День в истории: брежневская Конституция, сибирская красавица

Чем примечательна дата 7 октября?

Сегодня, 7 октября, завершилось голосование за оформление новых купюр, Кремлевскую превратили в киноплощадку, приняли Конституцию «развитого социализма», убрали пост №1 у Мавзолея, основали старейшую авиакомпанию, представили мюзикл «Кошки». Родились президент России Владимир Путин, писательница Зифа Кадырова, «Мисс Россия» Эльмира Абдразакова, музыкант Том Йорк. Умерли председатель Гостелерадио СССР Сергей Лапин, журналистка Анна Политковская, банкир Владимир Рябушинский. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Чтобы и на купюрах!

7 октября 1958 года в деревне Ахун Учалинского района Башкортостана родилась Зифа Кадырова. В 1978-м переехала в Набережные Челны, работала на стройках. В 2007-м написала книгу «Сагынырсын — мин булмам» («Соскучишься — меня уже не будет») и издала ее тиражом 100 экземпляров. После по ней снимут сериал и фильм, а Кадырова станет одной из самых популярных писательниц, пишущих по-татарски, ее книги продаются тиражами в десятки тысяч.

7 октября 1994 года в Железинском районе Павлодарской области Казахстана родилась Эльмира Абдразакова. С детства жила в Междуреченске, куда уехала ее мать. Эльмира училась в Сибирском университете путей сообщения, когда приняла участие в конкурсе «Мисс Россия» 2013 года, в котором победила. Также представляла Россию на конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная». Снималась в проекте «Последний герой 9: Новички против чемпионов», училась год во ВГИКе, работала в «Газпроме».

7 октября 2016 года завершилось голосование за символы городов и памятных объектов на новых купюрах номиналом 200 и 2 000 рублей. Столица Татарстана также боролась за это право. Однако лидирующая в зрительском голосовании и поддержанная в ходе «избирательной кампании» целым рядом лидеров общественного мнения, Казань оказалась лишь третьей, а победителями стали Севастополь и Дальний Восток. Результаты голосования вызывали сомнения у татарстанцев, некоторые из них заявили, что не смогли поддержать родной город из-за технических проблем.

realnoevremya.ru

7 октября 2018 года у стен Казанского федерального университета проходили съемки сериала «Зулейха открывает глаза»: на Кремлевской улице появились кони, телеги и баррикады, с которых шла стрельба. Исполнительный продюсер кинокомпании «Русское» Илья Папернов рассказывал «Реальному времени», что подготовка площадки в Казани началась задолго до начала октября: «Здесь три КАМАЗа завезли по 16 кубов грунта, элементы для баррикад, чтобы прикрыть какие-то современные детали. В субботу снимали дорожные знаки, надо еще развесить обратно и не перепутать».

7 октября 2022 года «Реальное время» рассказало, что татарстанские парламентарии раскритиковали проект бюджета на 2023—2025 годы из-за «оторванности от реалий».

Премьер-министр РТ Алексей Песошин призвал к спокойствию: «Заранее, наверное, затраты на специальную военную операцию, на оказание медпомощи предусмотреть сразу невозможно». Зато он заверил, что по экономическим показателям республика идет с опережением.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Госсовета РТ/gossov.tatarstan.ru

Ликвидировали пост

7 октября 1977 года был принят последний Основной закон Советского Союза, известный также как «брежневская» Конституция и Конституция «развитого социализма». Документ провозглашал построение в стране развитого социалистического общества и создание общенародного государства, устанавливал всенародное обсуждение и референдум как формы прямой демократии. Расширялись гражданские права — появились право выбора профессии, безусловное право на охрану здоровья, на жилище и на свободу творчества. Эксперты считают, что принятая Конституция способствовала распаду СССР в 1991-м, так как закрепляла за каждой союзной республикой право выхода из состава государства.

7 октября 1993 года ликвидировали учрежденный в январе 1924 года пост №1 у Мавзолея Ленина в Московском Кремле. Решение приняли после массовых беспорядков в столице, в том числе после расстрела Белого дома, ставшего кульминацией внутриполитического конфликта в стране. Ефрейтор Дедков и рядовой Полетаев стали последними, кто нес караул у мавзолея вождя мирового пролетариата. Спустя 4 года президентским указом почетный караул установили у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

Споем про кошек

7 октября 1919 года была основана старейшая в мире авиакомпания, которая и сейчас называется «Королевскими Нидерландскими авиалиниями» и выполняет регулярные рейсы. Ее история началась с того, что авиатор Альберт Плесман спонсировал авиационную выставку ELTA в Амстердаме, ее посетило более полумиллиона человек, и несколько коммерческих предприятий решили основать авиакомпанию, поставив во главе Плесмана. В 2004-м компания объединилась с Air France, но полеты они продолжают выполнять под своими названиями.

7 октября 1982 года в Нью-Йорке прошла премьера мюзикла «Кошки» Эндрю Ллойда Уэббера. Ранее композитор совместно с либреттистом Тимом Райсом создал такие шедевры поп-культуры, как «Иисус Христос — суперзвезда» и «Эвита». «Кошек» они делали по мотивам сборника детских стихов Томаса Стернза Элиота «Популярная наука о кошках, написанная старым опоссумом». Мюзикл шел на Бродвее до сентября 2000-го. В России его показали 18 марта 2005 года, он шел с успехом один сезон.

