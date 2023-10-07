Покинут ли Kia и Hyundai Россию?

Игроки рынка готовы: автомобилистов спасет Китай

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

До конца 2023 года Kia и Hyundai уйдут из России — таким сенсационным сообщением поделился на днях телеграм-канал Mash. Причина якобы в санкциях и дороговизне параллельного импорта. Как говорится, компании распродают остатки, меняют вывески, сотрудники уходят, а вместо южнокорейских будут выставляться китайские машины. Представители Kia и Hyundai поспешили по своим каналам опровергнуть эти утверждения.

Пока не предвидится

Телеграм-канал No Limits со ссылкой на официальные источники в Hyundai поделился своей информацией о ситуации: «Пока точно никакого ухода не предвидится. Корейский концерн пытается продать завод — это правда, но все гарантийные обязательства по уже проданным машинам поддерживаются, осуществляется сервисный ремонт. Какой-либо конкретики о судьбе российских активов у корейского концерна на данном этапе нет».

Действительно, завод Hyundai Motor Manufacturing Rus в Санкт-Петербурге выставили на аукцион за 500 млрд рублей. Он остановил выпуск автомобилей еще в марте 2022 года из-за трудностей с поставками комплектующих. Производственная мощность завода, запущенного в 2010 году, составляла более 200 тыс. автомобилей в год.



В службе поддержки Kia ответили RT, что компания «КИА Россия и СНГ» продолжает свою работу, так же как и ее дилерские центры. Об этом же производители Kia и Hyundai заявили «Известиям».

Как считает Алексей Муханов, руководитель группы исследований и клиентской аналитики «Авто.ру», игроки рынка готовы к возможному закрытию бизнеса этих компаний:



— В качестве альтернативы в России присутствуют китайские автомобили. Они находятся примерно в той же ценовой категории, не проигрывая корейским автомобилям по предоставляемым опциям.



— По состоянию на 9 месяцев текущего года объем китайских марок представленных на рынке новых автомобилей составляет порядка 48% (абсолютное количество составляет порядка 340 тысяч новых автомобилей), — говорит эксперт. — В свою очередь, по данным сентября, этот объем составил 53%, в конце года этот показатель имеет все шансы приблизиться к отметке 60%. Поэтому закрытие корейского бизнеса не должно сильно сказаться на отечественном потребителе.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Массовый сегмент

При этом Муханов указывает, что автомобили KIA и Hyundai входили в массовый сегмент и устойчиво занимали свои места в топах наиболее продаваемых и популярных автомобилей.

Действительно, даже самой угоняемой маркой автомобиля в России по итогам 9 месяцев 2023 года стал Hyundai, на него приходится 31% от общего числа хищений. Об этом говорится в исследовании Страхового дома ВСК. В антирейтинг также вошли Kia (24%) и Mitsubishi (7%). При этом самой «востребованной» у угонщиков моделью авто стал Kia K5 (14% случаев), а также кроссоверы Hyundai Palisade и Hyundai Santa Fe. В сегменте премиальных авто в число самых угоняемых вошли седан Genesis G80 и Mercedes-Benz GLE-class. Среди китайских авто лидирует по угонам Chery Tiggo.

Напомним, что из зарубежных автопроизводителей в России остались 14. О прекращении работы в стране объявили BMW, Mercedes-Benz, WAG (Volkswagen, Porsche, Audi, Skoda), о прекращении бизнеса объявили Renault, Nissan, Cadillac, Chevrolet, Toyota, Lexus, Mazda, Subaru, Mitsubishi и другие.

