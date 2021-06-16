Чемпион России озолотился на «Халве»?

У «Татсоцбанка» дистанционно украли 51 миллион, первыми под суд пошли казанский хоккеист Антон Корнилов с приятелем

Фото: Ирина Плотникова

Использовали «уязвимость системы» и похитили за полтора года путем мобильных переводов 27,6 млн рублей — по 100—600 тысяч рублей в день. Такое обвинение озвучили в суде Казани чемпиону страны по хоккею на траве Антону Корнилову и его земляку-зеленодольцу Альберту Бектемирову. На старте процесса представители потерпевшего АО «Татсоцбанк» признались — пробелом в системе безопасности платежных переводов со стороннего банка воспользовались 48 «умников» по всей стране, но уголовных дел намного меньше. Как выяснило «Реальное время», именитый хоккеист вину не признал, однако вернул 10% ущерба, правда, не добровольно.

Нападающего защищают два адвоката



17 июня бывшему игроку сборной России по хоккею на траве Антону Корнилову исполнится 31. Свой день рождения автор 70 голов в ворота соперников команды «Динамо Казань» встретит в СИЗО. Под стражей он находится с августа прошлого года. На днях меру пресечения продлили еще на три месяца — до сентября.

Бывший нападающий вынужден отбиваться от обвинений в особо крупной банковской краже. Его защиту в суде осуществляют два казанских адвоката — Марат Вафин и Марсель Бадрутдинов. Последний помог избежать посадки брокеру «Ак Барс банка» Артему Люлинскому, которому дали условный срок за манипуляции с рынком ценных бумаг, но обязали возместить банку 75 млн рублей.

Его защиту в суде осуществляют два казанских адвоката — Марат Вафин и Марсель Бадрутдинов

Еще одно место в «аквариуме» для подсудимых Вахитовского райсуда Казани занял приятель и земляк хоккеиста — 31-летний третьекурсник Волжского индустриально-технологического техникума Альберт Бектемиров. Его арестовали на пять дней раньше, чем Корнилова — 28 июля 2020-го.

По данным источников «Реального времени», на первых допросах этот студент сообщил, как случайно обнаружил возможность озолотиться за чужой счет: в декабре 2018-го перевел 3 тысячи рублей Корнилову со своей карты «Халва» (выданной в «Совкомбанке»), тот подтвердил получение, а потом оказалось — баланс на карте «Халва» не изменился!



Версия обвинения: неоплаченные «авансы» на десятки миллионов

Помощник прокурора Вахитовского района Казани Елена Петрова озвучила в суде предъявленное обвинение. По версии следователей МВД по РТ, преступление стало возможно, поскольку «с 22 апреля 2017 года по 10 июня 2020 года в программе обеспечения электронных переводов денежных средств между платежными картами АО «Татсоцбанк» имелась уязвимость».

Как только потерпевший банк получал заявку, что на карту его клиента планируется перевод из стороннего банка (клиент которого составил заявку в мобильном приложении или на сайте банка в Сети, указав реквизиты карты получателя в «Татсоцбанке»), так тут же «пополнял счет карты клиента банка» на указанную в заявке сумму, «не дожидаясь получения денежных средств со стороны стороннего банка». Причем делалось это с помощью программного обеспечения TranzWare Card Manager System в автоматическом режиме, то есть без участия работников ТСБ.

Помощник прокурора Вахитовского района Казани Елена Петрова озвучила в суде предъявленное обвинение

«При этом необходимый для подтверждения перевода код безопасности в СМС-сообщении или в мобильном приложении отправителем денежных средств умышленно или по иной причине не вводился, — подчеркнула гособвинитель. — Поэтому банк-эмитент карты отправителя не производил списание средств и их дальнейшее перечисление на счет в банке-получателе».

В уголовном деле фигурируют кредитная карта «Халва» Бектемирова в «Совкомбанке» и карта Корнилова в «Татсоцбанке». А еще гигантское число электронных переводов от первого второму. Самый первый в 3 тысячи рублей был самым незначительным по сумме. Размеры разовых платежей прошли планки в 10, 75 и остановились на 150 тысячах рублей.

В отдельные дни — 23 марта, 17 сентября и 10 декабря 2019-го, также 6 февраля 2020-го — Бектемиров отправлял другу деньги равными траншами по 8 раз, итоговая сумма за день составляла 600 тысяч рублей.

Рекорд был поставлен 4 февраля 2020-го — пять переводов по 150 тысяч рублей опустошили технический счет «Татсоцбанка» сразу на 750 тысяч.

По версии обвинения, план хищения был совместным, при этом Бектемиров оформлял заявку в мобильном приложении «Халва» и «умышленно не вводил коды безопасности, поступившие ему от ПАО «Совкомбанк», в результате средства «Совкомбанка» до банка-получателя, «Татсоцбанка», не доходили. Но в то же время зачисленный самим потерпевшим банком виртуальный «аванс» оказывался в распоряжении клиента «Татсоцбанка» — Корнилова. Силовики полагают, что часть похищенного хоккеист обналичивал, а часть переводил на счета в других банках, открытые им и его сообщником Бектемировым.

По версии обвинения, план хищения был совместным

Последний преступный перевод датирован 9 июня 2020 года. Общий размер ущерба татарстанского банка в МВД оценили в 27 млн 636 тысяч рублей. На эту же сумму заявлен гражданский иск к подсудимым.

К слову, следователям удалось наложить арест лишь на трехкомнатную квартиру в Зеленодольске, купленную родственницей Бектемирова в период инкриминируемых хищений. Правда, защита настаивает — недвижимость покупалась за счет средств от продажи наследного имущества и займа.

Версия защиты: а чем доказана «уязвимость»?

Антон Корнилов в суде заявил — не признает ни обвинение, ни гражданский иск. На старте расследования он признавал, что снимал средства с карты по просьбе друга. В свою очередь Альберт Бектемиров вину признал частично, заявил суду — не согласен с заявленной суммой и квалификацией преступления по части 4 статьи 158 УК РФ (кража по предварительному сговору в особо крупном размере). Адвокат обвиняемого Тахир Мансуров вчера воздержался от разъяснения позиции защиты. Однако позже вопрос о квалификации подняли его коллеги по цеху.

Адвокаты хоккейной «звезды» заявили ходатайство о возврате дела прокурору. «В представленном суду обвинительном заключении отсутствуют доказательства в части уязвимости в программном обеспечении системы электронных переводов денежных средств между платежным картами АО «Татсоцбанк», — обосновал необходимость такого решения Марсель Бадрутдинов, отметив, что приобщенные к делу выписки подтверждают лишь движение средств по счету. «Нет ясности — от чего защищаться и какую позицию избирать при доказывании невиновности Корнилова», — сообщил адвокат.

Адвокаты хоккейной «звезды» заявили ходатайство о возврате дела прокурору

Бадрутдинов заметил — нарушено не только право на защиту, в указанных обстоятельствах у суда тоже нет возможности «поставить вопрос о переквалификации действий Корнилова со статьи 158 УК (кража) на статью 159 (мошенничество) или 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием без цели хищения). По мнению защитника, необходимый для кражи — то есть тайного хищения имущества — признак в данном случае не применим, ведь «средства похищены не из хранилища, а со счетов конкретных граждан».

Также адвокат упрекнул следователей за ссылку в итоговом документе, что обвиняемый Корнилов от дачи показаний отказался. «Он не отказывался, обвинительное заключение содержит недостоверные сведения», — привел последний аргумент в пользу ходатайства защитник хоккеиста.

Позицию о возврате поддержали все адвокаты и подсудимые.

Против выступили представители потерпевшей организации — бывший зампред, ныне замначальника правового управления АО «Татсоцбанк» Татьяна Корнетова и ее коллега-замначальника того же управления Алексей Алексеев. Гособвинитель Елена Петрова отвергла претензии в неправильной квалификации и заметила: в числе доказательств существования уязвимости — показания сотрудников самого банка, и участники процесса не лишены возможности ходатайствовать о вызове экспертов для уточнения деталей той самой прорехи в защите системы переводов.

Против выступили представители потерпевшей организации — Татьяна Корнетова и ее коллега Алексей Алексеев

«Оснований для возврата не имеется», — решил председательствующий по делу судья Ильдар Салихов. Заметим, именно он в 2019-м выносил приговор по растрате 220 млн рублей в казанском филиале ФК «Открытие».

Версия потерпевшего банка: виноваты не сотрудники, а отдельные клиенты

Больше часа в суде вчера допрашивали представителя потерпевшего Татьяну Корнетову. Почти сразу оказалось — у квалифицированного юриста не хватает технических знаний для разъяснения всех деталей, благодаря которым появилась сама возможность массовых дистанционных хищений. О происходящем в банке узнали в июне 2020-го, обнаружив задолженность на технических счетах на сумму более 51 млн рублей. «Были произведены некие операции по переводу с карты стороннего банка без фактического возмещения средств», — сообщила замначальника правового управления ТСБ.

Корнетова подчеркнула — внутренняя проверка не нашла ни следов хакерского взлома систем, ни оснований для претензий сотрудникам банка. Зато поименно установила тех, кто незаконно завладел средствами. Всего их оказалось 48 человек. «Все ли они привлекаются к уголовной ответственности?» — поинтересовался адвокат Марат Вафин. Ответ был отрицательным: «Там есть разовые операции — просто случайность. Позвонили в банк либо деньги возместили. А есть целенаправленные операции, когда клиенты поняли — можно использовать и похищать средства...»

По словам Корнетовой, подсудимые Бектемиров и Корнилов относились ко второй категории лиц и прекрасно знали, как можно было заработать на технической приостановке операции. Дело в том, что международные и российские системы электронных платежей, с которыми работают банки, предусматривают возможность мобильных онлайн переводов с практически моментальным зачислением средств на счет (в том числе и сотен тысяч рублей). При этом фактический перевод денег из банка в банк либо магазин может занимать до трех дней. Если выжидать это время — клиент может просто передумать, поэтому в платежных системах и используют технические «авансы», когда банк-получатель в ожидании обещанного системой перевода сам вносит указанную сумму перевода на карту своего клиента.

По словам Корнетовой, подсудимые Бектемиров и Корнилов прекрасно знали, как можно было заработать на технической приостановке операции

«Любой человек мог осуществить перевод с карты на карту, и банк доначисление производил?» — уточнил адвокат Тахир Мансуров. Татьяна Корнетова ответила утвердительно, но дала понять — используемый в обвинении термин «уязвимость» к системам защиты самого банка отношения не имеет. «Средства приходили не с карт «Татсоцбанка», а со сторонних банков в платежной системе Masterсard MoneySend, а платежная система банка только исполняла операции, полученные от сторонних компаний», — поддержал коллегу еще один замначальника правового управления потерпевшего банка Алексей Алексеев.

Предложение адвокатов задать вопросы конкретным операционистам представители ТСБ отвергли: платежи проводятся в автоматическом режиме, в секунду у каждого банка данных проводок бывает миллион, для чего и нужен электронный оборот, для этого и сделаны автоматические настройки.

Попытка дотошных защитников выяснить, о каких конкретно настройках речь и почему банк работал по схеме «утром деньги, вечером стулья», обернулась предложением дождаться допроса свидетелей из числа технических специалистов. Вопрос — почему виртуальную «недостачу» на счете не замечали почти полтора года, если на перевод из банка в банк даются максимум три дня — вчера на заседании не прозвучал. Соответствующий электронный запрос в потерпевшее кредитное учреждение «Реальное время» направило еще на прошлой неделе. Ответ пока не получен.

Зато один из редакционных вопросов в финале процесса снял председательствующий. «В настоящее время исправлена программная уязвимость? Продолжаются хищения такие же?» — спросил судья Ильдар Салихов. «Нет. Полагаю, что устранено», — обнадежила Татьяна Корнетова.

Значительно меньшие суммы для погашения перечислялись со стороны Бектемирова

95 миллионов за сутки!

Также выяснилось — подсудимые успели возместить часть ущерба ТСБ, однако на какую сумму — в обвинении не отражено. Как уточнили «Реальному времени» защитники Корнилова, его счет в потерпевшем банке был заблокирован еще до возбуждения дела, и с него списаны в счет ущерба все деньги — 2,7 млн рублей. Значительно меньшие суммы для погашения перечислялись со стороны Бектемирова.

Ожидается, что к следующему заседанию представители банка скорректируют гражданский иск.

Параллельно с делом о казанской краже схожий процесс стартовал в Туле. Завсегдатай букмекерских контор Роман Юрков провел за сутки 220 переводов и «заработал» 95 млн рублей. По версии обвинения, на всю катушку клиент использовал техническую ошибку при переводе средств с электронного кошелька в Центре учета переводов активных ставок на собственный счет в ВТБ, когда обнаружил, что деньги на счет поступают, но и в электронном кошельке их меньше не становится.

Пытаясь обернуть активы, Юрков успел вложиться в 4 квартиры, «Мерседес» и «БМВ», часы «Ролекс», лишь через полгода он привлек внимание потерпевшего банка. Решения суда миллионер «по ошибке» ждет под подпиской о невыезде — ущерб на 39 млн он уже возместил.

P.S. По фактам краж из «Татсоцбанка» в МВД Татарстана возбуждено еще несколько дел, до суда они пока не дошли.