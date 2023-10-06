День в истории: Ашхабадское землетрясение и первый звуковой фильм

Чем примечательна дата 6 октября?

В разные годы 6 октября: появилось Казанское фотографическое общество, распустили последнюю Государственную думу Российской империи, в небо поднялся МиГ‑29, показали первый звуковой фильм «Певец джаза», Египет и Сирия атаковали Израиль. Родились: театровед Гали Арсланов, археолог и путешественник Тур Хейердал, актриса Вера Кузнецова. Умерли: лингвист Губайдулла Хусаинов, скульптор Вера Мухина, певица Монсеррат Кабалье. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Фотографы, объединяйтесь

6 октября 1895 года — день рождения Казанского фотографического общества. Тогда в квартире профессора ботаники Императорского Казанского университета Николая Сорокина встретились девять человек. Председателем избрали Сорокина. К осени 1896 года в нем состояли уже 62 действительных члена и 13 кандидатов. Общество продолжало функционировать и в XX веке, в 1906-м его председателем стал Макс Пикеринг.

6 октября 1947 года в селе Таймурзино Актанышского района родился Гали Арсланов. Учился в студии при Альметьевском театре, после армии работал в районном комитете комсомола, после чего поступил в институт культуры на режиссуру, после трудился в Актаныше по специальности в народном театре. С 1975 года — в Институте языка, литературы и истории. Один из главных специалистов в области истории татарского театра, автор трехтомника «Искусства татарской режиссуры», в котором охвачен период от 1906 по 1990 годы.

6 октября 1948 года скончался Губайдулла Хусаинов, один из основателей науки по изучению по туркменского языка. Родился в Оренбургской губернии, был приказчиком в магазине, после революции работает секретарем в комитете солдатских депутатов, наркомом образования в Луцке, участвует в Первой мировой и Гражданской войнах. В Ашхабаде занимается татарской газетой «Кызыл Йолдыз», затем в первой туркменской газете «Туркменистан» прорабатывает вопросы внедрения в язык новых терминов в связи с переходом на латиницу. Составляет русско-туркменский и туркменско-русский разговорник, возглавляет местное издательство. Скончался во время землетрясения в Ашхабаде, одного из самых разрушительных в истории человечества. Только в одном городе погибли до 37 тысяч жителей.

6 октября 2022 года «Реальное время» рассказало, что на месте обвалившегося двухуровневого паркинга на проспекте Универсиады в Казани Госжилфонд при президенте РТ построил большой благоустроенный двор площадью 2,5 га. Парковочные места обустроены вблизи соципотечных домов: 85 — непосредственно во дворе, еще 59 — в пределах границы благоустройства. Устранять проблему, которая возникла 8 лет назад после сдачи объекта компанией «КамГЭСэнергострой», пришлось новому подрядчику — ООО «Народный дом».

realnoevremya.ru

Взлетел МиГ-29

6 октября 1917 года Временное правительство распустило 4-ю Государственную думу Российской империи. Парламент работала с 15 ноября 1912 года под председательством Михаила Родзянко, стал оппозицией Николаю II. В феврале 1917 года императору даже указал прекратить заседания парламента до апреля, но депутаты продолжили собираться на частных совещаниях. После падения монархии полный состав Государственной думы больше не собирался, но ее временный комитет, образованный 27 февраля 1917-го, проводил регулярные заседания. Ее председателем также выступал Родзянко.

6 октября 1977 года в небо поднялся советский многоцелевой фронтовой истребитель четвертого поколения МиГ‑29, разработанный в опытно-конструкторском бюро имени Микояна. Им управлял летчик-испытатель Александр Федотов. На Западе его прозвали Fulcrum, то есть «точка опоры». Впервые в мировой авиации система управления вооружением судна включала не только традиционную бортовую радиолокационную станцию, но и оптико-локационную систему и нашлемную систему целеуказания.

Джаз слышишь?

6 октября 1927 года в Нью-Йорке состоялась премьера фильма «Певец джаза», первой в мире картины со звуком. Режиссер Алан Кросланд, хотя и был новатором, но еще не в ввел в фильм разговорные диалоги. Зрители могли услышать звуковые эффекты и музыкальное сопровождение. Прибыль компании Warner Brothers составила 3,5 миллиона долларов. В России первый звуковой кинозал открылся в 1929-м — в Ленинграде на Невском проспекте.

6 октября 1973 года, в канун одного из самых почитаемых еврейских праздников Йом-Кипур (Судный день), Египет и Сирия атаковали Израиль. Началась четвертая арабо-израильская война, известная также как война Судного дня или Октябрьская война. Причиной нападения стало желание Египта вернуть свои земли, потерянные в войне 1967 года. Продолжался вооруженный конфликт недолго — всего 18 дней. Уже 24 октября боевые действия прекратились на сирийском фронте, а 25 октября — на египетском. Однако несмотря на непродолжительность, война Судного дня стала одной из самых тяжелых для Израиля.

