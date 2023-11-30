Как Индира Ганди не позволила сыграть финал Кубка Дэвиса

А Дворкович избирался на пост президента ФИДЕ в гостях у Сталиных

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Денисом Капустиным

Бадминтон, теннис, травяной хоккей и шахматы — вот спортивные козыри этой страны. Спортивная редакция «Реального времени» заканчивает рассказ об одной из самых загадочных сборных — участниц Игр БРИКС-2024 — сборной Индии.

Теннис и Кубок Дэвиса

В 1956 году на Олимпиаде в Мельбурне хоккеисты Индии выиграли олимпийский турнир шестой раз подряд и остаются в элите травяного хоккея до сих пор. Но вскоре обнаружилось, что в Индии начали успешно развивать еще одну игру, придуманный в Англии теннис. В 1966 году Джайдип Мукерджа (внук Читтаранджана Даса, известного борца за независимость Индии) и Раманатан Кришнан уступили в финале сборной Австралии — 1:4.

В 1974 году мужская сборная снова вышла в финал Кубка Дэвиса, попутно обыграв сборную СССР, когда в ней в роли главного тренера нашей сборной дебютировал 26-летний Шамиль Тарпищев. Но от шанса выиграть почетный трофей индийцы отказались сами, поскольку соперниками по финалу у них была сборная ЮАР, а индийцы выступали против политики апартеида. Это была принципиальная позиция премьер-министра страны Индиры Ганди.

Кстати, лидеры той сборной, братья Ашок и Виджай Амритраджи, как и ранее Норман Причард, по окончании спортивной карьеры ушли в кинопроизводство. Виджай и третий брат из семейства Амритраджей — Ананд, все-таки сыграли в финале Кубка Дэвиса 1987 года, уступив практически непобедимой в те времена Швеции — 0:5. Их партнером по сборной был Рамеш Кришнан, сын первого финалиста Кубка Дэвиса Раманатана Кришнана.

Олимпиада в Москве 1980 года стала последней на которой хоккейная сборная Индии выиграла золото Олимпийских игр, причем там не выступал чемпион мира 1975 года Аслам Шер Хан. Семейство Шер Ханов, как бы это не напоминало нам всем об одноименном тигре из книге о «Маугли», одно из самых знаменитых в индийском хоккее, поскольку его отец, Ахмед Шер Хан, выигрывал олимпийское золото еще в 1936 году. Но Аслам, пока что последним из индийских хоккеистов, ушел в политику, неоднократно избираясь в местный парламент Лок Сабхи.

Индира и Раджив Ганди

Кстати, в женском турнире советские хоккеистки, победив в последнем туре Индию — 3:1, сумели обойти соперниц в борьбе за бронзовые медали. В составе индианок Рупа Саини (1954 года рождения), лучшая представительница крупного хоккейного семейства. Вместе со старшими сестрами, Кришной и Сварной Саини, она сыграла в дебютном для сборной товарищеском матче против Японии. Поскольку олимпийская дисциплина только с третьего раза вошла в программу Азиад (с 1958 года в Японии, которая собиралась выдвигать свою столицу Токио на проведение Олимпиады 1964 года, проиграв ранее право на проведение Олимпиады — 1960). Затем в сборной сыграла и Према Саини.

Женские сборные Индии и СССР были примерно равны по силам, и в беседе с корреспондентом «Реального времени» экс-игрок сборной Союза Альмира Нуртдинова вспоминала, что «мы ездили на Мемориал Индиры Ганди и нас встречал ее сын, премьер-министр Раджив Ганди, с которым мне довелось обменяться рукопожатиями. У него за спиной были два автоматчика, так что даже непонятно было, как подойти, чтобы пожать ему руки. Увы, вскоре и его самого убили».

В 1982-м советские хоккеисты дебютировали на чемпионате мира по хоккею на траве, который проходил в индийском Бомбее (с 1995 года Мумбаи). Если в 1980 году дебютанты мирового хоккея, советские спортсмены уступили дома со счетом — 2:4, то в Бомбее они были раздавлены хозяевами площадки — 2:7. Но уже в 1986 году советские хоккеисты финишировали гораздо выше индийцев, мы стали четвертыми, только в дополнительное время уступив Германии в матче за бронзу, а Андия была 12-й, последней, и вдвойне обидно было, что на строчке выше финишировали принципиальные соперники из Пакистана. Выше двух сборных, ранее законодателей мод травяного хоккея, были не только сборная СССР, но и Польша с Канадой, которая вообще удивительно выглядит в числе стран, развивающих травяной хоккей.

В 1998 году в индийском городе Джаланхор провели международный турнир имени Сурджита, в котором принимала участие казанская команда «Идель».

В российском настоящем можно вспомнить два противостояния наших сборных на пути к олимпийским стартам. В 2008 году в Казани прошел квалификационный предолимпийский турнир шести женских сборных, по итогам которого единственную путевку завоевала сборная США. Там выступала еще сборная Нидерландских Антил (ныне Кюрасао), а женская дружина Индии, финишировав четвертой, опередила на одну позицию сборную России,

В мужском противостоянии Индии и России были стыковые матчи в индийском городе Калинга, оба раза выигранные хозяевами площадки. Среди трех авторов голов, забитых россиянами, знакомые все лица: Андрей Кураев, Семен Матковский, Алексей Соболевский.

Шахматы, как нынешний козырь Индии

Успешно осваивая спортивные игры, придуманные англичанами, сами индийцы долгое время не обращали серьезного внимания на игру, которую придумали — шахматы. Дебют мужской сборной состоялся на шахматной Олимпиаде 1956 года, а женская стартовала только в 1978 году, причем тогда в турнире не участвовала мужская сборная. Что касается дебюта женской, то она полностью состояла из семейства Кадилкар — сестры Васанти (17 лет), Джейшри (16 лет) и Рахани (15 лет), которые затем частенько приезжали в Советский Союз для участия в межзональных турнирах. Вторая по количеству спортсменов семья, после хоккеисток Саини.

Но первым по настоящему звездным шахматистом страны стал Ананд Вишванатан, который в 18 лет, выиграл молодежный чемпионат мира 1987 года в филиппинском городе Багио. До Ананда у Индии с шахматами все было не очень. О чем говорить, если на первом командном чемпионате Азии, мужская сборная не заявилась, на втором, в 1977 году, заняла 7-е место, после Филиппин (с Эугенио Торре), Китая, Индонезии, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура. И первая медаль была завоевана только в 1983 году, но с 1993-го индийцы моментально спустились вниз, поскольку в чемпионатах Азии появились сборные Узбекистана (серебро Олимпиады 1992 года) и Казахстана.

предоставлено realnoevremya.ru Денисом Капустиным

Первого успеха шахматная Индия достигла только в 2009 году, став бронзовым призером командного чемпионата мира и выиграв домашний турнир командного чемпионата Азии, опередив Китай. Правда, в тех составах не было Ананда, который очень избирательно относился к участию в командных турнирах, и тогда в сборную входили Сурья Гангули, Гита Гопал, Пентала Харикришна. В 2014 году бронзовые медали на Олимпиаде завоевал уже практически другой состав: Бабу Лалит, Паримарьян Неги, Панаяплан Сетхураман и два призера ЧМ Башкаран Адхибан и Кришнан Сасикиран.

Олимпиада у Сталина

Прошлую Олимпиаду Россия пропустила, будучи отстраненной, после начала СВО. С той Олимпиадой вообще было много недоразумений. Изначально она планировалась в Ханты-Мансийске и Москве в 2020 году, но вначале в дело вмешался коронавирус, затем Олимпиаду перенесли в Индию, с одновременным отстранением сборных Беларуси и России. Кстати, это неучастие россиян и белорусов позволило остаться за границей внимания, что Олимпиада-2022 в Ченнаи была проведена под протекторатом Сталиных, поскольку губернатором местного штата Тамилнад в 2021 году был выбран Мутувель Карунаниди Сталин, а министром спорта и культуры там работает его сын Удхаянидзи Сталин. Там же, кстати, у Сталина переизбирался на пост президента ФИДЕ Аркадий Дворкович.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На домашней Олимпиаде 2022 года обе команды: и мужская, и женская, завоевали медали, пусть и бронзовые, но при нынешней конкуренции в мировых шахматах, это очень серьезный результат. Причем индийские шахматистки за год до этого, в 2021-м, стали серебряными призерами на командном чемпионате мира, отстав только от сборной России (Рамешбабу Вайшали, Харика Дронавалли, Бхакти Кулкарни, ослепительная красавица Таня Сачдев выступали в обоих составах), но на домашней Олимпиаде была еще и лидер — Хампи Конеру.

В 2009 году, когда шахматисты добрались до медалей, Индия провела в Хайдарабаде чемпионат мира по бадминтону. До медалей хозяева не добрались, но уже в 2011 году их мужской дуэт Гутта — Поннаппа добрался до медалей. А вслед за этим медали завоевывали бадминтонистки Саина Нехвал и Пусарла Синдху (ее отец Рамана Синдху входил в состав волейбольной сборной), еще, наверное, можно вспомнить Судхира Бабу, очередного актера Болливуда, который, играя в бадминтон, выступал в паре с известным спортсменом Пуллела Голичандом. Что касается остальных видов спорта, в которых Индия стала конкурентной в последние годы, то это бокс и борьба, пулевая стрельба, легкая и тяжелая атлетика.