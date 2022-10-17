Рустам Минниханов поручил подготовить документы для реставрации мечети Марджани в Старо-Татарской слободе

Фото: Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил подготовить документы для реставрации мечети Марджани в Старо-Татарской слободе Казани. Об этом сообщает пресс-служба Комитета республики по охране объектов культурного наследия.

Мечеть расположена между улицей Каюма Насыри и берегом озера Нижний Кабан. Она была построена в 1766—1770 годах на средства прихожан по личному разрешению Екатерины II, полученному во время ее приезда в Казань. На строительство мечети 62 человека собрали 5 000 рублей. Это была первая каменная мечеть, построенная в городе после его взятия Иваном Грозным в 1552 году. Стоит отметить, что более чем два века она являлась самой крупной и главной в Казани соборной мечетью (джами) и остается историческим центром татаро-мусульманской духовности в Татарстане.

Президент поручил привести в порядок фасад и крышу этого объекта культурного наследия федерального значения. Реставрационные работы предполагается проводить в несколько этапов.

Фото: okn.tatarstan.ru

Напомним, в сентябре сообщалось, что в столице Татарстана могут пересмотреть возраст мечети «Иске Таш». До сих пор считалось, что мусульманский храм был возведен в 1801 году на средства купца Утямышева, но реставраторы выяснили, что «Иске Таш» может быть более ранней постройкой. Над восстановлением культового сооружения сейчас работает коллектив АО «Татарское специальное научно-реставрационное управление». Изучив старинные печные изразцы на объекте, специалисты усомнились в возрасте мечети и сопоставили ее с одними из первых каменных исламских храмов в городе.

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Максим Кокунин