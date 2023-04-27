Hyundai Motor может продать свои заводы казахстанской компании и покинуть российский рынок

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor планирует продать свои свои заводы в России казахстанской компании и покинуть российский рынок. Телеканал MBC сообщил, что компания ожидает решения властей России.

Так, известно, что в условия сделки включено положение о том, что Hyundai Motor может выкупить активы обратно в любое время. Однако в самой компании пока не подтвердили, что приняли решение о судьбе российского производства:

— Действительно, имеют место дискуссии о продаже, но ничего не было решено, — сказали MBC в Hyundai Motor.

Не уточняется и стоимость сделки по продаже двух заводов. Однако телеканал считает, что из-за масштаба инвестиций экономический ущерб неизбежен в любом случае.



Завод Hyundai в Санкт-Петербурге остановил выпуск автомобилей еще в марте 2022 года из-за трудностей с поставками комплектующих. Производственная мощность завода, запущенного в 2010 году, составляла более 200 тыс. автомобилей в год.

После начала спецоперации на Украине о приостановке работы в России объявили такие автоконцерны, как Renault, Toyota, Lexus, BMW, Nissan, Mercedes-Benz, WAG (Volkswagen, Porsche, Audi, Skoda) и другие.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова