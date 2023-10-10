«Потерянные» помещения, недоплата в бюджет, аренда без договора: Счетная палата проверила Минзем Татарстана

Опубликованы результаты проверки, выявившей нарушения при управлении госимуществом

Счетная палата Татарстана проверила республиканское Минземимущество на предмет использования госсобственности в 2021—2022 годах и в первом квартале 2023-го. Проверка обнаружила «потерянные» помещения, невзысканные арендные платежи, а также ресторан и хостел в самом центре города, которые получили «скидку» по аренде, потому что расположились на земельном участке, предназначенном для учреждений здравоохранения. Отчет о результатах проверки оказался в распоряжении «Реального времени».

«Ничье» помещение в здании Ростехнадзора



Одной из задач проверяющих было установить соответствие между данными бухгалтерского учета министерства и республиканской Автоматизированной информационной системы по учету государственного имущества (АИС «Имущество»). И в результате обнаружилась не очень крупная на фоне общей стоимости имущества казны в 79,7 млрд рублей, но забавная потеря.

В составе имущества казны по внутренним документам фигурировало нежилое помещение площадью 15,2 кв. м на улице Зинина, 4 — в здании, где размещается Приволжское управление Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору (Ростехнадзор). А согласно данным АИС, это помещение стоимостью 72,02 тысячи рублей ни за кем не было закреплено и никому не было передано в пользование.

Нежилое помещение площадью 15,2 кв. м на улице Зинина, 4 — в здании Ростехнадзора ни за кем не было закреплено. скрин realnoevremya.ru сайта yandex.ru/maps

Недоразумение разрешилось быстро — министерство прямо в процессе проверки передало помещение в безвозмездное пользование Приволжскому управлению Ростехнадзора.

Несбалансированный баланс и невзысканные долги

Проверка установила, что данные из АИС отличаются от данных бухгалтерского учета Минземимущества. Несоответствие стоимости на момент проверки — на 31 марта 2023 года — превысило 48 млн рублей.

При этом проверяющие обнаружили, что имеет место несоблюдение требований бухгалтерского учета в части своевременной регистрации и накопления в регистрах бухгалтерского учета данных, содержащихся в первичных учетных документах, инвентаризации активов и обязательств и осуществления внутреннего контроля хозяйственной деятельности. И сделали вывод, что это «создает риски утраты государственного имущества».

Общая стоимость переданного в аренду имущества казны в последние 2 года росла — на 1 января 2021 года она составляла 1,636 млрд рублей, на 1 января 2022-го — 1,680 млрд, а на 1 января 2023-го — 1,688 млрд. Доходы Министерства от сдачи в аренду имущества в 2021 г. составили почти 193,9 млн рублей, в 2022-м ― 242,6 млн.

Общая стоимость переданного в аренду имущества казны в последние 2 года росла. realnoevremya.ru

Однако эти доходы были бы выше, если бы за все арендаторы добросовестно платили по счетам. А проверка установила, что на 1 февраля 2023 года по договорам аренды имелась задолженность в 2,25 млн рублей.

«В ходе проверки установлены случаи, когда задолженность арендатора превышает 2-3-кратный размер арендной платы, а в некоторых случаях договор аренды и вовсе расторгнут, но Министерством в адрес арендатора претензионные письма не направлялись», — констатировали проверяющие.

В ходе проверки задолженность по арендной плате была частично погашена — в бюджет поступило 534,2 тысячи рублей. Однако взыскано было всего лишь порядка 24% от всей недостающей суммы.

«Медицинский» ресторан и «лечебный» хостел

Арендная плата за земельные участки в Татарстане начисляется в размере земельного налога, скорректированного на поправочный коэффициент, который учитывает вид использования земельного участка. В Счетной палате зафиксировали семь случаев отступления от этого правила, которые привели к недоплате арендных платежей за 2021—2022 годы в общей сложности на 30,2 млн рублей.

В частности, только недоплата за аренду земли под двухэтажным историческим зданием по адресу: ул. Япеева, 6/20, где ранее находилось учреждение здравоохранения, а на момент проверки Счетной палатой «квартировали» ресторан REST LOUNGE, хостел «Номера на Япеева» и кафе «ОстроWok», в 2021—2022 годах превысила 470 тысяч рублей, поскольку земельный участок имел разрешенное использование как «предприятие здравоохранения».

Проверка выявила недоплату за аренду земли под двухэтажным историческим зданием по адресу: ул. Япеева, 6/20. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Доверяй — не проверяй

Нарекания у проверяющих также вызвали договоры доверительного управления имуществом, заключенные Минземимуществом с различными организациями и учреждениями. На момент проверки действовало 19 таких договоров.

«Согласно договорам доверительного управления, министерство не имеет возможности проверять достоверность данных бухгалтерской отчетности, предоставляемой доверительным управляющим, вследствие чего могут возникать риски занижения показателей отчетности и недопоступление средств в бюджет Республики Татарстан по договорам доверительного управления, — сделали вывод в Счетной палате. — Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением имуществом, погашаются за счет этого имущества. Учитывая, что министерство не осуществляет контроль над деятельностью доверительного управляющего, существуют риски утраты имущества, переданного в доверительное управление».

На момент проверки в здании «квартировали» ресторан REST LOUNGE, хостел «Номера на Япеева» и кафе «ОстроWok». Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Прокуратура разберется?

По результатам проверки в Минземимущество РТ было направлено представление для устранения выявленных нарушений и недостатков. Материалы проверки также переданы в Прокуратуру Татарстана.

«Реальное время» обратилось в МЗИО РТ с запросом о том, по какой причине «повисло в воздухе» помещение в здании Ростехнадзора, накопилась задолженность по договорам аренды, и какие именно арендаторы оказались наиболее злостными неплательщиками. Также мы поинтересовались, за какие именно земельные участки задолжали арендаторы и какие меры были приняты министерством, чтобы устранить эти и другие нарушения. По получении ответ будет опубликован.