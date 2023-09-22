«Реставрация будет сложной»: в Казани оценивают состояние конструкций мечети «Марджани»

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

В Казани готовятся к длительной и сложной реставрации мечети «Марджани» в Старо-Татарской слободе. Исследуя техническое состояние конструкций культового сооружения, специалисты выявляют различные повреждения и дефекты. Пока же на объекте культурного наследия приступили к первоочередным противоаварийным работам, рассказал «Реальному времени» имам-хатыб мечети «Аль-Марджани» Мансур хазрат Джалялетдинов. Подробнее о восстановлении знакового для республики памятника истории — в нашем материале.

«Работы уже начались»

Еще минувшей осенью раис Татарстана Рустам Минниханов поручил подготовить документы для реставрации мечети «Марджани» в Старо-Татарской слободе Казани. В феврале ГБУ «Центр наследия Татарстана» заказало для культового сооружения разработку проекта противоаварийных мероприятий (раздел «Конструктивные решения») за 600 тысяч рублей, а также разработку научно-проектной документации по сохранению этого памятника истории — за 2 млн рублей.

Сейчас, в сентябре, получил положительное заключение экспертов проект на проведение первоочередных противоаварийных работ в мечети.

— Эти работы уже начались, — подтвердил «Реальному времени» имам-хатыб «Аль-Марджани» Мансур хазрат Джалялетдинов. — Специалисты проводят усиление, укрепление фундаментов, гидроизоляцию стен и фундаментов, штукатурку отбили. По срокам сказать затрудняюсь, насколько все долго будет — это же реставрация. Нужно сначала все вскрыть, обследовать конструкции, а после вскрытия показать специалистам, чтобы все рассчитать. Коммуникации все заложены. Так что когда закончим — такого ответа сейчас никто не даст.

«Сети прогнившие, кровля течет»

Объект культурного наследия федерального значения «Мечеть Марджани, 1766 г.» по улице Каюма Насыри, 17 раис Татарстана осматривал в прошлом октябре. В тот день Мансур хазрат Джалялетдинов презентовал Рустаму Минниханову проект развития всей территории мечети. В частности, предлагалось воссоздать утраченный двухэтажный доходный дом, но проект не одобрили, поскольку объект не вписывался в сложившуюся застройку Казани. Что касается мечети, кроме подготовки документов для ее реставрации Рустам Минниханов поручил привести в порядок фасад и крышу здания. Восстанавливать памятник планируется в несколько этапов.

В тот день Мансур хазрат Джалялетдинов презентовал Рустаму Минниханову проект развития всей территории мечети. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ

— Реставрация будет сложной. Сети прогнившие, кровля в нескольких местах течет, нужно все менять. После обследования будет составлена смета, сделают проект. Сейчас идут первоочередные, противоаварийные работы — это только первый этап, — пояснил имам-хатыб мечети.

По его словам, по завершении всех восстановительных работ в мечети и при условии выделения финансирования планируется благоустроить всю прилегающую территорию. «Сумму затрат не назову, это все подсчитают в ГИСУ, — пояснил Мансур хазрат, добавив, что многое будет зависеть от оценки технического состояния конструкций здания: — Допустим, вскрыли крышу, и если надо менять стропила, несущие конструкции, обрешетку — сумма опять поменяется. Только по ходу все будет известно».



При этом, несмотря на федеральный статус памятника, денег из Москвы в мечети не ждут. Рассчитывают лишь на помощь республики и пожертвования. «Кто чем может, и так помогает», — добавил Мансур Джалялетдинов.

Сейчас в мечети «Марджани» идут первоочередные противоаварийные работы. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Первая каменная мечеть Поволжья



В последний раз мечеть «Марджани» восстанавливали в 2005 году, работы завершили спустя 3 года. За это время изменилась форма культового сооружения. Раньше оно представляло собой двухэтажное здание с Т-образным пристроем, затем приобрело П-образную форму. Так у мечети появилось новое крыло с условным названием «женская часть» — с молельным залом, учебными классами и небольшим общежитием. С новыми помещениями выросла и вместительность Дома Аллаха, для совершения намаза он мог собрать уже более 300 мужчин и 200 женщин. Отреставрированную мечеть в феврале 2008 года осмотрел первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев.

Казанская «Аль-Марджани» — первая в Поволжье каменная мечеть. Ее построили на средства прихожан с личного разрешения Екатерины II в 1766—1770 годах. В дальнейшем здание не раз перестраивали. Так, у него появились кирпичная ограда, пристрой с лестницей, был перестроен минарет. Самым известным имамом здесь был известный ученый-историк и просветитель Шигабутдин Марджани (1818—1889 годы). Примечательно, что за всю историю двери мечети никогда не закрывались — даже в советские годы.

Отреставрированную мечеть осмотрел президент Татарстана Минтимер Шаймиев (2008 г.). предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева

Религиозный комплекс был включен в число памятников архитектуры федерального значения, и реконструировать его должны были в рамках федеральной целевой программы по сохранению и развитию исторического центра Казани, принятой в 2001 году. Однако основную часть работ выполнили в 2006—2008 годах. Стоимость затрат тогда оценили в 150 млн рублей, 10 млн из которых выделили прихожане, а еще 30 млн меценаты направили на строительство женского крыла мечети.



1 / 17 Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru