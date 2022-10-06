В Казани благоустроили двор на месте рухнувшей парковки на проспекте Универсиады

Фото: Госжилфонд при президенте РТ

На месте обвалившегося двухуровневого паркинга на проспекте Универсиады в Казани Госжилфонд при президенте РТ построил большой благоустроенный двор площадью 2,5 га. Парковочные места обустроены вблизи соципотечных домов: 85 — непосредственно во дворе, еще 59 — в пределах границы благоустройства. Устранять проблему, которая возникла 8 лет назад после сдачи объекта компанией «КамГЭСэнергострой», пришлось новому подрядчику — ООО «Народный дом». Подробнее — в материале «Реального времени».



Несколько спортплощадок внутри двора



На этой неделе жители четырех высотных домов, №10, 12, 14 и 16, по проспекту Универсиады в Казани отметили окончание многолетней тяжбы за восстановление рухнувшей парковки. Сейчас на этом месте обустроен гигантский двор — 2,5 га, равный по площади двум с половиной футбольным полям. Только его пространство разделено на несколько спортивных площадок разного профиля. При этом они выделяются по возрастному признаку: для детских игр выделена территория площадью 872,5 кв. м, для отдыха взрослых — 265,7 кв. м, для занятия физкультурой — 731,2 кв. м.

Сами парковки оборудованы возле жилых домов. Всего построено 144 парковочных места. Из них 85 — непосредственно во дворе, 59 — в пределах границы благоустройства.

В шаговой доступности (в пределах 800 метров) от домов находится многоуровневый паркинг по ул. Спартаковской, д. 88а, гаражный комплекс по ул. Халева, а также подземный и плоскостной паркинги торгового центра KazanMall. Все они в полной мере покрывают потребности жителей в парковочных местах.

Фото: Госжилфонд при президенте РТ

«8 лет смотрели на серый забор»

Двухуровневый подземный паркинг в этом месте был построен в 2014 году. Спустя несколько дней после сдачи в эксплуатацию объект обрушился. Его подрядчиком выступала строительная компания «КамГЭСэнергострой». С тех пор на этом месте образовалась глубокая яма с обломками железобетонных конструкций. На протяжении нескольких лет жители микрорайона жаловались в надзорные службы и властям, требуя устранить опасный завал и благоустроить придомовую территорию.

— До этого мы 8 лет смотрели на серый забор, — вспоминает многодетная мама Гульнур Зайнуллина.

Госжилфонд, выступавший заказчиком строительства, вел судебный процесс с нерадивым подрядчиком на протяжении 5 лет. По этой причине фонд не мог приступить к возобновлению работ на объекте, так как это могло помешать проведению судебной экспертизы по установлению причин обрушения. По окончании судебного процесса ГЖФ поручил новому подрядчику, ООО «Народный дом», устранить обвал и благоустроить территорию под полноценный двор. Новое благоустроенное пространство сдали в эксплуатацию в начале октября.

Фото: Госжилфонд при президенте РТ

— Первое время дети гуляли даже ночью. Было полное ликование детского торжества, — поделилась радостью многодетная мама Гульнур Зайнуллина. — Когда мы заехали, парковка уже обвалилась. Из окон виднелся серый бетонный забор. Постепенно и он стал обваливаться. Здесь образовалось озеро, прилетали утки.

По словам женщины, жители давно хотели устроить детские площадки: «Мы не сидели сложа руки. В 2015 году собрали деньги и организовали поодаль детскую площадку вместе с УК. Купили горку. Сами разгружали».

Ближе к концу августа началась подготовка к благоустройству, подъехала строительная техника, и к началу октября все работы выполнили. «Чего не хватает? Осталось лишь оградить сеткой баскетбольную площадку», — говорят жители.