В Казани задержали адвоката по делу о взятке 2 млн рублей

Фото: «Реальное время»

Фигурантом дела о посредничестве взятке в особо крупном размере стал казанский адвокат Марсель Бадрутдинов. Как сообщают источники «Реального времени», речь идет о сумме в 2 млн рублей.



Бадрутдинова пригласили на допрос в Следком 10 августа, допросили в качестве подозреваемого и задержали.

Детали уголовного дела пока не раскрываются. Один из источников «Реального времени» утверждает — задержания с поличным не было: «Речь о событиях пятилетней давности».

В настоящее время адвокат ожидает заседания по мере пресечения в Советском райсуде Казани. В суд его доставили сотрудники ФСБ в штатском. С ходатайством о его аресте в суд обратилась следователь 2-го отдела Следкома Наиля Валиуллина.

Как выяснило «Реальное время», вину профессиональный защитник не признает. Ссылается на то, что показания против него сфабрикованы на основе неполных скриншотов переписки и вырванных из контекста записей с матерью клиента — ныне покойной.



По версии защиты, в июне этого года сын этой женщины, ранее осужденный за страховое мошенничество, стал требовать деньги у Бадрутдинова деньги. Он сразу написал заявление в полицию о вымогательстве, однако в возбуждении его дела было отказано. А тот, кого он обвинял в вымогательстве, обратился в ФСБ.

Ранее Бадрутдинов защищал игрока сборной РФ по хоккею на траве Антона Корнилова по делу о краже 27 млн рублей банка путем «некорректных» мобильных переводов, осужденного за манипуляции на рынке ценных бумаг трейдера «Ак Барс Банка» Артема Люлинского и приговоренного к 21 году за убийство ребенка, а также издевательства и побои приемного отца Романа Григорьева.